Κακοκαιρία στην Κρήτη: Βιβλική καταστροφή με έναν νεκρό – Πλημμύρισαν σπίτια, κόπηκαν δρόμοι και έγιναν ποτάμια, πάνω από 255 κλήσεις στην πυροσβεστική

Στο έλεος της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με τις ισχυρές βροχές να προκαλούν πλημμύρες, ζημιές και μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις. Δρόμοι έχουν γεμίσει νερά, εγκαταστάσεις έχουν πλημμυρίσει και οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα έντονα φαινόμενα έχουν χτυπήσει αρκετές περιοχές του νησιού.
Η κακοκαιρία που σαρώνει την Κρήτη είχε και τραγική κατάληξη, καθώς ο 81χρονος κτηνοτρόφος που αναζητούνταν στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε νεκρός, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ο ηλικιωμένος είχε φύγει για να ταΐσει τα ζώα του και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, παρασύρθηκε στην προσπάθειά του να περάσει από σημείο όπου τα νερά είχαν φουσκώσει επικίνδυνα.
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Ηράκλειο: Μεγάλες ποσότητες νερού σε δρόμους και εγκαταστάσεις
Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο Ηράκλειο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.
Μαλάδες, Φοινικιά και Γούβες βρέθηκαν στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων, με μεγάλες ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται σε δρόμους και εγκαταστάσεις.
Το βράδυ της Τετάρτης, ένας κεραυνός, χτύπησε καμινάδα σπιτιού στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να την καταστρέψει.
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Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν την ένταση της βροχόπτωσης, καθώς σε μικρό χρονικό διάστημα δρόμοι γέμισαν νερά και οι μετακινήσεις έγιναν ιδιαίτερα δύσκολες.
@annika.krn21 🥲 #kreta #crete #gouves ♬ Saxophones getting louder – Sped Up – AntonioVivald
Μαλάδες: Χρειάστηκαν αντλήσεις υδάτων
Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στις Μαλάδες, όπου η μεγάλη ποσότητα νερού προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν αντλήσεις.
Νερά συγκεντρώθηκαν σε δρόμους και εγκαταστάσεις, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Η περιοχή παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς το έδαφος έχει ήδη επιβαρυνθεί από τις συνεχείς βροχοπτώσεις.
Δύσκολη εικόνα καταγράφηκε και στη Φοινικιά, όπου οι μεγάλες ποσότητες βροχής προκάλεσαν επίσης πλημμυρικά φαινόμενα.
Τα νερά δημιούργησαν προβλήματα σε διάφορα σημεία, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα για την περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί.
Γούβες: Σοβαρά προβλήματα από τα ορμητικά νερά
Στις Γούβες, οι ισχυρές βροχοπτώσεις δημιούργησαν επίσης σοβαρά προβλήματα, με την περιοχή να δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού.
Οι εικόνες από την περιοχή είναι χαρακτηριστικές της έντασης με την οποία χτύπησαν τα φαινόμενα το Ηράκλειο, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις.
@torrax2000
Heute in Gouves Kreta Aphrodite Beatch.♬ Der Moment gehört nur dir – Mila Kummer
Κλειστά τα σχολεία στον Μυλοπόταμο την Παρασκευή
Την ίδια ώρα, οι συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων επηρεάζουν και τη λειτουργία των σχολείων.
Με την υπ’ αριθμ. 276/01.10.2026 απόφαση του δημάρχου Μυλοποτάμου, αναστέλλεται για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου.
Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.
Η απόφαση ελήφθη λόγω των σοβαρών προβλημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί, αλλά και με βάση τα νεότερα δεδομένα για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.
Μεγάλη ανησυχία προκαλεί κυρίως η κατάσταση στο οδικό δίκτυο. Σε αρκετά σημεία έχουν καταγραφεί ζημιές και προβλήματα στην πρόσβαση, γεγονός που δυσκολεύει τις ασφαλείς μετακινήσεις προς τις σχολικές μονάδες.
