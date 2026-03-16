Τα πάντα για το ολοκαίνουριο Jeep Compass που ήρθε στην Ελλάδα με τιμή από 35.990

Η 3η γενιά του Jeep Compass κατέφθασε με αυτοπεποίθηση στη χώρα μας για να ξεκινήσει την εμπορική της πορεία στην ελληνική αγορά και να προκαλέσει τον ανταγωνισμό στην κατηγορία των C-SUV.



Με εκσυγχρονισμένη εμφάνιση το νέο Compass είναι έτοιμο να συνεχίσει μια πολύ πετυχημένη σταδιοδρομία, με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια συνολικές πωλήσεις έως σήμερα.

H Jeep, όμως, έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα και στην Ελλάδα χάρη στο περιπετειώδες προφίλ της εταιρείας, κάτι που φαίνεται και στην πράξη, καθώς το 2025 υπήρξε άνοδος στις πωλήσεις κατά 14% συγκριτικά με το 2024. Μάλιστα, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε πωλήσεις Jeep.

Πολιτισμένο και ταυτόχρονα περιπετειώδες, το ολοκαίνουριο Compass είναι προσαρμοσμένο στο σήμερα, χωρίς να χάσει το… δρόμο του και το χαρακτήρα του.

Μπορεί τα Jeep του παρελθόντος να είναι συνδεδεμένα με σκληρά τετρακίνητα οχήματα για απαιτητικές off-road εξορμήσεις, ωστόσο, πλέον οι απαιτήσεις άλλαξαν και το κοινό ζητάει ένα SUV για να καλυφθούν οι ανάγκες του συνολικά.

Έτσι, η 3η γενιά του Jeep Compass ήρθε να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία στην πιο σύγχρονη εκδοχή της με προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ποιοτική οδική συμπεριφορά, ψηφιακή τεχνολογία, μεγάλη γκάμα κινητήρων με υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις και φυσικά off-road ικανότητες, με την υποστήριξη του ομίλου Stellantis, ο οποίος γνωρίζει καλά τη συνταγή της επιτυχίας.

Το Compass βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium της Stellantis και θα παράγεται στο εργοστάσιο του ομίλου στο Melfi της Νότιας Ιταλίας.

Η 3η γενιά του Jeep Compass μεγάλωσε, ωρίμασε και ομόρφυνε για να ολοκληρώσουμε το… κλισέ. Οι διαστάσεις του είναι αρκετά αυξημένες για μεγαλύτερη ευρυχωρία, κάτι που επιθυμούσαν πολύ και ζητούσαν οι φίλοι του μοντέλου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Jeep Ευρώπης, Fabio Catone.

Πιο συγκεκριμένα, το Compass πλέον έχει μήκος 4.548 χλστ. (4.404 χλστ. η προηγούμενη γενιά), πλάτος 1.904 χλστ. (από 1.819 χλστ.) και ύψος 1.675-1.685 χλστ. (από 1.649 χλστ.), ενώ το μεταξόνιο είναι 2.795 χλστ. αντί των 2.636 χλστ. της 2ης γενιάς, προσφέροντας έτσι αυτή την ευρυχωρία στο εσωτερικό του νέου Compass.

Οι μικροί πρόβολοι μαζί με τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 20 εκ., εξασφαλίζουν κορυφαίες εκτός δρόμου γωνίες (προσέγγιση 20, ράμπα 15 και αναχώρηση 26 μοίρες), κάτι που διαπιστώσαμε και στο off-road κομμάτι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Σημειώστε ότι το Compass μπορεί να διασχίσει υδάτινο πέρασμα βάθους έως 470 χλστ., οπότε τα δύσκολα και τα εμπόδια της φύσης, δεν το σταματούν.

Σύγχρονη και αεροδυναμική σχεδίαση

Σχεδιαστικά, η 3η γενιά του Jeep Compass είναι μοντέρνα και ζωηρή με σεβασμό στην εμφάνιση του παρελθόντος. Ακμές και καθαρές γραμμές χαρίζουν μία δυναμική και εντυπωσιακή εμφάνιση με αεροδυναμικό σχήμα. Ο αεροδυναμικός συντελεστής είναι μόλις 0,29 Cd, παρά τον όγκο του οχήματος, επειδή υπάρχει απόλυτος έλεγχος της ροής του αέρα γύρω και κάτω από το αυτοκίνητο, εκτός των άλλων με ειδικά κανάλια στα φτερά και ενεργή γρίλια στον εμπρός προφυλακτήρα.

