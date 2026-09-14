Γιώργος Μαζωνάκης: Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατό του – Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του τραγουδιστή από την κλινική

Στην Ευελπίδων αναμένεται να βρεθεί και σήμερα (14.09.2026) το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ενώ ολόκληρη η Ελλάδα αναμένεται να αποχαιρετίσει το μεσημέρι της Δευτέρας τον αγαπημένο τραγουδιστή στην Νίκαια, οι αρχές εντείνουν τις έρευνές του βάζοντας στο επίκεντρο την φωτογραφία του καλλιτέχνη, μέσα στο ιατρείο.
Ο λόγος γίνεται για την φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρικό κρεβάτι, λίγο πριν ξεψυχήσει. Το στιγμιότυπο τράβηξε η γιατρός του, αφού ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
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Μεγάλη σημασία για τις αρχές έχει το πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία αλλά και το πότε διαγράφηκε. Υπενθυμίζεται πως η φωτογραφία ανακτήθηκε από τους αστυνομικούς καθώς η γιατρός την διέγραψε εσπευσμένα όταν αντιλήφθηκε την σοβαρότητα της κατάστασης.
Οι έμπειροι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η ανάλυση της συγκεκριμένης εικόνας, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα που βρέθηκαν εντός του ιατρείου στο Κολωνάκι, ενδέχεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση κρίσιμων σημείων της υπόθεσης και των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.
Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 13:00, στη Νίκαια, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών όπως έγινε και κατά την ολονυχτία, από το απόγευμα της Κυριακής.
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Τα δύο κρίσιμα στοιχεία
Οι αρχές ρίχνουν την προσοχή τους στην ανάκτηση του ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη από τον υπολογιστή του ιατρείου που είχαν σβήσει οι γιατροί αλλά και στην αναφερόμενη φωτογραφία.
Το στιγμιότυπο πάρθηκε στις 14:45 και δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη με κλειστά τα μάτια του.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι από την ανάλυση της φωτογραφίας ίσως μπορέσουν να μπορέσουν να βρουν απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, αλλά και για το αν βρίσκονταν στη ζωή όταν η γιατρός έβγαλε την φωτογραφία.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν τη φωτογραφία μήπως μπορέσουν από κάποια γωνία της να διαπιστώσουν τυχόν ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών στα μηχανήματα.
Ακόμη αναμένονται αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να φανεί αν η γιατρός έστειλε κάπου αυτή τη φωτογραφία π.χ. στον σύζυγό της που ήταν στο εστιατόριο ή αν την πέρασε στον υπολογιστή.
Επίσης θα σταλεί και σε ιατροδικαστή μήπως μπορέσει να διαπιστώσει αν πρόκειται για άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή ήδη έχει αποβιώσει.
Όσον αφορά το διαγραμμένο ραντεβού από τον υπολογιστή του ιατρείου, οι αρχές έχουν ακόμη μία απόδειξη για την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε την κλινική στην οδό Καρνεάδου.
Οι δύο γιατροί επιμένουν στις αρχικές απολογίες τους, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού στις 16:00 το απόγευμα ενώ έφτασε στο ιατρείο με καθυστέρηση. Ωστόσο, η κατάθεση του οδηγού ταξί που τον μετέφερε στην κλινική αλλά και τα ψηφιακά πειστήρια από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, δείχνουν πως η θεραπεία είχε ξεκινήσει ώρες πριν.
Βασικό σκέλος της συνεχιζόμενης ανάλυσης του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος λειτουργίας του.
Οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων θεωρούν πως τα 42 λεπτά που κατέγραψε το ημερολόγιο του λογισμικού δεν καθιστά απόλυτα ακριβή τη μέτρηση.
Αυτό που έχουν ως δεδομένο είναι τον χρόνο έναρξης που είναι στις 14:14. Ωστόσο επειδή το μηχάνημα χρειάζεται κάποιο χρόνο προετοιμασίας πριν την έναρξη της θεραπείας και λειτουργεί και κάποιο χρόνο μετά το πέρας αυτής, θέλουν να ο αντιπρόσωπος της εταιρείας τους εξηγήσει τον ακριβή τρόπο μέτρησης.
Άλλωστε υπάρχει και η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ που παρατήρησε όταν μπήκε στο ιατρείο περίπου μισή ώρα μετά τις 4 το απόγευμα πως ακόμα βρισκόταν σε λειτουργία.
Οι χρόνοι έχουν τεράστια σημασία γιατί φανερώνουν το μεγάλο χρονικό κενό μέχρι να ειδοποιηθεί του ΕΚΑΒ, στις 16:20, διάστημα κατά το οποίο οι δύο γιατροί προσπαθούσαν μόνοι τους να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη και στη συνέχεια καθάριζαν και εξαφάνιζαν στοιχεία, πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ.
Παράλληλα, πυρετώδεις είναι οι προσπάθειες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ για να προλάβουν να παραδώσουν αν είναι δυνατόν την έκθεσή τους έως σήμερα το πρωί στον αρμόδιο Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Από το βράδυ του Σαββάτου, ο Ανακριτής έχει λάβει προφορικά γνώση για κάποια πρώτα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων από την ανάλυση των ευρημάτων που κατασχέθηκαν από τα ιατρεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών, στο Κολωνάκι.
Ταυτόχρονα, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά την αναβάθμιση των κατηγοριών για τους δύο γιατρούς από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.