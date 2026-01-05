Τα μοντέλα του 2026 και πότε έρχονται – Α’ Μέρος

Το 2026 θα είναι πολύ πλούσιο σε νέα μοντέλα αυτοκινήτων, σε κάθε κατηγορία αμαξώματος, με έμφαση στα SUV που έχουν κυριαρχήσει στην αγορά με 64,6% μερίδιο!

Ως προς τα κινητήρα συστήματα, η πλειονότητα θα είναι υβριδικά, με ήπια, φουλ ή και plug-in hubrid τεχνολογία, ενώ θα έχουμε πολύ σημαντικές παρουσιάσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ας τα δούμε αναλυτικά το Α’ Μέρος του αφιερώματος.

ALFA ROMEO

Η ανανεωμένη Tonale αναμένεται τον Μάρτιο. To ελκυστικό μικρομεσαίο C-SUV της ιταλικής μάρκας του ομίλου Stellantis, έχει ανασχεδιαστεί ελαφρώς, ξεχωρίζει το Scudetto μπροστά, οι νέες ζάντες 19 και 20 ιντσών και φέρει νέα υλικά στην καμπίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα διατίθεται και με διχρωμία (μαύρη οροφή) και μόνο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, και αλουμινένια paddles στην κολόνα του τιμονιού για αλλαγές ταχυτήτων.

Και πάλι τρία προγράμματα οδήγησης: Natural, Dynamic ή Advanced Efficiency.

Θα προσφέρεται σε υβριδική έκδοση Ibrida με κινητήρα βενζίνης και ισχύ 175 HP, σε Ibrida Plug-In Q4 με συνδυασμένη ισχύ 270 HP και σε έκδοση diesel 130 HP.

AUDI

Το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς αναμένεται το RS 5 Sedan & Avant (PHEV) που θα είναι διαθέσιμο μόνο σε plug-in hybrid, με ισχύ κοντά στους 600 ίππους και μέση κατανάλωση κάτω από 3 λίτρα στα 100 χλμ.

Το τρίτο τρίμηνο θα έρθει το A6 allroad με στάνταρ τετρακίνηση, προσαρμοζόμενη αερανάρτηση και μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος. Οι ισχυροί κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης plug-in hybrid, παρέχουν άφθονη πρόσφυση για έως και 2,5 τόνους ικανότητα ρυμούλκησης. Χάρη στην ξεχωριστή του εμφάνιση και τις πολλές επιλογές εξατομικευμένου εξοπλισμού, το A6 allroad quattro απευθύνεται σε πελάτες που εκτιμούν τον ισχυρό σχεδιασμό, την έντονη ευελιξία και το υψηλό επίπεδο άνεσης.

Την ίδια περίοδο αναμένεται και το νέο Q7, στην 3η του γενιά, με αναβαθμισμένη σχεδίαση, περισσότερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, και μοτέρ ήπια υβριδικά, βενζίνης και πετρελαίου.

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 αναμένεται και το τεράστιο Q9, μεγαλύτερο του Q7, με διάφορα κινητήρια συστήματα, μεταξύ των οποίων και plug-in hybrid.

BMW

Η γερμανική μάρκα με σήμα την προπέλα, θα λανσάρει το πρώτο τρίμηνο τη νέα ηλεκτρική BMW iX3 που ενσωματώνει την τεχνολογία BMW eDrive 6ης γενιάς, προσφέρει αυτονομία έως 800 χλμ., ισχύ φόρτισης 400 kW, και φέρει το BMW Panoramic iDrive.

Προς το καλοκαίρι αναμένονται η ανανεωμένη BMW i7 και η BMW M2 xDrive, ενώ το φθινόπωρο περιμένουμε την ανανεωμένη BMW Σειρά 7, η BMW i3 Sedan, η νέα Χ5 και η νέα iX5 / X5 σε plug-in hybrid έκδοση.

BYD

Τον μήνα που διανύουμε, τον Ιανουάριο, αναμένεται το SEAL 5 DM–i με τιμή 34.890 ευρώ. Είναι το πρώτο sedan της μάρκας με προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid DM plug-in, που χαρίζει έως 100 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας (140 χλμ. στην πόλη) και σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ βενζίνης μπορεί να διανύσει έως 1.050 χλμ.