Στόχος είναι να προστατευτούν οι μαθητές, τα παιδιά των δημοτικών σταθμών, οι εκπαιδευτικοί, το υπόλοιπο προσωπικό και οι οικογένειές τους.
Ιδιαίτερα προβλήματα έχουν καταγραφεί στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, την Αξό και το Πέραμα, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και σε άλλα σημεία του Δήμου Μυλοποτάμου.
Οι ισχυρές βροχές έχουν επιβαρύνει το οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σε ορισμένα σημεία η μετακίνηση να είναι δύσκολη και να απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς.
Μία από τις πιο δραματικές στιγμές της κακοκαιρίας σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.
Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένο σε μεγάλο χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, όταν γεφυράκι της περιοχής υποχώρησε την ώρα που διερχόταν το όχημα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει καθίζηση του δρόμου, με αποτέλεσμα το γεφύρι να υποχωρήσει.
255 κλήσεις στην Πυροσβεστική
Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι στιγμής έχει λάβει 255 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί:
- Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαλάδες και Φοινικιά, 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 8 αντλήσεις υδάτων
- Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μυλοπόταμος και Ζωνιανά, 3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 15 αντλήσεις υδάτων
- Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μίνωας Πεδιάδας, 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων.
Οι παροχές βοηθείας είναι σε εξέλιξη.
Επίσης έχει υπερχειλίσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων είναι ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.
Επίσης κινητοποιήθηκαν και οι δήμοι των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων για να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις, φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο.
Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των συνοδών φαινομένων, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:
- Στις 09:34, για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
- και στις 10:02, για περιορισμό των μετακινήσεων στον δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και
- στις 11:09, για περιορισμό των μετακινήσεων στους Μαλαδες και Φοινικιά ,της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Σε ποιες περιοχές της Κρήτης έβρεξε περισσότερο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεσημέρι της Πέμπτης, τα 267 χιλιοστά έφτασε μόνο σήμερα το ύψος βροχής στα Ανώγεια, ενώ τα 202 στο Τζερμιάδο Λασιθίου, τα 137 στο Ξυλόσκαλο, τα 108 στη Σαμαριά και τα 107 στην Ασή Γωνιά.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από την Τετάρτη 30/09 έως και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 01/10 στην Κρήτη, με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα ύψους βροχής του παρακάτω Χάρτη, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα όπως είχαν επισημανθεί σε πρόσφατη καιρική ανακοίνωση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Ανώγεια Ρεθύμνου έφτασε τα 361 mm (361,4 mm από την Τετάρτη 30/09 έως το μεσημέρι της Πέμπτης 01/10).
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.
Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά
Με την υπ’ αριθμ. 276/01.10.2026 απόφαση του δημάρχου Μυλοποτάμου, αναστέλλεται για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η λειτουργία:
- όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
- όλων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
- όλων των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Η απόφαση ελήφθη με βάση το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί στην περιοχή.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις δυσχέρειες πρόσβασης και στις καταστροφές που έχουν σημειωθεί σε τμήματα του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διασφαλιστούν οι ασφαλείς μετακινήσεις προς τις εκπαιδευτικές δομές.
Όπως επισημαίνεται, προτεραιότητα του Δήμου είναι η προστασία των μαθητών, των παιδιών που φιλοξενούνται στους δημοτικούς σταθμούς, των εκπαιδευτικών, του υπόλοιπου προσωπικού και των οικογενειών τους.
Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρέθηκαν κυρίως τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε άλλα σημεία του Δήμου.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και παρακολουθούν την κατάσταση στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί.
Η κακοκαιρία επιμένει
Η ΕΜΥ έχει επικαιροποιήσει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη.
Τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να επιμείνουν έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, ενώ στο Αιγαίο πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.
Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα ή σημεία όπου υπάρχει έντονη ροή νερού.
Η Περιφέρεια Κρήτης έχει θέσει τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.