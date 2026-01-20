Τα πρώτα σε πωλήσεις μοντέλα του 2025 στην Ελλάδα

Με το 2025 να έχει κλείσει με 144.199 πωλήσεις, ήτοι +5,2% έναντι του 2024, η Toyota, και πάλι, ήταν πρώτη στην αγορά αυτοκινήτου με 22.447 μονάδες, καταγράφοντας σχεδόν διπλάσιες πωλήσεις από τη δεύτερη Peugeot που είχε 11.336 μονάδες.

Τη δεκάδα έκλεισαν οι: Hyundai (9.855), Suzuki (9.314), Opel (7.549), Citroen/DS (7.460), BMW (7.436), VW (6.255), Dacia (5.577), και Renault (5.486).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ιστορία, είχαμε 1 Ferrari, 1 Rolls Royce, 6 Lamborghini, 11 Bentley και 14 Maserati, στα πολυτελή και σπορ μοντέλα.

Τώρα, όσον αφορά τα μοντέλα ανά κατηγορία και συνολικά, το Toyota Yaris Cross (B κατηγορία) με 8.017 μονάδες κυριάρχησε σε όλη την αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 7 πρώτα μοντέλα σε πωλήσεις, είναι της κατηγορίας Β, των supermini αυτοκινήτων πόλης, καθώς αυτή η κατηγορία κατέχει το 55,7% της αγοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Toyota Yaris Cross ακολούθησαν, κατά συνέπεια, σε πωλήσεις, τα μοντέλα: Peugeot 2008 (6.441), Toyota Yaris (5.245), Citroen C3 (4.888), Suzuki Vitara (4.315), Suzuki Swift (3.587) και Renault Clio (3.559).

Το επόμενο πιο εμπορικό μοντέλο είναι της μικρομεσαίας κατηγορίας C και πρώτο στην κατηγορία του, το Toyota C-HR με 3.557 μονάδες. Στην κατηγορία C μετά το C-HR, βρέθηκαν δύο BMW, η X1 (2.746) και η Σειρά 1 (2.174), ενώ 4ο σε πωλήσεις ήταν το MG ZS Max (2.060).

Στην κατηγορία Α, των μικρών αυτοκινήτων πόλης, ξεχώρισαν με πολύ μεγάλη διαφορά 4 μοντέλα: Kia Picanto (3.130), Fiat Panda (3.030), Toyota Aygo X (2.426) και Hyundai i 10 (2.254).

Στη μεσαία D κατηγορία, η BMW X2 με 1.080 μονάδες φιγουράρισε πρώτη σε πωλήσεις, ακολουθούμενη από Ford Kuga (874) και Volvo XC60 (693).

Στα μεγάλα αμαξώματα Ε η τριάδα ήταν: Land Rover Range Rover (165), Porsche Cayenne (130) και BMW X5 (121).

Στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία F-G, κυριάρχησε το Volvo XC90 με 121 μονάδες.