Φοιτητικές εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια με φόντο τα αιματηρά επεισόδια σε ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Λίγες ώρες μετά τις σοκαριστικές επιθέσεις σε ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, οι φοιτητικές εκλογές στα ελληνικά πανεπιστήμια ξεκίνησαν. Οι κάλπες άνοιξαν γύρω στις 07:00 το πρωί της Τετάρτης (13.05.2026) και αναμένεται να κλείσουν στις 19:00 το απόγευμα.

Στο επίκεντρο των φετινών φοιτητικών εκλογών βρίσκεται η «ταυτότητα» των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα: Αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα, είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει και διεκδικούν.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, σήμερα δεν θα γίνουν καθόλου μαθήματα στα πανεπιστήμια. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), για να μπορέσουν να ψηφίσουν.

Οι εκλογές έρχονται λίγο μετά τις δύο επιθέσεις που έγιναν σε ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες.

Οι αρχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν προχωρήσει ήδη σε προσαγωγές οι οποίες όμως δεν μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Ήταν περίπου 10:00 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο ΑΠΘ της Θεσσαλονίκης με ρόπαλα και πυρσούς και ξεκίνησε να κυνηγούν φοιτητές που έτρεχαν για να κρυφτούν.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς κρατούσαν και μαχαίρια.

Το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, δείχνει το μένος των δραστών. Φαίνεται να κοπανούν με μανία τα θύματά τους ενώ εκείνα ουρλιάζουν από τον πόνο.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 7 άτομα ηλικίας 19 με 27 χρόνων (4 άνδρες και 3 γυναίκες). Οι 5 από αυτούς φέρουν κακώσεις σε πόδια, χέρια αλλά και εκδορές.

Ένας 27χρονος φέρει κακώσεις σε άκρα, κεφάλι και θώρακα ενός ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο κεφάλι καθώς και κακώσεις σε κεφάλι και θώρακα. Ο 20χρονος συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Οι αρχές προχώρησαν συνολικά σε 39 προσαγωγές αλλά μετά την έρευνα, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με βαριοπούλες η επίθεση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, από την άλλη, ομάδα 10 κρανιοφόρων, εισέβαλαν στο κτίριο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες, επιτέθηκαν σε φοιτητές, τραυματίζοντας τουλάχιστον 3 άτομα.

Αφού ολοκλήρωσαν το σχέδιό τους, τράπηκαν σε φυγή προς το άλσος στο μπαρουτάδικο.

Από τα επεισόδια φοιτητής του ΠΑΔΑ τραυματίστηκε στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και ΟΠΚΕ οι οποίες εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο επί της Δημητσάνας, τα οποία έφεραν κράνη και γάντια.

Απέναντι από τα άτομα, σε καφετέρια βρίσκονταν δύο φοιτητές τραυματισμένοι ελαφρά που δήλωσαν ότι είχαν δεχθεί επίθεση από τα άτομα που εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο.

Τα 8 άτομα προσήχθησαν, ενώ οι δύο τραυματίες φοιτητές με σταθμό ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.