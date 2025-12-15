Θα ξεπεράσει τις 140.000 πωλήσεις νέων ΙΧ η αγορά αυτοκινήτου

Για μια ακόμα χρονιά η αγορά αυτοκινήτου κινείται ανοδικά. Έχοντας ξεπεράσει το ναδίρ του 2012 με τις 58.482 μονάδες και έχοντας ως ταβάνι, το ζενίθ των 289.753 μονάδων το 2004, τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων, φαντάζει ως πολύ δύσκολο να φτάσουμε αυτό το νούμερο.

Ωστόσο, από το 2013 δειλά δειλά η αγορά αυτοκινήτου ανεβαίνει, οι εταιρείες προσφέρουν ελκυστικά μοντέλα, και, μολονότι, το αυτοκίνητο είναι ένα ακριβό προϊόν, καθώς η μέση τιμή του αυξήθηκε σε πάνω από 20% την τελευταία 5ετία, υπάρχει συνεχώς αυξητική τάση πωλήσεων.

Στο 11μηνο του 2025 οι πωλήσεις έφτασαν 133.455 μονάδες, ήτοι +4% από το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρά το γεγονός ότι ο Νοέμβριος ήταν ελαφρά μειωμένος, με 10.460 μονάδες, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό.

Με 10.484 μονάδες, οι πωλήσεις νέων φορτηγών (ελαφρών και βαρέων) είναι το +3,2%, ενώ με 922 καινούργια λεωφορεία, έχουμε +10,6%.

Στο 11μηνο του 2025 έχουμε 7.744 πωλήσεις νέων ηλεκτρικών, ήτοι +1,5% από πέρυσι και λόγω της συνεχιζόμενες επιδοματικής πολιτικής της κυβέρνησης αλλά και λόγω των προσφορών των εταιρειών.

Επίσης, έχουν πουληθεί 10.310 Plug-in hybrid αυτοκίνητα, γνωρίζοντας τεράστια αύξηση με +36,7%.

Τα SUV ως αμαξώματα κατέχουν το εξωφρενικό 64,6% της αγοράς (59,3% πέρυσι), με όλους τους κατασκευαστές να επικεντρώνονται σε αυτά τα αμαξώματα, σε όλες τις κατηγορίες όγκου, από μικρά έως μεγάλα. Κι επειδή αναφέρομαι σε κατηγορίες, τα B-SUV, τα συμπαγή όπως λέμε, κατέχουν το 35,8% της αγοράς, τα C-SUV το 19,3% και τα D-SUV το 6,5%.

Με την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών και plug-in hybrid, τα αμιγώς βενζινοκίνητα έπεσαν στο 29,4%, τα πετρελαιοκίνητα με 3,3% τείνουν να εξαφανιστούν (9,2% στην Ευρώπη), τα υβριδικά εκτοξεύτηκαν στο 50,6%, τα plug-in hybrid βρίσκονται στο 7,7%, τα αμιγώς ηλεκτρικά στο 5,8%, ενώ αυξητική τάση με 3,2% έχουν τα διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου.