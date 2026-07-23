Το νέο Ford Ranger είναι ο ηγέτης των pick-up που μπορεί και τα κάνει όλα

Η διεθνής ομάδα σχεδιαστών και μηχανικών που εργάστηκαν πάνω στο νέο Ford Ranger, είχαν έναν και μόνο σκοπό: να το κάνουν ακαταμάχητο σε κάθε περιβάλλον και περίσταση, παντού στον κόσμο, να το καταστήσουν το πιο ικανό και ανθεκτικό μοντέλο που έχει δημιουργήσει ποτέ η Ford.

Και η αποδοχή ήταν τέτοια που επιβεβαίωσε τη δουλειά τους, και με το παραπάνω, καθώς αναδείχθηκε ηγέτης στα pick-up, με ρεκόρ πωλήσεων.

Πήρα, λοιπόν, τον ηγέτη, και πήγα να το φορτώσω, να το βάλω στο χώμα, να το πάω στη θάλασσα, διότι έχει και δυνατότητα ρυμούλκησης 3.500 κιλά.

Τολμηρό σε εμφάνιση και ειδικά στην έκδοση δοκιμής Wildtrak, με το μαύρο χρώμα σε μάσκα, καθρέπτες, περιμετρικά προστατευτικά, σκαλοπάτια, εισαγωγές αέρα στα φτερά, και μαύρες περίτεχνες ζάντες, να έρχεται σε αρμονία με το αλουμίνιο στις ποδιές, τις ράγες οροφής και το κάλυμμα της καρότσας.

Οι προβολείς LED matrix σε σώματα σχήματος C, τα δυναμικά πίσω φωτιστικά σώματα, ο φωτισμός 360‑μοιρών γύρω από το pick-up για να βλέπεις τον περιβάλλοντα χώρο, και ο φωτισμός της καρότσας κάτω από τις πλαϊνές ράγες, είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Ranger που κάνουν τη διαφορά.

Κι αν κάποιος περίμενε ότι η καμπίνα θα έμενε πίσω σε εξέλιξη, εκπλήσσεται από ένα εσωτερικό εφάμιλλο επιβατικού, καλυμμένο με premium, μαλακά υλικά, και δερμάτινη ταπετσαρία στην έκδοση δοκιμής.

Η οθόνη αφής σε διάταξη πορτρέτου, 12 ιντσών, στην κεντρική κονσόλα, που υποστηρίζει το γνωστό σύστημα συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας SYNC 4 της Ford, με έλεγχο μέσω φωνητικών εντολών, ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων και το εργοστασιακά ενσωματωμένο modem FordPass Connect, που επιτρέπει συνδεσιμότητα εν κινήσει, δημιουργούν μια νέα εμπειρία, καθημερινά, με την κάμερα 360 μοιρών συνδεδεμένη στην οθόνη, να διευκολύνει τα μέγιστα παντού και ειδικά στην πόλη.

Τα προφίλ οδήγησης (driving modes) διευκολύνουν στην κεντρική κονσόλα όπου βρίσκονται, και πατώντας έναν διακόπτη, μπορείς να βλέπεις στην ειδική οθόνη του Ranger όλα τα off-road προγράμματα και τις λειτουργίες του pick-up της Ford.

Διπλοκάμπινο, παρέχει μεγάλη άνεση και στους 3 πίσω επιβάτες, που έχουν και κεντρικό υποβραχιόνιο, με ποτηροθήκες, όταν το χρειάζονται, ενώ οι διάσπαρτοι αποθηκευτικοί χώροι, σε ντουλαπάκια, πόρτες, κάτω και πίσω από τα πίσω καθίσματα, διευκολύνουν για τη μεταφορά μικροαντικειμένων.

Το αυξημένο κατά 5 εκατοστά πλάτος του Ranger, μπορεί να φαίνεται κάπως ασήμαντο, όμως στην καρότσα βλέπεις τη διαφορά, με χώρο φόρτωσης πλάτους 1,584μ., μήκους 1,862μ. και ύψους 52,9 εκ. Συνολικά, το ωφέλιμο φορτίο ξεπερνά τα 1.000 κιλά, ένα εξαιρετικό νούμερο που εξυπηρετεί ποικίλες ανάγκες, και ο όγκος φόρτωσης τα 1.870 λίτρα.

Το νέο, ανθεκτικό κάλυμμα του πάτου της καρότσας προστατεύει τόσο τα ατσάλινα πάνελ από γρατζουνιές, με τους κρίκους πρόσδεσης σε στιβαρές ατσάλινες σωληνωτές ράγες να ασφαλίζουν τα φορτίων, ενώ το μεταλλικό, συρόμενο κάλυμμα της καρότσας που ανοίγει ηλεκτρικά είτε από την καμπίνα, είτε από διακόπτη στην καρότσα, είτε από το κλειδί, είναι κάτι που εκτιμάς όταν θέλεις να μεταφέρεις με ασφάλεια αντικείμενα που δεν θέλεις να φαίνονται.

Με 23,5 εκ. απόσταση από το έδαφος, 30 μοίρες γωνία προσέγγισης, και 80 εκ. ικανότητα βύθισης, μπορεί να κινηθεί ακόμα και στα πιο δύσκολα εδάφη, ενώ μη το φοβηθείς στις πλάγιες κλίσεις, καθώς έχει κατά 5 εκ. φαρδύτερο μετατρόχιο.

Ακόμα και όταν ο τροχός «κρεμάει», θα βρει να πατήσει για την ιδανική πρόσφυση.

Στα δύσκολα το εξελιγμένο σύστημα μετάδοσης με εξελιγμένη ηλεκτρονική τετρακίνηση που μοιράζει αυτόματα τη ροπή ανάμεσα στον εμπρός και πίσω άξονα, θα σε βγάλει παλικάρι, που λέμε. Στην άσφαλτο με κίνηση στους δύο τροχούς μια χαρά είσαι, και για μειωμένη κατανάλωση, αλλά κατά περίσταση μπορείς να επιλέξει 4Η τετρακίνηση, 4L για σημεία που θέλεις αργή τετρακίνηση (λάσπες ή βαθιές λακκούβες), ή το βάζεις το 4A και το σύστημα ρυθμίζει μόνο του τη μετάδοση ανάμεσα στον μπροστινό και τον πίσω άξονα.

Ισχυρό ατού του νέου Ranger, ο προηγμένος και ισχυρός 3.0L turbodiesel V6 κινητήρας, που αποδίδει 240 ίππους με 600 Nm απίστευτης ροπής. Συνεργάζεται με το 10άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, κρατώντας τη μέση κατανάλωση στα 10,1 λίτρα στα 100 χλμ.

Το Ford Ranger έχει αποδειχθεί αξιόπιστος συνεργάτης και τα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης σου εξασφαλίζουν ότι δεν έχεις να σκέφτεσαι απρόβλεπτες καταστάσεις, με τα 5 αστέρια ασφάλειας να αναβαθμίζουν τη σιγουριά σου σε κάθε μετακίνηση.

Το Ford Ranger είναι διαθέσιμο και σε εκδόσεις RAP CAB (μιάμισης καμπίνας) με τιμές που ξεκινούν από τα 38.912 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Για την αγορά του, η Ford προσφέρει ελκυστικά χρηματοδοτικά προγράμματα, και με χαμηλό επιτόκιο, από μόλις 2,99%, ενώ όσοι επιλέξουν τη μίσθωση, μέσω της Ford Lease, τότε μπορούν να καταβάλλουν από 378 ευρώ το μήνα.

Το Ranger είναι για όλους και για όλα, δυνατό, αξιόπιστο, ακαταμάχητο.