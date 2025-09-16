Στο +1,6% η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα

Μπορεί να είναι πιεσμένη η αγορά αυτοκινήτου, ωστόσο το 2025 κινείται οριακά ψηλότερα από το 2024.

Ο Αύγουστος με 8.192 μονάδες ήταν +0,5% πάνω από τον αντίστοιχο περσινό και συνολικά το 8μηνο έχουμε 99.960 πωλήσεις ΙΧ, ήτοι +1,6% από πέρυσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πωλήσεις καινούργιων φορτηγών (ελαφρών και βαρέων) είναι στο -4,3% και των λεωφορείων στο -0,3%.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς, είναι ότι τα SUV αμαξώματα, όλων των κατηγοριών, κατέχουν το 62% της αγοράς. Ως προς τις κατηγορίες, τα λεγόμενα supermini B έχουν το 56,5% της αγοράς κι αυτό επειδή τα προτιμούν πολλοί επειδή έχουν αυξηθεί σε όγκο καλύπτοντας τις ανάγκες ακόμα και μιας μικρής οικογένειας, ενώ είναι και πιο προσιτά οικονομικά.

Ως προς το καύσιμο, τα υβριδικά έχουν εκτοξευτεί στο 49,2%, ενώ τα αμιγώς βενζινοκίνητα (χωρίς υβριδική υποβοήθηση), περιορίστηκαν στο 32,5%. Τα plug-in υβριδικά που φορτίζονται και από εξωτερική πηγή, έχουν το 6,8% και τα ηλεκτρικά το 5,3%. Και τα δύο έχουν αυξημένες πωλήσεις από πέρυσι.

Τα πετρελαιοκίνητα σχεδόν εξαφανίζονται με 3,2%, ενώ με 3% έχουν διπλασιαστεί οι πωλήσεις των αυτοκινήτων διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου.