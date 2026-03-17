Το ολοκαίνουργιο MAXUS T60 MAX, πραγματικό «εργαλείο» για απαιτητικές αποστολές

Το ολοκαίνουργιο MAXUS T60 MAX ήρθε με εμφατικό τρόπο να μας θυμίσει ότι όχι μόνο υπάρχουν, αλλά πρωτοπορούν κιόλας.

Ξεχωρίζει αμέσως σε εμφάνιση και εξοπλισμό. Διαθέτει πλήρως ψηφιακό κόκπιτ, χώρους για 5 άτομα, συμβατότητα των smartphone και ασύρματη φόρτιση, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα, αυτόματο κλιματισμό και πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Εφοδιάζεται με νέο κινητήρα 2.0 Bi-Turbo Diesel, που αποδίδει 215 ίππους και 500 Nm ροπής και συνδυάζεται με ένα προηγμένο αυτόματο κιβώτιο ZF 8AT.

Φέρει σύστημα τετρακίνησης Intelligent Torque-On-Demand της BorgWarner, και λειτουργίες 2H, AUTO, 4H και 4L, χώρο φόρτωσης με ωφέλιμο φορτίο έως 1.050 κιλά και ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά.

Διατίθεται με εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια ή 160.000 χλμ. από τον όμιλο Σαρακάκη.