Τα μοντέλα του 2026 και πότε έρχονται – Β’ Μέρος

Σε συνέχεια του Α’ Μέρους του ρεπορτάζ στα νέα μοντέλα του 2026, σήμερα παρουσιάζουμε το Β’ και τελευταίο Μέρος, με τις υπόλοιπες μας.

Ας δούμε αναλυτικά τα νέα μοντέλα που θα έρθουν σε όλες τις κατηγορίες και με διαφορετικά συστήματα κίνησης.

HYUNDAI

Βασισμένο στο Concept Three που παρουσίασε η Hyundai στην Έκθεση του Μονάχου, το 2025, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό crossover IONIQ 3 θα είναι ελκυστικό στο μάτι, με αναβαθμισμένα συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας επόμενης γενιάς. Αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026.

KIA

Τον μήνα που διανύουμε, τον Ιανουάριο, πρόκειται να έρθει το φρεσκαρισμένο Stonic, πιο τολμηρό σε εμφάνιση, με εντελώς νέα καμπίνα, πλουσιότερο εξοπλισμό, σε εκδόσεις βενζίνης 1.0 T-GDI 100 PS και ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 115 PS.

Τον Φεβρουάριο η εισαγωγική εταιρεία θα λανσάρει εμπορικά το ηλεκτρικό PV5 που αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026». Είναι ένα LCV με εκλεπτυσμένη και προσφέρει έως 416 χιλιόμετρα αυτονομίας (Cargo Long) και 412 χιλιόμετρα (Passenger). Πρόσφατα έκανε ρεκόρ Γκίνες για «τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ηλεκτρικό van ελαφρού τύπου με μέγιστο φορτίο με μία μόνο φόρτιση», με επίδοση 693,38 χιλιομέτρων.

Τον Απρίλιο αναμένεται το επίσης ηλεκτρικό EV2, που παρουσιάστηκε ως Concept EV2 στο Μόναχο τον Σεπτέμβριο του 2025. Είναι ένα compact SUV που έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και θα παράγεται στην Ευρώπη.

Τελικά η εισαγωγική εταιρεία του ομίλου Βασιλάκη θα εισάγει και το Seltos, τον Ιούλιο. Συμπαγές SUV με μήκος 4,43μ., σύστημα Shift-by-Wire στην καμπίνα, και πολλά μοτέρ: βενζίνης 1.6lt T-GDI – 180 PS και 193 PS, βενζίνης 20lt – 149 PS και υβριδικό αργότερα. Προαιρετικά θα είναι διαθέσιμο και με τετρακίνηση.

Τον Αύγουστο περιμένουμε και το φρεσκαρισμένο XCEED με νέα χαρακτηριστικά.

MAXUS

Μετά το Τ60 MAX που ήρθε στην Ελλάδα το 2025, ένα ακόμα pick-up μοντέλο της Maxus, το ηλεκτρικό, αυτή τη φορά, eTerron9, έρχεται με τετρακίνηση, 442 ίππους, ωφέλιμο φορτίο έως 650 κιλά και με πολλά χαρακτηριστικά άνεσης, ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

MERCEDES

Αρκετά μοντέλα από τη γερμανική μάρκα με το αστέρι. Το πρώτο τρίμηνο θα φέρει την αναβαθμισμένη CLA, με νέο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System, υβριδικές εκδόσεις 48 volt, όλες με μοτέρ βενζίνης 1.5lt, και σε τετρακίνητη έκδοση.

Το τρίτο τρίμηνο περιμένουμε την 4θυρη AMG Coupe σε ηλεκτρική έκδοση, την επίσης ηλεκτρική VLE, την GLB σε θερμικές και υβριδικές εκδόσεις και την φρεσκαρισμένη GLE σε θερμικές εκδόσεις και plug-in hybrid.

