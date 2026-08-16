Φωτιά στη Σαλαμίνα με δυο νεκρούς: Οι δυο ύποπτες ταυτόχρονες εστίες και η καταγγελία για ακαθάριστο οικόπεδο

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η διπλή φωτιά στη Σαλαμίνα που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου με τραγικό απολογισμό δυο νεκρούς και αρκετούς εγκαυματίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία που ξέσπασε η φωτιά στη Σαλαμίνα και αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει η μπει η καταγγελία για ακαθάριστο οικόπεδο στα Περιστέρια, από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά.

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Παράλληλα προβληματισμό προκαλεί το γεγονός πως ξέσπασε σχεδόν την ίδια ώρα και δεύτερη φωτιά στα Σελήνια και συγκεκριμένα κοντά στο σημείο με την Κακή Βίγλα σε περιοχή με πεύκα.

Δείτε εδώ live όλες τις εξελίξεις από την φωτιά στη Σαλαμίνα

Από την φωτιά στη Σαλαμίνα στα Περιστέρια δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς εγκλωβίστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή των Περιστερίων. Πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι, οι σοροί του οποίου εντοπίστηκαν στην οδό Ανδρομάχης.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε λίγα λεπτά, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύο μέτωπα, στα Περιστέρια και στα Σελήνια, ενώ εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τις πληγείσες περιοχές.

593 απεγκλωβισμοί διά θαλάσσης

Συνολικά 593 πολίτες έχουν μέχρι στιγμής απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες. Οι πολίτες μετεπιβιβάστηκαν σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ 571 άτομα μεταφέρονται στο λιμάνι της Φανερωμένης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν το νησί.

Οι τελευταίοι 22 απεγκλωβισμένοι μεταφέρονται με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι των Παλουκίων.

Στην περιοχή παραμένουν για επιτήρηση και παροχή συνδρομής δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το ΕΚΑΒ επιχειρεί στην περιοχή με 6 ασθενοφόρα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 10 διακομιδές στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Οι 9 αφορούσαν πολίτες με εγκαύματα, ενώ 5 από αυτούς μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα μικρού βαθμού. Ένας ηλικιωμένος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πυρκαγιά στα Περιστέρια ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης. Κάτοικος της περιοχής που ενημέρωσε την Πυροσβεστική στις 14:43 φέρεται να κατέθεσε ότι είδε τη φωτιά να ξεκινά από το συγκεκριμένο οικόπεδο.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί, ωστόσο, το γεγονός ότι λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:03, εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και ερευνά αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς, ώστε να αξιοποιηθεί τυχόν βιντεοληπτικό υλικό.

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

Έξι μηνύματα από το 112

Συνολικά εκδόθηκαν έξι μηνύματα από το 112 για την ενημέρωση και την απομάκρυνση πολιτών από τις πληγείσες περιοχές, μεταξύ άλλων στα Περιστέρια, τις Κολώνες, τα Σελήνια, τη ΔΕΗ Χαλιώτη, το Περάνι και την Κακή Βίγλα.

Η έναρξη της πυρκαγιάς, εικόνα από το drone της πυροσβεστικής

Η Σαλαμίνα βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, ενώ στην περιοχή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Η εικόνα από το drone της πυροσβεστικής, 4 λεπτά μετά την έναρξη

Ξεκινούν οι αυτοψίες στα καμένα

Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει το μεσημέρι της Δευτέρας ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να πραγματοποιήσει σύσκεψη με τη δημοτική αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων.

Παράλληλα, κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ θα ξεκινήσουν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των καταστροφών.

Ανοικτή η αίθουσα «Μπόγρη» στο δημαρχείο

Ο Δήμος Σαλαμίνας έχει διαθέσει την Αίθουσα «Μπόγρη» στο Δημαρχείο για την προσωρινή φιλοξενία και υποστήριξη πολιτών που έχουν επηρεαστεί από την πυρκαγιά.

Η αίθουσα είναι ανοικτή και παρέχει νερό και βασική υποστήριξη. Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους να παραμένουν ψύχραιμοι, να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να ενημερώνονται από επίσημες πηγές.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να συνδέεται με ακαθάριστο οικόπεδο, ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος τόνισε ότι το πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπέδων είναι υπαρκτό στο νησί.

Όπως είπε, στη Σαλαμίνα υπάρχουν περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς να υπολογίζονται οι κατοικίες με μεγάλους ακάλυπτους χώρους, και «δυστυχώς δεν τα καθαρίζουν όλοι όπως θα έπρεπε».

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε, επίσης, στα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος για τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απειλήθηκαν από τις φλόγες.

Όπως είπε, έχει ήδη διατεθεί δημοτική αίθουσα για την προσωρινή φιλοξενία κατοίκων, ενώ οργανώθηκε και η μεταφορά πολιτών από την παραλία Σατερλί, όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός ανθρώπων, καθώς και από τη γειτονική περιοχή Κολώνες.

Για την απομάκρυνσή τους χρησιμοποιήθηκαν δύο φέρι μποτ, τα οποία μετέφεραν τους πολίτες στο πορθμείο της Φανερωμένης. Εκεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο, είχαν ήδη διατεθεί λεωφορεία του τοπικού ΚΤΕΛ, προκειμένου να μεταφέρουν τον κόσμο προς το Δημαρχείο.

Στον χώρο φιλοξενίας προσφέρθηκαν νερό και φαγητό, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ομάδα του Ερυθρού Σταυρού, παρέχοντας υποστήριξη στους πολίτες που έχουν ανάγκη.