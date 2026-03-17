VW: Έτοιμο το νέο ηλεκτρικό ID. Cross

Η βόλτα στους δρόμους του Άμστερνταμ με διακριτικό καμουφλάζ
Δημήτρης Μπαλής

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο της VW που θα κοστίζει περίπου 28.000 ευρώ, ετοιμάζεται να λανσάρει η γερμανική μάρκα και αυτό είναι το compact SUV ID. Cross.

Το αυτοκίνητο κυκλοφόρησε στους δρόμους του Άμστερνταμ, ελαφρώς καμουφλαρισμένο και είναι αυτό που θα μπει στη μονάδα παραγωγής, με την κυκλοφορία του να αναμένεται από το φθινόπωρο του 2026.

To ID. Cross, αδελφάκι του συμβατικού με θερμικό μοτέρ T-Cross, είναι μέλος της νέας οικογένειας αστικών οχημάτων του ομίλου VW, Electric Urban Car Family, τα οποία θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Seat – CUPRA στην Ισπανία.

Με μήκος 4,153μ., και 2,6μ. μεταξόνιο, θα μπορεί να φιλοξενήσει πέντε επιβάτες (οριακό ο χώρος πίσω για τα πόδια), έχοντας 475 λίτρα χώρου αποσκευών και ακόμα 22 λίτρα (frunk) μπροστά, κάτω από το καπό.

Το εξωτερικό του ID. Cross χαρακτηρίζεται από τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive Volkswagen με καθαρές γραμμές, και ισορροπημένες αναλογίες.

Στο εσωτερικό, η VW αναφέρει ότι τα υλικά και η κατασκευή θυμίζουν υψηλότερες κατηγορίες οχημάτων, με διαισθητικές λειτουργίες και κουμπιά, καθώς και ψηφιακές οθόνες σχετικά μεγάλου μεγέθους, 10 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και 13 ιντσών για την κεντρική.

Το μοντέλο θα προσφέρεται με τρία επίπεδα ισχύος: 85 kW (114hp), 99 kW (127hp) και 155 kW (211hp).

Οι δύο πρώτες ιπποδυνάμεις θα συνδυάζονται με μικρής χωρητικότητας μπαταρία 37 kWh (μικτή αυτονομία έως 300 χλμ.) και η ισχυρότερη έκδοση με μπαταρία 52 kWh, που θα βγάζει αυτονομία έως 420 χλμ. Με τη μικρή μπαταρία θα μπορεί να πάρει ενέργεια από φορτιστή DC έως και 90 kW και με τη μεγαλύτερη μπαταρία έως και 105 kW.

Όλες οι εκδόσεις είναι προσθιοκίνητες, με βάρος κοντά στα 1.500 κιλά, και με μοιρασμένο το βάρος κατά 55:45 σε εμπρός και πίσω άξονα.

Καταλήγοντας, το ID. Cross θα εφοδιάζεται με σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

