Στην P.J. Condellis S.A. επενδύει ο όμιλος Emil Frey που έχει και τη Mercedes-Benz

Μια ακόμα στρατηγική επένδυση στην Ελλάδα, από τον ελβετικό όμιλο Emil Frey, που εξειδικεύεται στη λιανική πώληση αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα, μετά την ανάληψη της αντιπροσώπευσης στη χώρα μας της Mercedes – Benz (3.140 πωλήσεις το 2025), αλλά και της smart (114 πωλήσεις), έπειτα ανέλαβε και την κινεζική Omoda / Jaecoo, δύο brand που μαζί κατέγραψαν 628 πωλήσεις το 2025, ενώ τώρα εισέρχεται σε μια πολύ δυναμική και συνάμα ιστορική εταιρεία, στην P.J. Condellis S.A. του Γιάννη Κοντέλλη.

Το ποσοστό συμμετοχής και χρηματικά ποσά δεν ανακοινώθηκαν, καθώς η ολοκλήρωση της συμφωνηθείσας επένδυσης αναμένεται τον Απρίλιο του 2026, με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η P.J. Condellis S.A., με ιστορία από το 1958, έχει συνδέσει το όνομά της με την πρόοδο της αυτοκίνησης, της αγροτικής παραγωγής και των υποδομών, διατηρώντας ηγετική θέση σε γεωργικά μηχανήματα, επαγγελματικά οχήματα, χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήματα καθώς και σε λιπαντικά. Με ισχυρό χαρτοφυλάκιο διεθνών brand, γνωρίζει εξαιρετικά την αγορά στην Ελλάδα και η στρατηγική σύμπραξη με τον όμιλο Emil Frey δημιουργεί νέες προοπτικές, με κοινή φιλοσοφία, οικογενειακές ρίζες, πελατοκεντρική προσέγγιση, σεβασμό στους ανθρώπους και έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία. Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την P.J. Condellis S.A., διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της ιστορικής της ταυτότητας, τη διατήρηση της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και τη σταθερότητα των μακροχρόνιων συνεργασιών της στην ελληνική αγορά.

Ο Gerhard Schürmann, CEO του Emil Frey Group, τόνισε ότι: «Μέσα από τη συνεργασία μας με την P.J. Condellis S.A. ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στο ανθρώπινο δυναμικό και στο επιχειρηματικό της πνεύμα. Η επένδυση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο Emil Frey και αντικατοπτρίζει τις αξίες μας και τη δέσμευσή μας σε βιώσιμες, τεχνολογικά προηγμένες λύσεις στους τομείς των μεταφορών, της αγροτικής παραγωγής και των υποδομών, σε μια αγορά στην οποία πιστεύουμε έμπρακτα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ο Γιάννης Κοντέλλης θα διατηρήσει σημαντικό ρόλο στην εταιρεία».

Ο Γιάννης Εμμ. Κοντέλλης, διευθύνων σύμβουλος της P.J. Condellis S.A., επισήμανε ότι: «Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει τη μακροχρόνια συνέχεια της P.J. Condellis S.A. και δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για το μέλλον. Μαζί με τον Όμιλο Emil Frey μοιραζόμαστε κοινές αξίες, κοινή αντίληψη για την επιχειρηματική υπευθυνότητα και κοινό όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική αγορά».

Καταλήγοντας, ο Γιάννης Καλλίγερος, επικεφαλής των εταιριών του ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα, και ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα, ανέφερε ότι: «Καλωσορίζουμε την P.J. Condellis S.A. στη μεγάλη οικογένεια του ομίλου Emil Frey. Η μακρά ιστορία της, οι άνθρωποί της και η βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τον όμιλό μας. Ξεκινάμε μια κοινή διαδρομή με σεβασμό στο παρελθόν και ξεκάθαρη προσήλωση στο μέλλον».