Παράλληλα, δε θα μπορούσε να λείπει η χαρακτηριστική μάσκα με τις 7 γρίλιες, σήμα-κατατεθέν της Jeep, με τη μόνη διαφορά ότι στην εκδοχή του νέου Compass η μάσκα είναι κλειστή, κάτι που, επίσης, συμβάλλει στη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης του νέου C-SUV.

Τα εμπρός και πίσω φώτα LED τονίζουν το φρέσκο παρουσιαστικό του Compass, με τα πίσω να αποτελούν μία φωτεινή μπάρα, όπου αναγράφεται φωτιζόμενο λογότυπο Jeep, ενώ τα προστατευτικά πλαστικά γύρω από το αμάξωμα είναι το τιζεράκι για τις πιο απαιτητικές εξορμήσεις.

Μοντέρνο και ευρύχωρο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, η φρεσκάδα ανανέωσης γίνεται αμέσως αντιληπτή, αλλά υπάρχουν αναφορές που τιμούν το παρελθόν της, όπως το «Since 1941».

Ο διάκοσμος είναι μοντέρνος σχεδιαστικά, χωρίς φλυαρίες, ψηφιακός, με συνδυασμό μαλακών και πιο σκληρών, αλλά και ανθεκτικών υλικών. Παράλληλα, η λειτουργικότητα και η πρακτικότητα έχουν τον πρώτο λόγο. Η κεντρική κονσόλα υιοθετεί μίνιμαλ προσέγγιση, ενώ το flat top και bottom τιμόνι ακολουθεί τη νέα τάση. Η ατμόσφαιρα είναι ευχάριστη και σε προδιαθέτει θετικά να περνάς πολλές ώρες μέσα στο νέο Compass.

Τα λαστιχένια πατάκια θυμίζουν πως παρόλο που πρόκειται πλέον για ένα… εξευγενισμένο Jeep, το Compass είναι έτοιμο για δράση.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών και η οθόνη αφής των 16 ιντσών του infotainment έχουν περίοπτη θέση στην καμπίνα, χωρίς να εμποδίζουν την ορατότητα.

Τα τεχνολογικά καλούδια που προσφέρει το νέο Jeep θα λατρέψουν οι «γκατζετάκηδες» και θα διευκολύνουν τη ζωή όσων τα θέλουν όλα στο χέρι. Gadgets για συνδεσιμότητα και ψυχαγωγία, δυνατότητα ενημερώσεων Over The Air (ΟΤΑ) για να είναι το λογισμικό πάντοτε ενημερωμένο, Head-up Display για να μην αποσπάται ούτε στιγμή η προσοχή του οδηγού από το δρόμο, επαγωγική φόρτιση κινητού και πολλά άλλα.

Ευχάριστη παρατήρηση η παρουσία φυσικών διακοπτών για τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως του κλιματισμού και των multimedia.

Όσον αφορά τον τομέα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού, σημαντικό ρόλο έχουν τα συστήματα ADAS, τα οποία περιλαμβάνουν Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2 στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων, με δυνατότητα και ημιαυτόνομης αλλαγής λωρίδας.

Το σύστημα Selec–Terrain -σε κόκκινο χρώμα, το οποίο ταιριάζει απόλυτα και το κάνει πιο δυναμικό- αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του νέου Compass. Εκτός από τα γραφικά στον πίνακα οργάνων και τον εσωτερικό φωτισμό, αλλάζει και τις παραμέτρους λειτουργίας των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων του αυτοκινήτου, ενώ περιλαμβάνει 5 προγράμματα: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud και EV (αναλόγως την έκδοση), τα οποία διαφοροποιούν τα δεδομένα στον ηλεκτρονικό έλεγχο της ευστάθειας και της πρόσφυσης, καθώς και στη διαχείριση του κινητήρα και των φρένων.

Οδηγός και συνοδηγός αισθάνονται άνετα και υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσά τους, ενώ οι πίσω επιβάτες πλέον έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον 2 εκ. χώρου για τα γόνατά τους.

Η πρόθεση της μάρκας να ικανοποιήσει τους πελάτες της και στο κομμάτι της πρακτικότητας φέρνει ανάμεσα σε άλλα και πολλές θήκες για αντικείμενα διαφόρων μεγεθών. Υπολογίστε, λοιπόν, 34 λίτρα μέσα στην καμπίνα, δηλαδή, επιπλέον 20 λίτρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ είναι από τις καλύτερες στην κατηγορία, καθώς έχει αυξηθεί κατά 45 λίτρα και τώρα αγγίζει τα 541 λίτρα σε ένα πλήρως αξιοποιήσιμο σχήμα με μεγάλο τετράγωνο άνοιγμα για την εύκολη φόρτωση, ενώ το δάπεδο είναι δύο θέσεων. Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλώνονται και είναι διαιρούμενες σε αναλογία 40:20:40, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν μεγαλύτερα αντικείμενα. Έτσι, το νέο Jeep Compass είναι εύχρηστο και βολικό για την καθημερινότητα και τα ταξίδια.

Κινητήρες

Το νέο Jeep Compass προσφέρεται για πρώτη φορά με αμιγώς ηλεκτρικούς κινητήρες και πιο συγκεκριμένα με τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις (η μία τετρακίνητη), ενώ ο στόλος περιλαμβάνει και δύο υβριδικές εκδόσεις (e-hybrid και plug-in hybrid).

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται η πιο εμπορική έκδοση e-Hybrid (48V) με απόδοση 145 ίππους και ροπή 230 Nm στις 1.750 σ.α.λ., η οποία περιλαμβάνει έναν mild hybrid 1,2 λίτρων τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα, ενώ ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, εξασφαλίζοντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε συνθήκες χαμηλού φορτίου. Αυτό σημαίνει όφελος στην κατανάλωση και αυτονομία που φτάνει τα 1.000 χιλιόμετρα. Από στάση φτάνει τα πρώτα 100 χλμ/ώρα. σε 10 δλ. και η τελική του αγγίζει τα 195 χλμ./ώρα.

Διαθέσιμη θα είναι, επίσης, η βασική αμιγώς ηλεκτρική έκδοση των 213 ίππων με μπαταρία ιόντων λιθίου από την ACC (Automotive Cells Company) χωρητικότητας 74 kWh, η οποία δίνει αυτονομία 500 χλμ σε μεικτό κύκλο κατά WLTP. Την αρχική γκάμα συμπληρώνει η έκδοση e-Hybrid Plug-In απόδοσης 225 ίππων και 350 Nm ροπής, η οποία μπορεί να καλύψει έως 95 αμιγώς ηλεκτρικά χιλιόμετρα.

Αργότερα, ο στόλος θα ολοκληρωθεί με την ηλεκτρική έκδοση των 231 ίππων και την, επίσης, ηλεκτρική τετρακίνητη 4xe των 375 ίππων.

Στο δρόμο με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Αρχικά, γνωρίσαμε και οδηγήσαμε το Jeep Compass στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής παρουσίασης και μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις σε όλους τους τομείς.

Αντίστοιχα και στις απαιτητικές διαδρομές της Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα περίχωρα το Jeep Compass στην έκδοση e-Hybrid των 145 ίππων που οδηγήσαμε επέδειξε πολύ καλό εαυτό.

Η θέση οδήγησης είναι πολύ καλή, προσαρμόζεται εύκολα στον κάθε σωματότυπο και κάθεσαι ψηλά, έχοντας ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις, η οποία υποστηρίζεται και από περιμετρικές κάμερες.

Για τα πρώτα χιλιόμετρα κινηθήκαμε αμιγώς ηλεκτρικά, ακόμα και όταν χρειάστηκε να κατευθυνθούμε προς ανηφορική διαδρομή.