Τον Φεβρουάριο πρόκειται να έρθει το SEALION 5 DM–i, ένα επίσης plug-in hybrid με μήκος 4,738μ., ισχύ 212 ίππους, συνδυαστική αυτονομία 1.016 χλμ., και μέση κατανάλωση 2,1 λίτρα/100 χλμ.

Τον Μάρτιο θα ακολουθήσει το ATTO 2 DM–i κι αυτό με plug-in hybrid σύστημα κίνησης.

CHANGAN

Η κινεζική μάρκα που λανσαρίστηκε το 2025 στην Ελλάδα, με δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, το Deepal S05 και το Deepal S07, θα παρουσιάσει τις δύο plug-in hybrid εκδόσεις τους φέτος. Το πισωκίνητο PHEV θα έρθει τον Ιούνιο με ισχύ 215 ίππους και η μπαταρία των 27,28 kWh θα χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία 145 χλμ. Τον Οκτώβριο αναμένεται και το Deepal S07 PHEV με ίδιο κινητήριο σύστημα.

CITROEN

Με δύο ηλεκτρικές εκδόσεις τον Ιανουάριο ξεκινά η γαλλική μάρκα του ομίλου Stellantis. Θα έχουμε το Citroen C3 Urban με μικρή μπαταρία 29,8 kWh που θα χαρίζει αυτονομία έως 200 χλμ. και θα προσφέρεται σε πολύ ελκυστική τιμή. Επίσης, εντός του Ιανουαρίου αναμένεται και το Citroen C3 Aircross με μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία στα 400 χλμ.

Τον Ιούλιο αναμένεται νέα έκδοση εξοπλισμού Collection για τα μοντέλα C3, C3 Aircross, C4 και τον Δεκέμβριο νέα έκδοση Outdoor για τα μοντέλα C3 και C3 Aircross.

DACIA

Τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου περιμένουμε το ανανεωμένο Dacia Sandero. Ακόμα πιο μοντέρνο, με νέα φωτεινή υπογραφή Dacia μπροστά και πίσω, νέες ζάντες, νέο σύστημα πολυμέσων με συνδεδεμένη πλοήγηση και οθόνη 10 ιντσών, ψηφιακό έγχρωμο πίνακα οργάνων, νέο τιμόνι, ασύρματος φορτιστής τηλεφώνου, νέα συστήματα ασφαλείας, νέο υβριδικό σύστημα κίνησης 155, νέο μοτέρ Eco-G 120 διπλού καυσίμου και νέο αποδοτικό κινητήρα TCe 100.

Τον Μάρτιο έρχεται και το Dacia Bigster με νέο υβριδικό σύστημα κίνησης Hybrid–G 150 4×4, που συνδυάζει τετρακίνηση και διπλό καύσιμο (βενζίνη/LPG). Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος είναι 154 ίπποι και στην πόλη, με χαμηλές ταχύτητες, μπορεί να κινηθεί έως και κατά 60% του χρόνου αποκλειστικά ηλεκτρικά. Η συνδυαστική αυτονομία, με τα δύο καύσιμα, φτάνει έως και 1.500 χλμ.

DS

Πολύ σημαντική προσθήκη για την premium γαλλική μάρκα του ομίλου Stellantis, είναι η plug–in hybrid έκδοση του No4 που έρχεται τον Ιανουάριο. Με turbo 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα, έχει συνδυασμένη ισχύ 225 ίππων και μπορεί να διανύσει έως και 81 χλμ. ηλεκτρικά.

FIAT

Την άνοιξη πρόκειται να αφιχθεί το 500 Hybrid, με κινητήρα 999 κ.εκ., και ήπια υβριδική υποβοήθηση 12 V. Αποδίδει ισχύ 64 ίππους, έχει μέση κατανάλωση 5,3 λίτρα στα 100 χλμ., και θα διατίθεται σε τρεις τύπους αμαξώματος: Hatchback, 3+1 και Cabrio.

FORD

Από τη μπλε οβάλ εταιρεία δεν αναμένουμε νέα μοντέλα εντός του 2026, παρά μόνον πολλές νέες εκδόσεις εξοπλισμού στα υπάρχοντα μοντέλα, με αιχμή του δόρατος το Puma GEN-E, το αμιγώς ηλεκτρικό που έχει έντονη παρουσία στην αγορά.

