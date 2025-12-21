Χειμερινά ελαστικά και όσα πρέπει να γνωρίζετε για την οδήγηση με βροχή

Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και έτοιμοι να γιορτάσουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, συνδυάζοντας τις γιορτές με κάποιο ταξίδι, κάτι που σημαίνει ότι πολλοί θα μετακινηθούν με τα οχήματά τους.

Πέραν του γεγονός ότι οφείλουμε το αυτοκίνητό μας να είναι σε καλή κατάσταση πριν το ταξίδι, θα σταθώ σε μια παράμετρο πολύ σημαντική: τα ελαστικά.

Με τις καιρικές συνθήκες του χειμώνα, πρέπει να επιδεικνύουμε και την ανάλογη προσοχή στην κατάσταση των ελαστικών, διότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οδήγηση.

Τη φράση «χειμερινά ελαστικά», είναι αλήθεια, στην Ελλάδα τη γνωρίζουμε ελάχιστα. Κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα την ξέρουν και οι προνοητικοί φροντίζουν να έχουν μια τετράδα χειμερινών ελαστικών στην αποθήκη τους, ώστε να βγάζουν τα θερινά ελαστικά και να βάζουν τα χειμερινά, προφανώς τους μήνες τους χειμώνα.

Ουσιαστικά, τα χειμερινά ελαστικά έχουν την ιδιότητα της πολύ καλής πρόσφυσης στο χιόνι, σε βαθμό που να μην χρειάζεται να τοποθετήσει κάποιος αλυσίδες χιονιού ή χιονοκουβέρτες.

Επειδή έχω οδηγήσει στα χιόνια σε Ελβετία και Αυστρία, με τα χειμερινά ελαστικά κινείσαι εξαιρετικά, με τη δέουσα προσοχή και χαμηλή ταχύτητα. Υπάρχει και το ακραίο δεδομένο, το οποίο στην Ελλάδα δεν το ασκούμε, δηλαδή να χρησιμοποιούμε χειμερινά ελαστικά με καρφιά, που γαντζώνουν στο χιόνι και στον πάγο. Έχω οδηγήσει στη Φινλανδία και στη Νορβηγία με τέτοια ελαστικά, σε παγωμένες λίμνες και δημόσιους δρόμους και μάλιστα με ταχύτητα κοντά στα 100 χλμ./ώρα. Άλλη αίσθηση. Εκεί τα χρησιμοποιούν, όμως στην Ελλάδα δεν απαιτείται.

Τα χειμερινά ελαστικά, ωστόσο, δεν είναι μόνο για χιόνι και πάγο, αλλά και για βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες.

Αφήνω στην άκρη τα χειμερινά ελαστικά τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα από την Κεντρική Ελλάδα και κάτω, και πηγαίνω στα λεγόμενα θερινά ελαστικά ή 4 εποχών, που είναι τα πλέον συνηθισμένα στην αγορά.

Ειδικά τον χειμώνα πρέπει τα ελαστικά μας να είναι στην ιδανική πίεση, που ορίζει ο κατασκευαστής, αλλά και να έχουν αρκετό «τακούνι» στο πέλμα. Αυτό χρησιμεύει απόλυτα στο να μπορεί το νερό, σε συνθήκες βροχής, να απομακρύνεται εύκολα από το ελαστικό, ώστε να υπάρχει η μέγιστη πρόσφυση και να αποφεύγεται το φαινόμενο της υδρολίσθησης. Με φθαρμένα ελαστικά κινδυνεύουμε, και αυτό οφείλουμε να το γνωρίζουμε άπαντες.

Επίσης, πρέπει να αποφεύγουμε τα σημεία στο οδόστρωμα όπου συγκεντρώνεται αρκετό νερό σε σχέση με άλλο σημείο του δρόμου, διότι μπορεί να υπάρχει λακκούβα και να κινδυνεύουμε να πάθουμε κλατάρισμα.

Με τη βροχή, οι κινήσεις μας στο τιμόνι θα πρέπει να είναι απαλές και όχι απότομες, ώστε να αποφύγουμε το γλίστρημα, και στο φρενάρισμα το πόδι μας όσο πιο μαλακά γίνεται στην πίεση, ώστε να μην εμπλακεί το ABS που είναι πάντα χρήσιμο.

Στο χιόνι, αν δηλαδή δεν έχουμε αλυσίδες και θέλουμε να κινηθούμε, μπορούμε να κατεβάσουμε λίγο την πίεση των ελαστικών, προκειμένου να αυξηθεί το πέλμα του ελαστικού και να έχει μεγαλύτερη πρόσφυση.

Στην οδήγηση με συνθήκες βροχής, εξυπακούεται ότι οι υαλοκαθαριστήρες πρέπει να καθαρίζουν καλά το παρμπρίζ και να δουλεύει ο κλιματισμός για το ξεθάμπωμα των δύο παρμπρίζ, για μέγιστη ορατότητα.

Κι αν έχει ομίχλη, τότε ανάβουμε τα φώτα ομίχλης για προειδοποίηση στους άλλους οδηγούς.

Πολλά μπορείς να πεις για την οδήγηση υπό βροχή και τον χειμώνα, από το να μην ανοίγεις τον κλιματισμό με το άναμμα του κινητήρα, διότι παίρνει πολύ φορτίο από τη μπαταρία και ενδέχεται να μείνεις από ρεύμα και να χρειάζεσαι επαναφόρτιση από άλλο όχημα. Να έχεις ανοικτά τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων όταν χιονίζει, για να ξεχιονίσεις εύκολα το παρμπρίζ, αλυσίδες βέβαια στο αυτοκίνητο, προειδοποιητικό τρίγωνο, φωσφοριζέ γιλέκο, γάντια αν χρειαστεί να βάλεις αλυσίδες ή να αλλάξεις ελαστικό.

Τα βασικότερα τα επισημάναμε. Όμως το πιο βασικό είναι εμείς να είμαστε σε καλή κατάσταση, ως οδηγοί που σεβόμαστε τον εαυτό μας, τους συνεπιβάτες μας και τους άλλους χρήστες του δρόμου.