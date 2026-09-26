Έκρηξη στην Πλάκα: Εντοπίστηκε και 5η σορός στο κτίριο που κατέρρευσε – Βρέθηκε και το ζευγάρι των ηλικιωμένων

Τρεις ακόμα σορούς αγνοούμενων από το κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα μετά από την χθεσινή έκρηξη εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία, το μεσημέρι του Σαββάτου (26.9.26).

Λίγα λεπτά μετά τον εντοπισμό της δεύτερης σορού, οι πυροσβέστες βρήκαν τρεις ακόμα σορούς στα συντρίμμια του κτιρίου που καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στη Πλάκα το πρωί της Παρασκευής.

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Λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι, οι πυροσβέστες έβγαλαν από τα χαλάσματα την τρίτη σορό και τη μετέφεραν με φορείο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε φτάσει στο σημείο. Η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε και τέταρτη σορός, η οποία και ανασύρθηκε ενώ ακολούθησε και η ανάσυρση πέμπτης σορού. Οι τρεις σοροί που βρέθηκαν τελευταίες χρονικά ανήκουν στους τρεις από τους τέσσερις Αμερικανούς τουρίστες, των οποίων τα ίχνη είχαν χαθεί μετά την έκρηξη.

Η στιγμή που οι πυροσβέστες ανασύρουν από τα συντρίμμια και την τέταρτη σορό.

H εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής επιβεβαίωσε τον εντοπισμό και τέταρτης σορού.

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Στο σημείο έφτασε και άλλο ασθενοφόρο.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική είχε ανακοινώσει ότι η δεύτερη σορός ανήκει σε άνδρα, ενώ στο σημείο που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα έφτασε ασθενοφόρο και παρέλαβε τη σορό που εντοπίστηκε στο πίσω μέρος του κτιρίου που βρίσκονταν τα υπνοδωμάτια. Πρόκειται για τον ηλικιωμένο Βρετανό που έμενε στον β’ όροφο με τη σύζυγό του.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι τέσσερις αγνοούμενοι.

Γύρω στις δυο τα ξημερώματα του Σαββάτου (26.09.2026) είχε ανασυρθεί από τα συντρίμμια του κτιρίου που διαλύθηκε από την έκρηξη η σορός μιας γυναίκας. Είχε εντοπιστεί στο μπάνιο του β’ ορόφου και είναι η ηλικιωμένη που έμενε εκεί με τον σύζυγό της που βρέθηκε νεκρός μετά τις 11.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στον β’ όροφο του κτιρίου διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ενώ ο πρώτος όροφος λειτουργούσε ως Airbnb και φιλοξενούσε τέσσερις Αμερικανούς τουρίστες, δυο άνδρες και δύο γυναίκες. Όλοι από την ώρα της έκρηξης δεν έχουν δώσει σημεία ζωής και εικάζεται ότι βρίσκονται μέσα στο κτίριο.

«Εντοπίστηκε νέο άτομο, άνδρας και αυτή τη στιγμή πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανάσυρσής του. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στη 1:30 εντοπίστηκε και ανασύρθηκε μια γυναίκα η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο και κατά την άφιξή μας χθες απεγκλωβίστηκαν, εν ζωή, δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία» δήλωσε η Έφη Παπαμβραμοπούλου, εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά την απομάκρυνση και τον έλεγχο των μπάζων από τους δύο ορόφους, έχει απομείνει ένας χώρος περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, όπου τα συντρίμμια φτάνουν σε ύψος περίπου 2 έως 2,5 μέτρων.

Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης αυτόνομες παροχές αερίου φέρεται να υπήρχαν στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτιρίου στην Πλάκα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη. Διευκρίνισε, ότι πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ενώ οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα είπε οι αυτόνομες παροχές αερίου αφορούσαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, ενώ ο πρώτος φέρεται να μην είχε αντίστοιχη σύνδεση. Ερωτηθείς εάν πρόκειται για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, απάντησε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

«Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή (25.09.2026) προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες από παρακείμενο κτίριο δυο γυναίκες, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας ακόμη άνθρωπος από θραύσματα.

«Έπεσε όλη η σιδερένια κάσα στο γραφείο – Θα είχε σκοτωθεί»

Άνθρωποι, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, από τα γύρω ακίνητα περιγράφουν τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν και υποστηρίζουν ότι από τύχη δεν υπάρχουν περισσότερα θύματα και από άλλα κτίσματα.

Όπως εξηγεί ιδιοκτήτρια ακινήτου επί της οδού Γκούρα, αριθμός 10, που το εκμισθώνει ως γραφείο, η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές δομικές βλάβες σε ολόκληρη την πολυκατοικία από το υπόγειο έως τους πάνω ορόφους: «Είναι στην Γκούρα, ο δεύτερος όροφος. Έχουν γίνει μεγάλες ζημιές σε όλο το υπόγειο που ήταν το καταφύγιο στη διάρκεια του πολέμου, έχουν σπάσει όλα τα τζάμια, όλες οι πόρτες που ήταν ξύλινες με τζάμι στο υπόγειο. Το δικό μου διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο έχουν σπάσει όλα τα τζάμια, τα πλαίσια, όλα τα αλουμινένια τα οποία είχαν ανακαινιστεί πριν τέσσερα χρόνια, έχουν ξεκολλήσει όλα. Έχουν γίνει ρωγμές στον τοίχο, μεσοτοιχία με το άλλο το νεοκλασικό που είναι δίπλα, το οποίο έχει τρομερές ζημιές πάλι εσωτερικά».

Η ίδια υπογραμμίζει πως η απουσία της γυναίκας που νοικιάζει το διαμέρισμα ως γραφείο φαίνεται πως ήταν σωτήρια:

«Ευτυχώς δεν είχαν πάει οι άνθρωποι. Η κοπέλα που είχε το γραφείο της ήταν ακριβώς από πίσω, από το παράθυρο, έχει ξεκολλήσει όλο. Έχει φύγει όλη η σιδερένια κάσα και έπεσε πάνω στο γραφείο. Αν ήταν η κοπέλα στη δουλειά της θα είχε σκοτωθεί»

Σύμφωνα με την ίδια, από νωρίς το πρωί γίνονται εργασίες στον χώρο, με συνεργεία να βάζουν νοβοπάν σε όλα τα παράθυρα για να μην μπει μέσα η βροχή.

«Ξυπνήσαμε από τον θόρυβο – Τα γειτονικά διαμερίσματα διαλύθηκαν»

Τον τρόμο που έζησαν οι περίοικοι την ώρα της φονικής έκρηξης περιγράφει και μια ένοικος παρακείμενου διαμερίσματος που βρίσκεται «πλάτη με πλάτη» με το σημείο της κατάρρευσης: «Ήμουν εδώ, κοιμόμουνα. Ξύπνησα από τον θόρυβο, μάλλον ανοίξαν παράθυρα, έσπασε το τζάμι, έσπασαν και κάποια άλλα τζάμια. Το διπλανό μας διαμέρισμα έχει διαλυθεί. Έχουμε πάθει σοκ, έχουμε τζάμια σπασμένα, καλύψαμε κάποια… Είμαστε από εδώ, δηλαδή είναι πλάτη με πλάτη. Εδώ είναι το ένα κτίριο, εμείς είμαστε από τον άλλο δρόμο. Αυτά που είναι πιο κοντά έχουν διαλυθεί παιδιά».