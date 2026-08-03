Φωτιά στη Δυτική Αττική: Συναγερμός σε Μέγαρα και Ψάθα όπου η φωτιά έφτασε δίπλα στα σπίτια – Εκκενώσεις σε Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων

Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα που επιχειρούν

Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στην μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική και η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία.

Στο σημείο εξακολουθούν κι επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, κι εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί συνολικά 34 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων τα τρία για συντονισμό τους. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται, πάνω από τη ΒΙΠΕ Μεγάρων, στην Ψάθα καθώς και στη Λούμπα αλλά και στον 'Αγιο Νεκτάριο με τις δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να αναχαιτίσουν την πορεία των μετώπων και να περιορίσουν την εξάπλωσή τους. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 έχουν εκδοθεί σήμερα για απομάκρυνση πολιτών από τις εξής περιοχές: Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ Μεγάρων, Παπά Περιβόλι, Ψάθα, Λούμπα, Μορφαίικα και Άνω Αλεποχώρι.

Παράλληλα υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλεύσει πλησίον των ακτογραμμών σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί.

Επιπλέον, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Τέλος, όπως σημειώνεται από την πυροσβεστική, η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.