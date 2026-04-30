Φωτιά στην Πάρνηθα: 95 πυροσβέστες και 4 αεροσκάφη πάλεψαν με τις φλόγες – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (29.04.2026) από φωτιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα, στη θέση Μαυροβούνι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες. Λίγο πριν τις 14:00, η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία.

Στο σημείο επιχείρησαν 90 πυροσβέστες με 22 οχήματα και εθελοντές και 4 αεροσκάφη.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι, του δήμου Αχαρνών #Αττική. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» #ΣμηΕΑ ΠΣ Αττικής, 22 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026

Συνδρομή προσέφερε και υδροφόρες ΟΤΑ αλλά και η ομάδα «Ίκαρος».

Για την ασφάλεια των πολιτών, η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ.