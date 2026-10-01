Υπόθεση Μαζωνάκη: Τα τέσσερα πρόσωπα που «αθωώνουν» τον 58χρονο γιατρό – «Η 56χρονη ήθελε να κάνει πλασμαφαίρεση σε ανήλικο»

Σε ένα θρίλερ για πολύ γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα δύο βασικά πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των αρχών είναι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί που διηύθυναν το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου και την κλινική στην Πατριάρχουν Ιωακείμ. Ωστόσο, στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει κι άλλοι εμπλεκόμενοι, οι μαρτυρίες των οποίων ίσως συμπληρώσουν τα κομμάτια του παζλ σχετικά με το περιστατικό που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Διαφορετική γραμμή πλεύσης φαίνεται να έχουν πάρει οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του γνωστού καλλιτέχνη. Αφότου οι δικηγόροι που είχαν αναλάβει το ζευγάρι, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού. Ο συνήγορος που την είχε αναλάβει, παραιτήθηκε σήμερα (01.10.2026) από την υπόθεση και έχει διοριστεί τρίτος δικηγόρος για λογαριασμό της γιατρού. Ο 58χρονος σύζυγός της, από την άλλη πλευρά, ετοιμάζεται να κάνει αίτημα αποφυλάκισης, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

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Εκτός από την κατάθεση της εργαζόμενης της κλινικής που «αθωώνει» τον 58χρονο γιατρό, κομβικό ρόλο έχουν άλλα 4 πρόσωπα. Πρόκειται για ανθρώπους που ήταν με τον παθολόγο τη μοιραία μέρα που έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής. Πρόκειται αρχικά για την γυναίκα με την οποία δείπνησε στο Κολωνάκι, πριν πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου. Υπενθυμίζεται ότι κάμερες ασφαλείας τον είχαν καταγράψει μέσα σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν στην πλασμαφαίρεση.

Το δεύτερο σημαντικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ο ασθενής με τον οποίο είχε ραντεβού στις 15:30 στην Καρνεάδου ο 58χρονος. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο γιατρός είχε συνάντηση με τον ασθενή εκείνο το μεσημέρι. Οι δύο άντρες βρίσκονταν στο γραφείο του παθολόγου την στιγμή που κατέρρεε ο καλλιτέχνης. Μάλιστα, ο γιατρός έδειξε ως αποδεικτικό στις αρχές, ένα έγγραφο από ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για εξετάσεις που έδωσε εκείνη την μέρα στον ασθενή.

Τέλος, τα δύο νέα πρόσωπα είναι η κόρη των γιατρών και ο φίλος της που βρίσκονταν στο ιατρείο την 9η Σεπτεμβρίου, όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η κόρη του ζευγαριού ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί ο τραγουδιστής στο νοσοκομείο «Ελπίς». Ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει τις καταθέσεις των συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πιθανόν να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά του ότι δεν γνώριζε τι γινόταν στην κλινική εκείνη στην μοιραία στιγμή, καθώς αρχικά δεν βρισκόταν εκεί, στη συνέχεια κοιμήθηκε στον καναπέ του γραφείου του χωρίς να εμπλακεί στην θεραπεία του τραγουδιστή και αργότερα έκανε το ραντεβού με τον ασθενή, μέχρι να τον καλέσει η σύζυγός του για βοήθεια.

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Η 56χρονη είχε απειλήσει την αναισθισιολόγο να κάνει πλασμαφαίρεση σε ανήλικο

Σοκ προκαλεί μία νέα αποκάλυψη που έφερε στο φως η εκπομπή Live News. Μία αναισθησιολόγος η οποία συνεργαζόταν με τους δύο γιατρούς για δύο χρόνια, αποκάλυψε ότι η 56χρονη την απέλυσε. Ο λόγος της απόλυσης φέρεται να ήταν η επιθυμία της γιατρού να κάνει πλασμαφαίρεση σε ανήλικο παιδί.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, η αναισθησιολόγος βρισκόταν στο ιατρείο από το 2022 μέχρι το 2023 το Φεβρουάριο, όπου φαίνεται ότι εκείνο το διάστημα γινόταν χρήση του πρώτου μηχανήματος πλασμαφέρεσης το οποίο είχε αποκτηθεί το 2022 από μια εταιρεία στην Ελβετία.

Πρόκειται για μια έμπειρη αναισθησιολόγος, η οποία εργαζόταν στην Καρνεάδου το 2022 μέχρι το Φεβρουάριο του ’23 και είχε μεταβεί στη Γερμανία και είχε σπουδές τριών μηνών στη χρήση μηχανήματος πλασμαφέρεσης. Η κατηγορούμενη ιατρός φέρεται να είχε αναφέρει ρητώς στη συγκεκριμένη αναισθησιολόγο ότι είχε άδεια για τη νόμιμη λειτουργία του μηχανήματος, κάτι το οποίο δεν ίσχυε, καθώς το 2025 ενημέρωσε γι’ αυτό το μηχάνημα τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας χωρίς να γίνει έλεγχος.

Τότε ήταν περιορισμένος, όπως αναφέρεται, ο αριθμός χρηστών του μηχανήματος από 8 έως 10 μηνιαίως και το χρησιμοποιούσαν για αυτοάνοσα νοσήματα, αντιγήρανση σε γνωστούς επώνυμους πελάτες από τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο. Μάλιστα εκείνο το διάστημα, η γιατρός προσέφερε και μια επιπλέον υπηρεσία ύψους 3 έως 6 χιλιάδων ευρώ.

Η διαδικασία αυτή προέβλεπε το να κρατούν στην κλινική δείγμα πλάσματος του ασθενούς. Πρόκειται για μια διαδικασία ου ονομάζεται έλυσμα, το οποίο δείγμα το στέλνουν στο εξωτερικό, στην Ελβετία για ανίχνευση ουσιών, εκατό τοξικών ουσιών και να ενημερώνουν τον ασθενή ότι ξέρεις το αίμα σου βρήκαμε εκατό τοξικές ουσίες. Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η 56χρονη παρουσίαζε σοβαρά τα ζητήματα μικρής σημασίας ώστε να προχωρά με τους πελάτες της σε νέα θεραπεία, για να αφαιρεθούν αυτές οι ουσίες από τον οργανισμό.

Όσον αφορά την χρήση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η εξειδικευμένη αναισθησιολόγος είχε απαγορεύσει ρητά της κατηγορούμενης ιατρού να πραγματοποιεί υδρομασάζ την προηγούμενη ημέρα της πλασμαφέρεσης και να μεσολαβούν δύο ημέρες τουλάχιστον από τη μία θεραπεία στην άλλη. Ενώ όλα σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονταν κανονικά στο ιατρείο, η αναισθησιολόγος επέβαλλε κάποιες διαδικασίες γιατί η κατηγορούμενη γιατρός της ζήτησε το 2023 να κάνει πλασμαφαίρεση σε μικρό παιδί που είχε αιματολογικό πρόβλημα και εκείνη αρνήθηκε γιατί υπήρχε κίνδυνος.

Ο λόγος που δεν γίνεται πλασμαφαίρεση σε ανήλικο παιδί είναι διότι τοποθετείται μεγάλος φλεβοκαθετήρας μεγάλης διαμέτρου και είναι παρακινδυνευμένο να γίνεται αυτό και σε ιδιωτικό ιατρείο σε ένα παιδί του οποίου οι φλέβες είναι αρκετά μικρές. Αυτό ήταν το σημείο αμφιβολίας, συγκράτησης και ενδοιασμού επιστημονικού ενδοιασμού της αναισθησιολόγου, η οποία αποχώρησε και μετά από λίγες μέρες της στάλθηκε mail με την απόλυσή της.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες από τους υπαλλήλους του ιατρείου, αναφορικά με την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη, «κλειδί» φαίνεται να αποτελούν οι καταγραφές του μηχανήματος. Φέρεται να πήραν 900 ml αίματος έχουν αφαιρεθεί και δεν έχουν αποδοθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη. Εκτιμούν ότι επειδή έκανε ταυτόχρονη πλασμαφαίρεση ο τραγουδιστής, από κάποιο λάθος που έγινε στη διαδικασία έχασε τη ζωή του.

