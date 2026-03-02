Τα πιο καλοπουλημένα αυτοκίνητα στο ξεκίνημα του 2026

Κι ενώ σε λίγες ημέρες θα έχουμε τα επίσημα στοιχεία των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων για τον μήνα Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο οι πωλήσεις με 10.087 μονάδες ήταν μειωμένη κατά 5,4%.

Σε μια ελαφρά πτωτική αγορά, η κατηγορία των supermini αυτοκινήτων (Β), ήταν και πάλι η κυρίαρχη, με το μερίδιό της να ανέρχεται στο εντυπωσιακό 58,55% (το 37,92% το έχουν τα SUV), ενώ η κατηγορία των μικρομεσαίων (C) ακολουθεί με 29,29%. Η μεσαία κατηγορία (D) κατέχει το 7% και τα μικρά αυτοκίνητα πόλης (Α) το 3,35%.

Όπως είναι λογικό, τα πιο καλοπουλημένα αυτοκίνητα του Ιανουαρίου προέρχονται από την κατηγορία Β, και 6 από αυτά είναι στις 6 πρώτες θέσεις της αγοράς. Το Citroen C3 έχει τα πρωτεία με 520 μονάδες, καθώς προσφέρεται με τρεις επιλογές σε συστήματα κίνησης (βενζίνης, υβριδικό, ηλεκτρικό), ενώ μόλις 3 μονάδες πίσω βρίσκεται το Toyota Yaris Cross (μόνο σε φουλ υβριδική έκδοση διαθέσιμο), το οποίο το 2025 ήταν το best seller όλης της ελληνικής αγοράς, με 8.017 μονάδες.

Το τρίτο σε πωλήσεις είναι το Peugeot 2008 με 486 μονάδες (κι αυτό σε τρεις εκδόσεις: βενζίνης, υβριδικό, ηλεκτρικό), με το Suzuki Vitara να ακολουθεί με 454 μονάδες (μόνο υβριδικό διαθέσιμο). Το Opel Corsa με 433 μονάδες είναι 5ο (βενζίνη, υβριδικό, ηλεκτρικό), ενώ την εξάδα κλείνει το Toyota Yaris με 405 μονάδες (υβριδικό μόνο).

Στην μικρομεσαία κατηγορία C, τα τρία πρώτα σε πωλήσεις είναι: το MG ZS max με 292 μονάδες (βενζίνη και υβριδικό), το Audi Q3 (υβριδικό, diesel, plug-in hybrid) και το Toyota CH-R (μόνο υβριδικό) με 243 μονάδες.

Στη μεσαία κατηγορία D η πρώτη τριάδα είναι: BMW X2 (υβριδικό, diesel) με 122 μονάδες, Dacia Bigster (ήπια υβριδικό, φουλ υβριδικό και διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραέριο) με 52 μονάδες και Mercedes GLC (ήπια υβριδικό βενζίνης, ήπια υβριδικό diesel, plug-in βενζίνης, plug-in diesel, ηλεκτρικό) με 32 μονάδες.

Στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης Α, τα τρία πρώτα σε πωλήσεις είναι: Toyota Aygo X (ήρθε καινούργιο και μόνο υβριδικό) με 107 μονάδες, Hyundai i10 (βενζίνης) με 97 μονάδες και το Fiat Panda (μόνο ήπια υβριδικό) με 55 μονάδες.