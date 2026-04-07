Tο 62,1% της παγκόσμιας παραγωγής αυτοκινήτων είναι στην Ασία και το 14,6% στην ΕΕ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η Έκθεση Οικονομίας και Αγοράς που παρουσίασε για το έτος 2025 η ACEA, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την Έκθεση, οι οικονομικές προοπτικές της ΕΕ ήταν καλύτερες από τις προηγούμενες προβλέψεις, καθώς η ανάπτυξη ξεπέρασε τις προηγούμενες προβλέψεις τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,5% και να αναμένεται να διατηρήσει παρόμοιο ρυθμό το 2026 και το 2027. Ο γενικός πληθωρισμός στην ΕΕ αναμένεται επίσης να κυμαίνεται γύρω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) το 2026. Ωστόσο, η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή αποτελεί σαφή κίνδυνο καθοδικής πορείας για αυτές τις μακροοικονομικές προβλέψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παγκόσμιες αγορές αυτοκινήτων παρουσίασαν θετικές τάσεις το 2025, αν και η ανάπτυξη διέφερε μεταξύ των περιοχών. Οι παγκόσμιες ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 3,5% στις 77,6 εκατομμύρια μονάδες, λόγω αύξησης 5,5% στην Κίνα, υποστηριζόμενης από κίνητρα απόσυρσης και πολιτικές για νέα ενεργειακά οχήματα. Η Βόρεια Αμερική κατέγραψε μέτρια ανάπτυξη 1%, αντανακλώντας ένα αβέβαιο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Μετά από ένα υποτονικό ξεκίνημα του έτους, η Ευρώπη κατέγραψε αύξηση στις συνολικές ταξινομήσεις της κατά 1,4%.

Το τοπίο παραγωγής αυτοκινήτων στην ΕΕ παρέμεινε ιδιαίτερα συγκεντρωμένο, με τη Γερμανία να παράγει το 21% των αυτοκινήτων που πωλούνται στην ΕΕ, ακολουθούμενη από την Ισπανία, την Τσεχία, τη Γαλλία και τη Σλοβακία. Μαζί, οι κατασκευαστές με έδρα την ΕΕ προμήθευσαν το 73% της αγοράς. Εν τω μεταξύ, τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα αντιπροσωπεύουν πλέον το 7% των πωλήσεων στην ΕΕ, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εμπορικών σημάτων και τον διευρυνόμενο ρόλο των εισαγωγών στην περιοχή.

Η παγκόσμια παραγωγή αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 4,2% στα 78,7 εκατομμύρια. Η Ασία συνέχισε να κυριαρχεί, αντιπροσωπεύοντας το 62,1% της συνολικής παραγωγής, ενώ η ΕΕ συνέβαλε με 14,6%. Η ευρωπαϊκή παραγωγή παρέμεινε σχετικά σταθερή, παρεμποδιζόμενη από το επίμονα υψηλό κόστος ενέργειας και τον αντίκτυπο των δασμών. Αντίθετα, η παραγωγή της Κίνας αυξήθηκε κατά 10,4% χάρη στην ισχυρή πολιτική στήριξη και την αύξηση του όγκου των εξαγωγών. Παρά τις προκλήσεις, τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην ΕΕ εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή διεθνή ζήτηση, με πάνω από το ένα τρίτο να πωλείται εκτός μπλοκ. Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία παρέμειναν οι κορυφαίοι προορισμοί, ενώ οι πωλήσεις αυτοκινήτων κατασκευασμένων στην ΕΕ στην Κίνα συνέχισαν να μειώνονται εν μέσω εντεινόμενου τοπικού ανταγωνισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εμπορικές επιδόσεις στον τομέα των αυτοκινήτων της ΕΕ αντιμετώπισαν σημαντικά εμπόδια. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,2% και οι εξαγωγές κατά 6,2%, ασκώντας περαιτέρω πίεση στο εμπορικό πλεόνασμα, το οποίο τώρα ανέρχεται σε 76 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ανισορροπία με την Κίνα ήταν ιδιαίτερα έντονη: οι εξαγωγές της ΕΕ μειώθηκαν κατά 43%, ενώ οι κινεζικές εισαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται – ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο μονάδες για πρώτη φορά. Εν μέσω αυτών των προκλήσεων, η Τουρκία ξεχώρισε με την αξία των εξαγωγών να αυξάνεται κατά 27,9%, ενώ οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 21,4% ως άμεση επίδραση των δασμών που επιβλήθηκαν πέρυσι.

Η αγορά επαγγελματικών οχημάτων της Ευρώπης αντιμετώπισε μια δύσκολη χρονιά το 2025, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται σε αρκετές μεγάλες αγορές, ένα σαφές σημάδι του σύνθετου βιομηχανικού τοπίου. Εκτός από τα λεωφορεία (+7,5%), οι ταξινομήσεις βαν και φορτηγών μειώθηκαν κατά 8,8% και 6,2%, αντίστοιχα. Η ύφεση αντανακλά κυρίως τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην ανανέωση του στόλου και τη μετάβαση σε κινητήρες μηδενικών εκπομπών.

Η παραγωγή επαγγελματικών οχημάτων παρουσίασε σαφείς περιφερειακές διαφορές το 2025. Η παγκόσμια παραγωγή βαν αυξήθηκε κατά 2%, ενώ η Ευρώπη κατέγραψε μείωση 3,6%, κυρίως λόγω της πτώσης 6,5% στην ΕΕ και της εντυπωσιακής συρρίκνωσης 70,2% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα, η παραγωγή φορτηγών στην ΕΕ μειώθηκε ελαφρώς κατά 0,8%, ενώ η παραγωγή λεωφορείων κατέγραψε ισχυρή ανάκαμψη 8,9%.

Καταλήγοντας, το εμπορικό πλεόνασμα του τομέα των βαν μειώθηκε στο μισό, το εμπορικό πλεόνασμα των φορτηγών μειώθηκε κατά 9,5% και το εμπορικό έλλειμμα του τομέα των λεωφορείων έφτασε τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ.