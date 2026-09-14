Γιώργος Μαζωνάκης: Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατό του – Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του τραγουδιστή από την κλινική

Στην Ευελπίδων αναμένεται να βρεθεί και σήμερα (14.09.2026) το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ενώ ολόκληρη η Ελλάδα αναμένεται να αποχαιρετίσει το μεσημέρι της Δευτέρας τον αγαπημένο τραγουδιστή στην Νίκαια, οι αρχές εντείνουν τις έρευνές του βάζοντας στο επίκεντρο την φωτογραφία του καλλιτέχνη, μέσα στο ιατρείο.

Ο λόγος γίνεται για την φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρικό κρεβάτι, λίγο πριν ξεψυχήσει. Το στιγμιότυπο τράβηξε η γιατρός του, αφού ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

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Μεγάλη σημασία για τις αρχές έχει το πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία αλλά και το πότε διαγράφηκε. Υπενθυμίζεται πως η φωτογραφία ανακτήθηκε από τους αστυνομικούς καθώς η γιατρός την διέγραψε εσπευσμένα όταν αντιλήφθηκε την σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι έμπειροι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η ανάλυση της συγκεκριμένης εικόνας, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα που βρέθηκαν εντός του ιατρείου στο Κολωνάκι, ενδέχεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση κρίσιμων σημείων της υπόθεσης και των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 13:00, στη Νίκαια, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών όπως έγινε και κατά την ολονυχτία, από το απόγευμα της Κυριακής.

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Τα δύο κρίσιμα στοιχεία

Οι αρχές ρίχνουν την προσοχή τους στην ανάκτηση του ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη από τον υπολογιστή του ιατρείου που είχαν σβήσει οι γιατροί αλλά και στην αναφερόμενη φωτογραφία.

Το στιγμιότυπο πάρθηκε στις 14:45 και δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη με κλειστά τα μάτια του.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι από την ανάλυση της φωτογραφίας ίσως μπορέσουν να μπορέσουν να βρουν απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, αλλά και για το αν βρίσκονταν στη ζωή όταν η γιατρός έβγαλε την φωτογραφία.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν τη φωτογραφία μήπως μπορέσουν από κάποια γωνία της να διαπιστώσουν τυχόν ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών στα μηχανήματα.

Ακόμη αναμένονται αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να φανεί αν η γιατρός έστειλε κάπου αυτή τη φωτογραφία π.χ. στον σύζυγό της που ήταν στο εστιατόριο ή αν την πέρασε στον υπολογιστή.