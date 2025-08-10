Το 61,3% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων είναι SUV

Δύο είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αγορά αυτοκινήτου.

Το ένα ότι οι πωλήσεις κινούνται με θετικό πρόσημο, αλλά οριακό και το δεύτερο ότι το 61,3% των πωλήσεων αφορά αμαξώματα SUV!

Ως προς τον όγκο πωλήσεων, έπειτα από δύο πτωτικούς μήνες, Ιανουάριο (-16,4%) και Φεβρουάριο (-14,3%), σε σχέση με τους αντίστοιχους περσινούς, οι υπόλοιποι μήνες: Μάρτιος (+2%), Απρίλιος (+9%), Μάιος (+13,9%) και Ιούνιος (+3,5%) έδειξαν ότι παρά τη γενικότερη πίεση στο εμπόριο, μπορούν να οδηγήσουν σε μια ακόμα ανοδική χρονιά πωλήσεων.

Σε αυτό το γεγονός θα συνεισφέρει η επέκταση της επιδοτούμενης πολιτικής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δηλαδή θα υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον αγοράς και θα μεταφραστεί σε πωλήσεις.

Στο σύνολο του 7μήνου Ιανουάριος – Ιούλιος σημειώθηκαν 91.769 πωλήσεις νέων ΙΧ, ήτοι +1,7% από το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Επίσης, είχαμε 6.617 νέα ελαφρά και βαρέα φορτηγά (-4,4%) και 610 νέα λεωφορεία (+12,5%).

Τώρα, όσον αφορά τις προτιμήσεις σε αμαξώματα, όπως επισήμανα το 61,3% των πωλήσεων είναι SUV, σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους αυτοκινήτων. Πέρυσι, στο 7μηνο, το ποσοστό ήταν 57,8%.

Οι Έλληνες προτιμούν τα SUV για δύο λόγους: Πρώτον διότι ακολουθούν μια τάση που έχει αυξητική πορεία και δεύτερον επειδή στο σύνολό τους οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, που δημιούργησαν αυτή τη τάση, την ενισχύουν συνεχώς με πολλά νέα μοντέλα.

Ως προς το μέγεθος των αυτοκινήτων που πωλούνται, το 56,4% είναι της κατηγορίας B, των supermini δηλαδή (Peugeot 3008, Citroen C3, Toyota Yaris & Cross, Peugeot 208, Opel Corsa, Suzuki Vitara, Suzuki Swift, Hyundai i20, Renault Clio – η πρώτη δεκάδα των πωλήσεων).

Η μικρομεσαία C κατηγορία έχει το 24% των πωλήσεων και τα μικρά αυτοκίνητα πόλης Α κατηγορίας το 10,3%.

Όσον αφορά στο μίγμα αναφορικά με το καύσιμο, το 49% (πέρυσι 40%) είναι υβριδικά, το 33,1% (39,7%) αμιγώς βενζινοκίνητα, το 6,5% (5,4%) plug-in υβριδικά με κινητήρα βενζίνης και ηλεκτροκινητήρα που φορτίζεται από εξωτερική πηγή, το 5,3% (4,7%) αμιγώς ηλεκτρικά και το 2,9% (1,4%) διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου, με διπλασιασμό του όγκου πωλήσεων από πέρυσι. Μάλιστα Renault και Dacia προσφέρουν αυτή τη στιγμή τέτοια μοντέλα, με εργοστασιακή κατασκευή.