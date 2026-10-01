Κακοκαιρία στην Κρήτη: Βιβλική καταστροφή με έναν νεκρό – Πλημμύρισαν σπίτια, κόπηκαν δρόμοι και έγιναν ποτάμια, πάνω από 255 κλήσεις στην πυροσβεστική

Στο έλεος της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με τις ισχυρές βροχές να προκαλούν πλημμύρες, ζημιές και μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις. Δρόμοι έχουν γεμίσει νερά, εγκαταστάσεις έχουν πλημμυρίσει και οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα έντονα φαινόμενα έχουν χτυπήσει αρκετές περιοχές του νησιού.

Η κακοκαιρία που σαρώνει την Κρήτη είχε και τραγική κατάληξη, καθώς ο 81χρονος κτηνοτρόφος που αναζητούνταν στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε νεκρός, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ο ηλικιωμένος είχε φύγει για να ταΐσει τα ζώα του και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, παρασύρθηκε στην προσπάθειά του να περάσει από σημείο όπου τα νερά είχαν φουσκώσει επικίνδυνα.

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Ηράκλειο: Μεγάλες ποσότητες νερού σε δρόμους και εγκαταστάσεις

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο Ηράκλειο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Μαλάδες, Φοινικιά και Γούβες βρέθηκαν στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων, με μεγάλες ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται σε δρόμους και εγκαταστάσεις.

Το βράδυ της Τετάρτης, ένας κεραυνός, χτύπησε καμινάδα σπιτιού στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να την καταστρέψει.

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Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν την ένταση της βροχόπτωσης, καθώς σε μικρό χρονικό διάστημα δρόμοι γέμισαν νερά και οι μετακινήσεις έγιναν ιδιαίτερα δύσκολες.

Μαλάδες: Χρειάστηκαν αντλήσεις υδάτων

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στις Μαλάδες, όπου η μεγάλη ποσότητα νερού προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν αντλήσεις.

Νερά συγκεντρώθηκαν σε δρόμους και εγκαταστάσεις, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η περιοχή παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς το έδαφος έχει ήδη επιβαρυνθεί από τις συνεχείς βροχοπτώσεις.

Δύσκολη εικόνα καταγράφηκε και στη Φοινικιά, όπου οι μεγάλες ποσότητες βροχής προκάλεσαν επίσης πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα νερά δημιούργησαν προβλήματα σε διάφορα σημεία, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα για την περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί.

Γούβες: Σοβαρά προβλήματα από τα ορμητικά νερά

Στις Γούβες, οι ισχυρές βροχοπτώσεις δημιούργησαν επίσης σοβαρά προβλήματα, με την περιοχή να δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού.

Οι εικόνες από την περιοχή είναι χαρακτηριστικές της έντασης με την οποία χτύπησαν τα φαινόμενα το Ηράκλειο, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις.

Κλειστά τα σχολεία στον Μυλοπόταμο την Παρασκευή

Την ίδια ώρα, οι συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων επηρεάζουν και τη λειτουργία των σχολείων.

Με την υπ’ αριθμ. 276/01.10.2026 απόφαση του δημάρχου Μυλοποτάμου, αναστέλλεται για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των σοβαρών προβλημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί, αλλά και με βάση τα νεότερα δεδομένα για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί κυρίως η κατάσταση στο οδικό δίκτυο. Σε αρκετά σημεία έχουν καταγραφεί ζημιές και προβλήματα στην πρόσβαση, γεγονός που δυσκολεύει τις ασφαλείς μετακινήσεις προς τις σχολικές μονάδες.

Στόχος είναι να προστατευτούν οι μαθητές, τα παιδιά των δημοτικών σταθμών, οι εκπαιδευτικοί, το υπόλοιπο προσωπικό και οι οικογένειές τους.

Ιδιαίτερα προβλήματα έχουν καταγραφεί στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, την Αξό και το Πέραμα, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και σε άλλα σημεία του Δήμου Μυλοποτάμου.

Οι ισχυρές βροχές έχουν επιβαρύνει το οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σε ορισμένα σημεία η μετακίνηση να είναι δύσκολη και να απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς.

Μία από τις πιο δραματικές στιγμές της κακοκαιρίας σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένο σε μεγάλο χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, όταν γεφυράκι της περιοχής υποχώρησε την ώρα που διερχόταν το όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει καθίζηση του δρόμου, με αποτέλεσμα το γεφύρι να υποχωρήσει.