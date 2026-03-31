Στο 19,6% οι πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ευρώπη και στο 10,1% τα plug-in hybrid

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, που περιλαμβάνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις συνδεδεμένες χώρες, πουλήθηκαν στο πρώτο δίμηνο 18.610 λιγότερα οχήματα σε σχέση με πέρυσι (1.959.313), δηλαδή είχαμε μια πτώση 0,95%.

Ειδικά στην Ε.Ε., η μείωση ήταν μεγαλύτερη, με -1,2%.

Όσον αφορά στις πωλήσεις, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα βρίσκονται στην ΕΕ στο 18,8% (+15,2% έναντι του 2025) και σε όλη την Ευρώπη στο 19,6%, ενώ αντίστοιχα για τα plug-in hybrid έχουμε 9,8% και 10,1%.

Από τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), διαπιστώνεται ότι τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών, με τα plug-in υβριδικά να εδραιώνουν τη θέση τους στην αγορά, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας τεχνολογικά ουδέτερης πορείας για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 38,7% στην ΕΕ και σε όλη την Ευρώπη το 38,5%, ενώ η αγορά βενζινοκίνητων μειώθηκε στο 22,5% και στο 22,7%, αντίστοιχα, όπως και των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 8,1% και 7,3%. Κατά συνέπεια φθίνουν οι πωλήσεις των συμβατικών αυτοκινήτων και αυξάνουν των υβριδικών και των εξηλεκτρισμένων.

Ως προς τις χώρες / αγορές, οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 61% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρουσίασαν ανάμεικτα αποτελέσματα: η Γαλλία με μερίδιο 27,5% (+38,5%) και η Γερμανία με μερίδιο 22,0% (+26,3%) κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ το Βέλγιο με μερίδιο 34,0% (-11%) και η Ολλανδία με μερίδιο 27,5% (-34,9%) παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις. Ωστόσο η Ολλανδία έχει 26,9% στις πωλήσεις plug-in hybrid, σε αντίθεση με το Βέλγιο που έχει μόλις 6%.

Αύξηση πωλήσεων ηλεκτρικών και plug-in hybrid είχε και η Ισπανία, αλλά και η Ελλάδα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε μια μικρή μείωση στις πωλήσεις ηλεκτρικών το πρώτο δίμηνο, όμως έχει μεγάλο ποσοστό (22%), ενώ είχε αύξηση στα plug-in hybrid (12,4%).

Στα υβριδικά αυτοκίνητα, μεγάλη αύξηση είχε η Ιταλία (+29,5%) και η Ισπανία (+13,4%), ενώ η Γερμανία παρέμεινε αρκετά σταθερή (+1,1%). Η Γαλλία κατέγραψε μείωση 3,9% σε σύγκριση με τους πρώτους δύο μήνες του 2025. Η Ελλάδα έχει μερίδιο υβριδικών 58,7% το 2026, με αύξηση 15,8%.

Στα plug-in hybrid, αύξηση πωλήσεων είχαν η Ιταλία (+116,1%), η Ισπανία (+71,5%), η Γερμανία (+23,8%) και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα βενζινοκίνητα, η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με -48,5%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-22,8%), την Ισπανία (-20,8%) και την Ιταλία (-18,6%).