Στο «στόχαστρο» της 56χρονης οι νοσηλεύτριες και ο υπνοθεραπευτής

Δύο εβδομάδες μετά την προφυλάκιση της 56χρονης γιατρού στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, η ίδια αρνείται τα όσα περιγράφουν οι νοσηλεύτριες του ιατρείου και ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός, με τον οποίο συνεργαζόταν για πολλά χρόνια.

Η γιατρός επιμένει πως έχει πει την αλήθεια από την πρώτη στιγμή και τονίζει πως τα πραγματικά γεγονότα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχουν αποκαλυφθεί. Η 56χρονη επίσης ισχυρίζεται ότι δεν χορήγησε αναισθησία στον γνωστό καλλιτέχνη και επιμένει στον αρχικό της ισχυρισμό, ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι.

Παράλληλα, αρνείται και ότι τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο και στον προμηθευτή του απινιδωτή, ενώ επαναλαμβάνει πως τα μηχανήματα του ιατρείου ήταν νόμιμα και δηλωμένα στις αρμόδιες Αρχές και υποστηρίζει πως δεν μπήκε στο ασθενοφόρο εκείνο το απόγευμα, επειδή δεν χωρούσε.

«Θέλουν 4 τραυματιοφορείς για να τον πάρουν. Δεν χωράει πέμπτος άνθρωπος μέσα», είπε ο πρώην δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής. Και πρόσθεσε: «Όλο αυτό τον καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Ε, δεν έχει».

Παράλληλα, σε αντίθεση με τα όσα περιγράφουν οι νοσηλεύτριες του ιατρείου, η 56χρονη υποστηρίζει πως εκείνο το μεσημέρι δεν έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ αφήνει αιχμές για τα όσα κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες και κυρίως για τον ισχυρισμό που διατύπωσαν ότι τους ζητήθηκε από την ίδια να πουν ψέματα την πρώτη μέρα. Για το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης, η κατηγορούμενη γιατρός εμμένει στην αρχική της κατάθεση και υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε κατασταλτική ουσία στον τραγουδιστή.

Η κατηγορούμενη γιατρός αμφισβητεί το περιεχόμενο καταθέσεων και αφήνει να εννοηθεί πως κάποιοι προσπαθούν να της επιρρίψουν όλη την ευθύνη για τα όσα έγιναν. Την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες στιγμές πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, η 56χρονη υποστηρίζει ότι είδε την κίνηση του χεριού του και το σπάσιμο της φλέβας και κινήθηκε προς το μέρος του στις 15:20.

Υπενθυμίζεται πως η νοσηλεύτρια, όπως αποκάλυψε το Live News, δήλωσε πως η θεραπεία πλασμαφαίρεσης σταμάτησε για λίγο καθώς έσπασε η φλέβα του Γιώργου Μαζωνάκη. «Είδα την κίνηση του χεριού του και το σπάσιμο της φλέβας, κινήθηκα προς τα εκεί στις 15:20. Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε συναγερμός. Μάλλον ήμουν πολύ γρήγορη», φέρεται να υποστηρίζει η γιατρός.

Αναφορικά με τα μηχανήματα στα ιατρεία, η 56χρονη υποστηρίζει πως το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διαθέτει πιστοποίηση, ενώ η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται εδώ και 25 χρόνια. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι διαθέτει δύο μηχανήματα, τα οποία χαρακτηρίζει ως «τα πλέον εξελιγμένα», και ότι είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Δήλωσε, δε, ότι το 2025 πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον ΙΣΑ και πως, κατά την αυτοψία, το μηχάνημα βρισκόταν στον χώρο και γινόταν θεραπεία. Όπως φέρεται να αναφέρει, δεν γνωρίζει γιατί η παρουσία του δεν αποτυπώθηκε στην έκθεση του ελέγχου.