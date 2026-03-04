Driveit

Τα τρία μοντέλα φιναλίστ ανά κατηγορία για Παγκόσμια Αυτοκίνητα της Χρονιάς 2026

Η ανάδειξη των πρώτων μοντέλων στις 6 κατηγορίες θα γίνει την 1η Απριλίου στη Νέα Υόρκη
world-car-of-the-year-2026-finalist
Δημήτρης Μπαλής

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη των πρώτων μοντέλων στις 6 κατηγορίες του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026, ξεκίνησε με την παρουσίαση των τριών μοντέλων φιναλίστ ανά κατηγορία.

Η ανάδειξη των νικητήριων μοντέλων θα γίνει την 1η Απριλίου, στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης 2026.

Μια κριτική επιτροπή από 98 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 33 χώρες του κόσμου, επέλεξε τα τρία μοντέλα αλλά κατηγορία:

Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς

– BMW iX3 (ήρθε στην Ελλάδα)

– Hyundai Palisade (δεν θα λανσαριστεί)

– Nissan Leaf (αναμένεται την άνοιξη)

Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Όχημα

– BMW iX3 (ήρθε στην Ελλάδα)

– Mercedes-Benz CLA (ήρθε)

– Nissan Leaf (αναμένεται την άνοιξη)

Παγκόσμιο Πολυτελές Αυτοκίνητο

– Cadillac Vistiq (δεν εισάγεται)

– Lucid Gravity (δεν εισάγεται)

– Volvo ES90 (ενδέχεται να εισαχθεί)

Παγκόσμιο Αυτοκίνητο Επιδόσεων

– BMW M2 CS (εισάγεται κατά παραγγελία)

– Chevrolet Corvette E-Ray (δεν θα εισαχθεί)

– Hyundai Ioniq 6 N (ενδέχεται να εισαχθεί)

Παγκόσμιο Αστικό Αυτοκίνητο

– Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV (δεν θα εισαχθεί)

– Firefly (διατίθεται)

– Hyundai Venue (ενδέχεται να εισαχθεί)

Παγκόσμιο Αυτοκίνητο Σχεδίασης της Χρονιάς

– Kia PV5 (θα εισαχθεί στην Ελλάδα)

– Mazda 6e / EZ-6 (ήδη διατίθεται)

– Volvo ES90 (ενδέχεται να εισαχθεί)

Εν αναμονή μέχρι την 1η Απριλίου για τις ανακοινώσεις των βραβείων.