Φορτωμένο θα είναι και το τέταρτο τρίμηνο με τρία ηλεκτρικά: AMG GT SUV, C-Class με EQ technology, GLA με EQ technology, καθώς και την ανανεωμένη C-Class σε θερμικές και plug-in hybrid εκδόσεις.

MG

Τον μήνα που διανύουμε, έρχεται το ηλεκτρικό MGS5 με δύο μπαταρίες, 49kWh και 64kWh, διαθέτει ισχύ έως 231 ίππους και αυτονομία έως 480 χιλιόμετρα. Τιμές από 26.950 ευρώ, έπειτα από την προωθητική ενέργεια του ομίλου Συγγελίδη και της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».

Επίσης, το πρώτο τρίμηνο περιμένουμε και το MG4 Urban, μια έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου που γνωρίζουμε, αλλά πιθανότατα και η πιο οικονομική σε αγορά.

MITSUBISHI

Δύο μοντέλα από την ιαπωνική μάρκα που επανέρχεται στο προσκήνιο. Το Eclipse Cross θα είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό της μοντέλο, και θα κατασκευάζεται στο γαλλικό εργοστάσιο Ampere Douai, στο πλαίσιο της Συμμαχίας Renault – Mitsubishi – Nissan. Σε δύο εκδόσεις, αρχικά με μπαταρία μεγάλης εμβέλειας 87kWh που προσφέρει αυτονομία άνω των 600 χλμ., ισχύ 160kW και ροπή 300Nm.

Θα δούμε και το νέο Grandis, που ως όνομα επανέρχεται αλλά σε διαφορετικό αμάξωμα, καθώς θα βασίζεται στο Renault Symbioz και θα προσφέρεται σε mild hybrid και full hybrid κινητήρια συστήματα.

NISSAN

Δύο άκρως σημαντικά, αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, φέτος, που θα ενισχύσουν τις πωλήσεις της ιαπωνικής μάρκας. Το νέο Micra, αμιγώς ηλεκτρικό και εντελώς διαφορετικό στην 6η γενιά του, αναμένεται περίπου τον Μάρτιο. Μεμήκος ελάχιστα κάτω από τα 4 μέτρα, προσφέρει διχρωμία στην οροφή, θα μπορεί να χωρέσει και πέμπτος ενήλικας και θα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις με ισχύ 122 ίππων και μπαταρία 40kWh που χαρίζει αυτονομία έως και 317 χλμ. και με 150 ίππους και μπαταρία 52kWh που δίνει έως και 416 χλμ.

Το καλοκαίρι αναμένεται και το πολυσυζητημένο, επίσης, ολοκαίνουργιο Leaf, με εντυπωσιακή σχεδίαση, ευρύχωρο, τεχνολογικά προηγμένο και θα είναι διαθέσιμο σε έκδοση ισχύος 174 ίππωνμε μπαταρία 52kWh και αυτονομία έως 436 χλμ. και σε έκδοση ισχύος 214 ίππων με μπαταρία 75 kWh και αυτονομία έως 604 χλμ.

OPEL

Από την αρχή του έτους θα είναι διαθέσιμα: το ηλεκτρικό Frontera long range με μπαταρία 54kWh που χαρίζει μεγαλύτερη αυτονομία, το Grandland plug-in hybrid με μοτέρ βενζίνης και ηλεκτρικό που αποδίδουν ισχύ 225 ίππους (προσθιοκίνητο) ή 300 ίππους (δύο μοτέρ ηλεκτρικά, τετρακίνητο) και ηλεκτρική αυτονομία έως 195 χλμ. και το Grandland long range, ηλεκτρικό, με μεγαλύτερη μπαταρία.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου αναμένεται το Mokka GSE, το πιο γρήγορο, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Opel, με ισχύ 207 kW (281 hp) που επιταχύνει σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα στα 0-100 χλμ./ώρα.

Στο δεύτερο τρίμηνο αναμένεται και το φρεσκαρισμένο Astra, με τεχνολογικές αναβαθμίσεις και βιώσιμα υλικά στην καμπίνα.