Το νέο Compass είναι σβέλτο παρά τα 1.667 κιλά του αμαξώματος, είναι στιβαρό με σταθερό πάτημα, το επίπεδο της ποιότητας κύλισης είναι υψηλό, όπως διαπιστώσαμε στον ανοιχτό δρόμο και φαίνεται πως έχει γίνει δουλειά στον τομέα της ηχομόνωσης από τη χρήση νέων υλικών, όπως το παχύτερο κατά 11% πίσω κρύσταλλο. Με άλλα λόγια, το Compass είναι σε θέση να υπόσχεται… ταξιδάρες!

Το κινητήριο σύνολο είναι πολιτισμένο και οι αλλαγές των σχέσεων πραγματοποιούνται ομαλά και προοδευτικά. Η ανάρτηση είναι άνετη ως επί τω πλείστον με εξαίρεση στις έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες, όπου δείχνει λίγο να… δυσανασχετεί.

Στην πιο δυναμική οδήγηση σε κάποιες από τις στροφές της ειδικής διαδρομής Άγιος Κωνσταντίνος του Ράλλυ Παλάδιο και στο οδηγικό προφίλ Sport, το νέο Compass αντεπεξήλθε πολύ καλά, με σταθερότητα, φιλική συμπεριφορά και κάποιες αναμενόμενες κλίσεις του αμαξώματος. Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ο κατακόρυφος έλεγχος των τροχών είναι 15% πιο αποτελεσματικός, ενώ οι κλίσεις στις στροφές έχουν περιοριστεί κατά 20%.

Ο κάτοχος ενός Jeep Compass, όμως, περισσότερο προσανατολίζεται στις εκτός δρόμου διαδρομές, παρά στο να «στρίβει», καθώς δεν είναι αυτός ο προορισμός του αυτοκινήτου.

Έτσι, η… πυξίδα μας έδειξε μια off-road διαδρομή από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς την παραλιακή και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για την προσθιοκίνητη έκδοση, στο πρόγραμμα Sand/Mud, το Compass πέρασε με ευκολία και ενδιαφέρον τόσο τα ήπια χωμάτινα κομμάτια, όσο και κάποια βαθιά νεροφαγώματα, επιδεικνύοντας με αυτοπεποίθηση το DNA του.

Τιμές και εκδόσεις

Η 3η γενιά του Jeep Compass αποτελεί την πιο φρέσκια πρόταση της κατηγορίας των C-SUV και πρόκειται για ένα all around SUV προηγμένης τεχνολογίας, με ασφάλτινα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν ποιοτική καθημερινή συμβίωση, χωρίς όμως να απαρνείται τις χωμάτινες καταβολές του που είναι συνυφασμένες με την “έννοια” τζιπ!

Η εισαγωγική τιμή της έκδοσης e-Hybrid των 145 ίππων είναι 35.990 ευρώ για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude, ενώ η Launch Edition κοστίζει 39.990 ευρώ. Σημειώστε πως για το e-Hybrid ισχύει χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομαστικό επιτόκιο μόλις 4,9%, ενώ για παραγγελίες έως 31/05 η εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη όλων των Compass θα έχει διάρκεια 8 χρόνια, καλύπτοντας και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Η τιμή της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης των 213 ίππων ξεκινάει από 41.990 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude και 45.990 ευρώ στο Launch Edition, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ.

Τέλος, η τιμή της έκδοσης e-Hybrid Plug-Ιn ξεκινάει από 45.990 ευρώ για το εξοπλιστικό πακέτο Altitude και 49.990 ευρώ για το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.

Ανεξαρτήτως κινητήρα, το επίπεδο Altitude περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, οθόνη infotainment 16 ιντσών, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ενεργό cruise control, ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη, προβολείς LED με αυτόματη ενεργοποίηση, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.

Η Launch Edition προσθέτει LED Matrix προβολείς, φωτιζόμενη εμπρός γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, premium καθίσματα από ύφασμα και βινύλιο, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, παρμπρίζ και τιμόνι, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, περιμετρικό συναγερμό, handsfree άνοιγμα χώρου αποσκευών και βάση ασύρματης φόρτισης τηλεφώνου.

Τα νέα Jeep Compass, λοιπόν, θα βρίσκονται άμεσα στις εκθέσεις της Jeep σε ολόκληρη τη χώρα.