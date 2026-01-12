Suzuki: Από 29.670 ευρώ το e Vitara

Το νέο e Vitara, το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Suzuki έρχεται το Μάρτιο.

Η εισαγωγική εταιρεία Σφακιανάκης ξεκίνησε να δέχεται παραγγελίες, ανακοινώνοντας τις τιμές που ξεκινούν από 29.670 ευρώ, έπειτα και από τα 1.000 ευρώ της προωθητικής ενέργειας της εταιρείας.

Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται τον Μάρτιο, για ένα μοντέλο που θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις μπαταριών, σε δύο ιπποδυνάμεις, δικίνητο και τετρακίνητο και σε δύο επίπεδα εξοπλισμού.

Οδήγησα πριν από λίγο καιρό το μοντέλο σε έκδοση προ-παραγωγής στην Αθήνα, και οφείλω να πω ότι θα πάρει δυναμικό μερίδιο στην αγορά και εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι Suzuki (πλαίσιο και συστήματα διαχείρισης είναι της Toyota και της Daihatsu), με την εταιρεία να έχει αναρριχηθεί στη τέταρτη θέση των πωλήσεων στη χώρα μας, αφενός, και αφετέρου να φέρει ένα πολύ δυνατό όνομα όπως το Vitara.

Όμως, το e Vitara δεν είναι η ηλεκτρική έκδοση του υβριδικού Vitara, αλλά κάτι εντελώς καινούργιο.

Παραμένει SUV, έχει πολυμορφικά χαρακτηριστικά, μεγάλους τροχούς και δυναμικές αναλογίες, ψηφιακές οθόνες και εργονομική κονσόλα.

Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, σχεδιασμένη ειδικά για ηλεκτρικά BEV οχήματα, προσφέροντας χαμηλό βάρος, ασφάλεια μπαταρίας και ευρύχωρο εσωτερικό.

Το e Vitara προσφέρεται με μπαταρίες 49 kWh (144 PS) και 61 kWh (174 PS 2WD & 184 PS 4WD), σε προσθιοκίνητη έκδοση 2WD και τετρακίνητη 4WD με σύστημα ALLGRIP-e με δύο ανεξάρτητα eAxles, και προσφέρει αυτονομία που φτάνει τα 426 χλμ..

Επίσης, με το Suzuki Connect, η καθημερινή χρήση γίνεται πιο εύκολη και πρακτική, χάρη σε νέες λειτουργίες όπως εντοπισμός οχήματος, διαχείριση φόρτισης, απομακρυσμένο κλιματισμό, προγραμματισμό διαδρομής και πληροφορίες μπαταρίας.

Το e VITARA διατίθεται στις εκδόσεις εξοπλισμού GL και GLX, με τιμές που φτάνουν τις 38.670 ευρώ για το κορυφαίο 4WD GLX 61 kWh.

Καταλήγοντας, το μοντέλο πλαισιώνεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+, καθώς και από 12 χρόνια εγγύηση αμαξώματος και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η εγγύηση της μπαταρίας είναι 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.