PEUGEOT

Από τη Peugeot περιμένουμε τον Φεβρουάριο το ανανεωμένο 308 που θα ξεχωρίζει από το φωτιζόμενο σήμα της μάρκας, φρέσκες σχεδιαστικές πινελιές και θα προσφέρεται σε εκδόσεις: mild hybrid, plug-in hybrid, αμιγώς ηλεκτρική και πετρελαίου.

Τον Ιούνιο θα έρθει και το ανανεωμένο Peugeot 408 που παρουσιάζεται στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών (9-18 Ιανουαρίου), ενώ περιμένουμε τον Οκτώβριο και το Peugeot E-208 GTi, ηλεκτρικό, με 280 ίππους, που επιταχύνει σε 5,7 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα.

PORSCHE

Το πρώτο τρίμηνο αναμένεται η νέα Macan GTS με ισχύ έως 571 ίππους, που ξεχωρίζει από την υπόλοιπη γκάμα με το αποκλειστικό πακέτο SportDesign. Με σπορ DNA και αίσθηση απόλυτου ελέγχου.

Tο δεύτερο τρίμηνο του έτους θα κυκλοφορήσει η Cayenne Electric, που ενσωματώνει πρωτοποριακή τεχνολογία, όπως ασύρματη φόρτιση και προηγμένα ψηφιακά συστήματα. Με ισχύ που ξεκινά από τους 442 και φτάνει έως τους 1.156 ίππους στην κορυφαία έκδοση Turbo, πρόκειται για την πιο ισχυρή Porsche παραγωγής που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, αναμένεται και η έκδοση Cayenne Coupe Electric.

RENAULT

Τέλη Ιανουαρίου λανσάρεται το νέο Clio. Μεγαλύτερο σε διαστάσεις, με περισσότερη άνεση στη καμπίνα, αυξημένο χώρο αποσκευών, πλειάδα τεχνολογικών συστημάτων και νέους κινητήρες. Έκδοση full hybrid E-Tech 160hp με μέση κατανάλωση μόλις 3,9 λίτρα/100χλμ., βενζίνης TCe 1.2lt με 115hp και αργότερα με έκδοση Eco-G με έναν τρικύλινδρο κινητήρα bi-fuel (βενζίνης και υγραερίου LPG), με ισχύ 120hp.

Τέλη Απριλίου περιμένουμε το νέο, ηλεκτρικό, Renault 4 που θα προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας και δύο επιλογές κινητήρα, καθώς και το ηλεκτρικό Twingo, 3,79 μ. μήκους και με μπαταρία LFP 27,5 kWh που χαρίζει αυτονομία μέχρι 263 χλμ., και συνδυάζεται με έναν ζωηρό, ελαφρύ κινητήρα 60 kW (82 hp).

SEAT

Τον Ιανουάριο έρχονται τα ανανεωμένα Ibiza και Arona, με ανανεωμένο εξωτερικό σχεδιασμό, και εσωτερικό, βελτιωμένο βασικό εξοπλισμό και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθώς εξοπλίζονται με 4 κινητήρες: 1.0 MPI 80PS (αποκλειστικά για το Ibiza), 1.0 TSI 95PS, 1.0 TSI 115PS και 1.5 TSI 150PS.

Την άνοιξη θα έρθει και το CUPRA Raval, με μήκος μόλις 4,046 μ., σε εκδόσεις Dynamic (155kW) με αυτονομία περίπου 450 χλμ. και CUPRA Raval VZ Extreme με ισχύ 166kW / 226PS, και αυτονομία περίπου 400 χλμ.

SKODA

Στο τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς πρόκειται να έρθει το Epiq, ένα πλήρως ηλεκτρικό crossover SUV πόλης που θα κοστίζει όσο και το αντίστοιχο θερμικό Kamiq. Το Epiq έχει μήκος 4,1 μέτρα, θα χωράει άνετα πέντε επιβάτες, θα προσφέρει ένα εντυπωσιακό πορτ-μπαγκάζ 475 λίτρων και αυτονομία έως και 425 χλμ.

