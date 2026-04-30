Ελλάδα

Φωτιά στην Πάρνηθα: 95 πυροσβέστες και 4 αεροσκάφη πάλεψαν με τις φλόγες – Δείτε βίντεο

Εθελοντές, η ομάδα «Ίκαρος» και 22 οχήματα προσπάθησαν για την κατάσβεσή της
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (29.04.2026) από φωτιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα, στη θέση Μαυροβούνι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες. Λίγο πριν τις 14:00, η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία.

Στο σημείο επιχείρησαν 90 πυροσβέστες με 22 οχήματα και εθελοντές και 4 αεροσκάφη.

Συνδρομή προσέφερε και υδροφόρες ΟΤΑ αλλά και η ομάδα «Ίκαρος».

Για την ασφάλεια των πολιτών, η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ.

