Ελλάδα

Άγιος Δημήτριος: Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός σε αυτοκίνητο

Φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων
Το αυτοκίνητο που βρέθηκε νεκρός ο αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο
Photo / Eurokinissi
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Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 34χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο αργά το βράδυ της Δευτέρας (10.08.26). Ο αστυνομικός ήταν παράλληλα γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου της Αττικής, καθώς για χρόνια αγωνιζόταν ως τερματοφύλακας σε ομάδες των τοπικών και εθνικών πρωταθλημάτων.

Ο αστυνομικός, που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο, μέσα σε κλειδωμένο υπηρεσιακό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του το βράδυ της Δευτέρας, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής, ενώ το επόμενο πρωί δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του.

Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό του έπαιξε το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε ενεργό και έδινε στίγμα στην ευρύτερη περιοχή. Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στις έρευνες κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν το υπηρεσιακό όχημα και τον 34χρονο στο εσωτερικό του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τη μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή, ο θάνατός του εκτιμάται ότι είχε συμβεί περίπου 10 με 12 ώρες πριν βρεθεί η σορός του. Ως πιθανότερη αιτία εξετάζεται το βαρύ πνευμονικό οίδημα, καθώς υπήρχαν ενδείξεις υποξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου στον οργανισμό. Τα ακριβή αίτια, πάντως, αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

Την ίδια ώρα, η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο 34χρονος είχε αγωνιστεί για τέσσερα χρόνια στον Κεραυνό Κερατέας ως τερματοφύλακας, όπου είχε διατελέσει και αρχηγός, πανηγυρίζοντας δύο συνεχόμενες ανόδους. Είχε επίσης φορέσει για δύο χρόνια τη φανέλα του Χολαργού, ενώ είχε αγωνιστεί και στον Άγιο Δημήτριο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του ομίλου Φιλάθλων Χολαργού

«Ολόκληρη η οικογένεια του Όμιλος Φιλάθλων Χολαργου 1947/ Holargos FC 1947 εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του πρώην τερματοφύλακα της ομάδας μας, Ανδρέα Σκαλαίου.

Ο Ανδρέας τίμησε τη φανέλα του συλλόγου μας, υπερασπίστηκε την εστία του Ο.Φ. Χολαργού με πάθος, ήθος και επαγγελματισμό, και άφησε το δικό του ξεχωριστό στίγμα τόσο στην ιστορία της ομάδας μας όσο και στις καρδιές όσων είχαν την τιμή να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες, η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια, τους φίλους και τους οικείους του.
Σύσσωμος ο σύλλογος απευθύνει τα πιο ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια για τη μεγάλη τους απώλεια.
Καλό ταξίδι, Ανδρέα. Η οικογένεια του Χολαργού δεν θα σε ξεχάσει ποτέ».

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτά αναμένεται να δείξουν εάν υπήρχαν στον οργανισμό του αλκοόλ, φαρμακευτικές ή άλλες ουσίες και σε ποιες ποσότητες.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις τελευταίες ώρες της ζωής του, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του. Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν η νεκροψία-νεκροτομή και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

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