GAC

Η νέα κινεζική εταιρεία που έκανε ντεμπούτο στην Ελλάδα, στα τέλη του 2025, από την Inchape που εισάγει και τις Toyota – Lexus, η GAC, πλαισιώνει το ηλεκτρικό AION V -που ήδη διατίθεται- με το AION UT, στο τέλος του πρώτου τριμήνου της χρονιάς. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με μοντέρνα αισθητική, που συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής, υψηλά επίπεδα άνεσης και πολύ μακρύ – για την κατηγορία του – μεταξόνιο 2,750μ.

Με οβάλ προβολείς, πλήρως ψηφιακό ταμπλό, θύρα φόρτισης στο μπροστινό φτερό, και πολλά ακόμα, το AION UT θα προσφέρει αυτονομία έως 500 χλμ.

GEELY

H Geely που ξεκίνησε δυναμικά στη χώρα μας το 2025 με ένα μοντέλο το ηλεκτρικό ΕΧ5, θα λανσάρει τον Φεβρουάριο το Starray EM–i, το πρώτο της παγκόσμιο plug-in υβριδικό SUV. Με 5 αστέρια ασφάλειας, 83 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, έως 943 χιλιόμετρα συνολικά και μέση κατανάλωση 2,4 λίτρα/100 χλμ.

Το καλοκαίρι πρόκειται να φέρει το Geely EX2, ένα ηλεκτρικό πόλης με μήκος 4,14 μ., δύο επιλογές μπαταρίας και αντίστοιχες επιλογές κινητήρα.

HONDA

Πλούσια η νέα χρονιά για την ιαπωνική μάρκα που θα λανσάρει τρία ανανεωμένα μοντέλα και ένα καινούριο. Αναμένουμε, λοιπόν το φρεσκαρισμένο Civic, με αλλαγές στη σχεδίαση – πιο αεροδυναμικές, βελτιωμένη πλατφόρμα για να γίνει πιο άκαμπτη, καλύτερα υλικά στην καμπίνα και θα προσφέρει με μοτέρ 1.5lt turbo – 150hp και 2.0lt υβριδικό με 200hp.

Επίσης, περιμένουμε τις φρεσκαρισμένες εκδόσεις των μεσαίου μεγέθους SUV Honda CR–V και ZR–V, με νέο υβριδικό σύστημα – και με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης (PHEV) – καθώς και με τεχνητή νοημοσύνη της Google.

Και, βέβαια, περιμένουμε ένα πολύ σπορ μοντέλο, το Prelude, με πλήρως υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, με τρεις διαφορετικές λειτουργίες, που συνδυάζει μια μπαταρία ιόντων λιθίου και δύο συμπαγείς, ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες, με έναν βενζινοκινητήρα 2.0lt άμεσου ψεκασμού κύκλου Atkinson. Το σύστημα αποδίδει ισχύ 184PS (135kW).

JEEP

Τον Μάρτιο έρχεται η 3η γενιά του Compass, με προηγμένα συστήματα ασφαλείας, αναβαθμισμένη οδική συμπεριφορά, αυξημένους χώρους, off-road ικανότητες και πλήρη γκάμα κινητήρων. Η μια είναι mild hybrid 1.2lt – 145hp, η άλλη αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή με 213hp και αργότερα θα προστεθεί η plug-in hybrid έκδοση με μοτέρ 1.6lt, ηλεκτρομοτέρ και μπαταρία 21kWh, με συνολική ισχύ 195hp και έως 73 αμιγώς ηλεκτρικά χιλιόμετρα.

KGM

Μετά το καλοκαίρι προσδιορίζεται η άφιξη του ηλεκτρικού Musso EV, ενός από τα λιγοστά διαθέσιμα pick-up και μάλιστα ηλεκτρικά. Με δυναμική εμφάνιση, 4θυρο, διπλοκάμπινο, με πλούσιο εξοπλισμό, γενναιόδωρους χώρους στη καμπίνα, χώρο φόρτωσης έως 500 κιλά, ικανότητα ρυμούλκησης έως 1,8 τόνους, και Vehicle-to-Load(V2L) για παροχή ενέργειας σε εξωτερικές συσκευές. Θα είναι διαθέσιμο σε προσθιοκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις με μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) 80,6 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως και 419,6 χλμ. στην δικίνητη έκδοση και έως 379 χλμ. στην τετρακίνητη, και ισχύ 207 και 414 ίππους, αντίστοιχα.