Επίσης, θα λανσαριστεί και το Space, ένα νέο 7θέσιο ηλεκτρικό, που δεν γνωρίζουμε αν θα έχει τελικά αυτό το όνομα.

SUZUKI

Τον Μάρτιο έρχεται το e VITARA, αμιγώς ηλεκτρικό, που οδήγησα προ ημερών. Δύο επιλογές μπαταρίας 49kWh με ισχύ 144 PS και 61kWh με ισχύ 174 PS και 184PS, τρεις ιπποδυνάμεις, δικίνητο και τετρακίνητο, και δύο εκδόσεις εξοπλισμού. Τρεις λειτουργίες οδήγησης: eco, normal και sport, ενώ με το πάτημα ενός διακόπτη προσφέρεται οδήγηση one-pedal drive.

ΤΟΥΟΤΑ

Τον Ιανουάριο φτάνουν τα πρώτα Aygo Χ full hybrid, ένα μοντέλο για το οποίο έχω γράψει αρκετά, με full hybrid σύστημα και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Αναμένεται το Yaris Cross με 130 hp, όπως και το ανανεωμένο Corolla Cross.

Σύντομα περιμένουμε και το ηλεκτρικό C-HR+, με επιλογές μπαταρίας 57,7 kWh και 77 kWh, προσθιοκίνητο ή με τετρακίνηση και 343 ίππους. Τον Μάρτιο έρχεται το ανανεωμένο ηλεκτρικό bZ4x με δύο επιλογές μπαταρίας 57,7 kWh και 73,1 kWh, αυτονομία έως και 573 χιλιόμετρα και ισχύ έως 343 ίππους.

Εντός του πρώτου τριμήνου και η νέα γενιά RAV4, με νέο Plug-in Hybrid Electric σύστημα κίνησης επόμενης γενιάς που χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία 100 χλμ.

Επίσης, το φθινόπωρο περιμένουμε το νέο Hilux σε mild hybrid βενζίνης και πετρελαίου και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

VOLKSWAGEN

Τον Μάρτιο περιμένουμε το νέο T-Roc σε mild hybrid έκδοση και τιμή γύρω στις 30.000 ευρώ. Θα προσφέρεται με υβριδικούς υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες, με δύο ήπια υβριδικά συστήματα κίνησης 48V (1.5 eTSI) με 116 PS (85 kW) και 150 PS (110 kW). Θα ακολουθήσουν Νοέμβριο – Δεκέμβριο, δύο πλήρως υβριδικά συστήματα κίνησης, ενώ θα είναι διαθέσιμο αργότερα και με τετρακίνηση 4MOTION, σε συνδυασμό με τον κινητήρα 2.0 lt TSI.

Το ID. Polo έρχεται Αύγουστο – Σεπτέμβριο με τιμή περίπου 25.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό με τρεις εκδόσεις ισχύος: 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) και 155 kW (211 PS). Το σπορ ID. Polo GTI με 166 kW (226 PS) θα ακολουθήσει αργότερα.

Τον Οκτώβριο αναμένεται το ID. Cross με τιμή γύρω στις 30.000 ευρώ.

VOLVO

Το καλοκαιράκι περιμένουμε το νέο EX60, το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Volvo στην κατηγορία των premium μεσαίων SUV.

ZEEKR

Το καλοκαίρι αναμένεται από την Κίνα το Zeekr 7GT, με επιδόσεις supercar, πρακτικότητα Wagon, και στυλ Shooting Brake. Με 645 ηλεκτρικούς ίππους μπορεί να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 2,95 δευτερόλεπτα και να προσφέρει αυτονομία έως 650 χλμ. με τη μικρή μπαταρία και έως 825 χλμ. στην έκδοση μεγάλης αυτονομίας.