Tesla: Το Model Y Performance των 460 ίππων με 3,5 δευτ. επιτάχυνση

Μετά την κυκλοφορία της νέας έκδοσης του παγκόσμιου best seller, νωρίτερα μέσα στο 2025, η Tesla παρουσιάζει το Model Y Performance.

Το μοντέλο βασίζεται στις βελτιώσεις που έγιναν στη σειρά Model Y, σε σχεδίαση, απόδοση, άνεση, συνδεσιμότητα και ασφάλεια, ωστόσο φέρει περισσότερες αναβαθμίσεις.

Εκτός από τα premium στάνταρ χαρακτηριστικά που διαθέτει κάθε Model Y, όπως πανοραμική γυάλινη οροφή με ηχομονωτικό κρύσταλλο σε όλη την καμπίνα, πίσω οθόνη αφής 8 ιντσών, καθίσματα δεύτερης σειράς με ηλεκτρική αναδίπλωση, Autopilot, ενημερώσεις λογισμικού over-the-air, και πολλά άλλα, το νέο Model Y Performance φέρει, επιπλέον: ειδικά σχεδιασμένη μπροστινή και πίσω όψη για επιδόσεις σε υψηλή ταχύτητα, νέες σφυρήλατες ζάντες 21ιντσών με ενσωματωμένα καλύμματα Aero, για βελτιωμένη απόδοση, κόκκινες δαγκάνες φρένων Performance, σπόιλερ απο ανθρακόνημα, καθίσματα Performance μπροστά, διακοσμητικά ένθετα από ανθρακονήματα για το ταμπλό και τις πόρτες, πεντάλ αλουμινίου και ολοκαίνουργια οθόνη αφής 16 ιντσών.

Το νέο Model Y Performance αποδίδει 460 ίππους, επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ/ώρα σε 3,5 δευτερόλεπτα και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 250 χλμ/ώρα. Με κατανάλωση 16.2 kWh/100 χλμ., και αναβαθμισμένη αυτονομία, προσφέρει αυτονομία 580 χλμ.

Αναβαθμίσεις έγιναν στο σασί ώστε να ταιριάζει με την αυξημένη ισχύ, άλλαξαν τα ελατήρια, και το νέο σύστημα προσαρμοζόμενης ανάρτησης, που σχεδιάστηκε από την Tesla, προσαρμόζει, σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά του οχήματος.

Στην Ελλάδα διατίθεται με τιμή 61.990 ευρώ, ενώ οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν εντός του Σεπτεμβρίου.