LAND ROVER

Μια πολύ σημαντική προσθήκη στη γκάμα το 2026, καθώς θα έρθει το Range Rover Electric το οποίο έχει υποβληθεί σε απίστευτες δοκιμασίες σε ακραίες συνθήκες. Εφοδιάζεται με μπαταρία 117kWh υψηλής τάσης 800V, είναι τετρακίνητο, με δύο ηλεκτρικά μοτέρ και προσφέρει δυνατότητα οδήγησης με ένα πεντάλ καθώς και αερανάρτηση δύο θαλάμων με δυνατότητα απενεργοποίησης.

LEAPMOTOR

Την άνοιξη αναμένεται το Β10 REEV, ένα compact SUV με τεχνολογία ηλεκτρικού οχήματος με εκτεταμένη αυτονομία, που έχει ήδη υιοθετηθεί από το C10 REEV. Χρησιμοποιεί έναν μικρό, εξαιρετικά αποδοτικό βενζινοκινητήρα ως γεννήτρια για την επαναφόρτιση της μπαταρίας όταν χρειάζεται, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Το σύστημα REEV δεν κινεί απευθείας τους τροχούς. Απλώς διατηρεί τη φόρτιση της μπαταρίας για σταθερή ηλεκτρική απόδοση. Η συνολική απόδοση είναι 215hp, η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως 145 χλμ. και η συνολική αυτονομία κοντά στα 1.000 χλμ.

Τον Σεπτέμβριο περιμένουμε και το ηλεκτρικό Β03Χ (Α10 στην Κίνα), που αναπτύχθηκε σε ολοκαίνουργια παγκόσμια πλατφόρμα, με μήκος πάνω από 4,200μ., αυτονομία έως και 400 χλμ., ισχύ περίπου 215 ίππους και κίνηση στον πίσω άξονα.

LEXUS

Η θυγατρική της Toyota, Lexus, φέρνει στα μέσα Ιανουαρίου το RZ, ένα αμιγώς ηλεκτρικό D-SUV που φέρει μοναδικές τεχνολογίες καινοτομίας στο σύστημα μπαταρίας και φόρτισης, με σημαντική βελτίωση στην αυτονομία του μοντέλου, καινοτομίες στην δυναμική οδήγηση με το σύστημα steer-by-wire και το σύστημα χειροκίνητης αλλαγής ταχυτήτων Interactive Manual Drive, αλλά και κορυφαίες επιδόσεις. Εκδόσεις: Προσθιοκίνητη RZ 350e, τετρακίνητη RZ 500e και υψηλών επιδόσεων RZ 550e FSPORT.

Επίσης, θα ξεκινήσει και η διάθεση των plug–in hybrid εκδόσεων του NX και RX.

MAZDA

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, αναμένεται το Mazda CX-5, με νέα σχεδίαση, αυξημένους χώρους, και περισσότερη τεχνολογία. Θα εφοδιάζεται με βενζινοκινητήρα e-Skyactiv G 141 2.5lt, που συνδυάζεται με τεχνολογία Mazda M Hybrid 24V με σύστημα brake by wire. Με ισχύ 141 ίππους θα προσφέρεται σε προσθιοκίνητη και σε τετρακίνητη έκδοση, με αναβαθμισμένο πλαίσιο και ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά.

Στο δεύτερο εξάμηνο περιμένουμε και το Mazda CX-6e, ένα SUV με υβριδικό σύστημα εκτεταμένης αυτονομίας, όπου ένας μικρός κινητήρας βενζίνης λειτουργεί ως γεννήτρια, χαρίζοντας και πολλά ηλεκτρικά χιλιόμετρα αλλά και πολλαπλάσια με τη βενζίνη. Ωστόσο, μάλλον θα εισαχθεί και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με ισχύ 255 ίππους και αυτονομία που θα πλησιάζει τα 600 χλμ.