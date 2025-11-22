Στις 10 Δεκεμβρίου η πρόταση της ΕΕ για την ποσόστωση ηλεκτρικών οχημάτων σε στόλους εταιρειών

Κατά την 34η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΤΕΕΑΕ), παρουσιάστηκαν τα θέματα που «καίνε» τον κλάδο.

Το σημαντικότερο είναι αυτό που αναμένεται στις 10 Δεκεμβρίου από τον Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις προθέσεις της οποίας είναι να υπάρξει μεγάλη ποσόστωση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα πρέπει να αγοράζουν οι εταιρείες που έχουν στόλους οχημάτων (από 1-2 μέχρι εκατοντάδες), στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι εταιρείες και αυτές των ενοικιάσεων και μισθώσεων οχημάτων.

Σύμφωνα με όσα ακούγονται από τις Βρυξέλλες, στόχος είναι τα ηλεκτρικά να αποτελούν το 60-70% του στόλου, το 2027 και το 100% το 2030, κάτι που από τις εταιρείες ακούγεται ως παράλογο και καταστροφικό, δεδομένων των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν.

Επίσης, μια άλλη παράμετρος είναι αυτά τα ηλεκτρικά να προέρχονται μόνο από Ευρωπαίους κατασκευαστές, προφανώς για να στηριχτούν τα ευρωπαϊκά εργοστάσια. Όμως, η εισροή πολλών κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που παρά την επιβολή δασμών από την ΕΕ παραμένουν πιο οικονομικά από τα ευρωπαϊκά, αποτελεί ένα ζήτημα.

Μετά την κατάθεση των προτάσεων από την ΕΕ, υπάρχει περιθώριο έως την άνοιξη του 2026 ώστε να κατατεθούν οι προτάσεις των φορέων, μέχρι την ψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος του ΣΤΕΕΑΕ, Ανδρέας Ταπραντζής (AVIS) αναφέρθηκε εκτενώς στα θέματα που απασχολούν τον κλάδο:

ηλεκτροκίνηση / κλιματικός νόμος 4936/2022 – ποσόστοση και προθεσμίες,

διαχείριση κλήσεων και παρακράτησης πινακίδων – ανάγκη διαλειτουργικότητας όλων των ψηφιακών εργαλείων του κράτους,

μίσθωση ΕΙΧ με οδηγό – ανάγκη νέου κανονιστικού πλαισίου,

καταπολέμηση πειρατείας – ανάγκη εντατικοποίησης ελέγχων.

Παράλληλα, παρουσίασε τη μελέτη με ΙΟΒΕ για το αποτύπωμα κλάδου. Σύμφωνα με αυτή στον κλάδο της ενοικίασης οχημάτων δραστηριοποιούνται 2,4 χιλιάδες επιχειρήσεις σε 8.500 σημεία. Ο κύκλος εργασιών ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ, απασχολούνται περίπου 15.000 άτομα, ο στόλος των οχημάτων είναι κοντά στις 300.000 και ο μέσος όρος ηλικίας κάτω από 3 χρόνια. Μάλιστα, η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας, είναι περίπου 1,5 δισ. ευρώ

Η μακροχρόνια μίσθωση με στόλο 175.000 οχημάτων (το 63% είναι 1.000 – 1.500 κ.εκ.) και μέση ηλικία 2,6 έτη, αποφέρει πάνω από 1 δισ. ευρώ.