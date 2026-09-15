Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πέντε συναγερμοί που αγνοήθηκαν από τους γιατρούς – Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον νάρκωσαν

Πέντε συναγερμοί που αγνοήθηκαν, αντιφάσεις στις καταθέσεις, η καθυστερημένη κλήση στο ΕΚΑΒ, ο καθαρισμός του χώρου και η διαγραφή στοιχείων, οι δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τραβήχτηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη στην καρέκλα πλασμαφαίρεσης, είναι τα κομμάτια του παζλ που προσπαθούν να ενώσουν οι αρχές για να ρίξουν φως στη σοκαριστική υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.

Το ζευγάρι των γιατρών, που βρίσκεται αντιμέτωπο ακόμη και με ισόβια κάθειρξη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η 56χρονη επιμένει ότι η ιατρική πράξη, δεν σχετίζεται με τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

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Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ωστόσο προειδοποίησε για ένδειξη θρόμβωσης στον τραγουδιστή. Οι συναγερμοί καταγράφηκαν, αποκαλύπτοντας ότι το κατηγορούμενο ζευγάρι επί 1,5 ώρα φέρεται να μην έκανε τίποτα για να σώσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

14:14: Ξεκινά η θεραπεία.

Ξεκινά η θεραπεία. 14:25: Χτυπά ο πρώτος συναγερμός, επιπέδου 9.

Χτυπά ο πρώτος συναγερμός, επιπέδου 9. Ένα λεπτό αργότερα, στις 14:26, ακολουθεί ο δεύτερος συναγερμός.

Το alarm δείχνει πρόβλημα στην φλεβική πίεση και το μηχάνημα προειδοποιεί για πιθανή απόφραξη ή δυσλειτουργία στην γραμμή επιστροφής του αίματος.

Η γιατρός τα αγνοεί, πατάει skip και τα προσπερνάει.

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14:37: Ξεκινά η ανταλλαγή του αίματος.

Ξεκινά η ανταλλαγή του αίματος. 15:22: Το μηχάνημα σταματά προσωρινά. Όπως εκτιμούν οι ειδικοί, ενδέχεται αυτή να είναι η στιγμή που αρχίζουν να φθίνουν επικίνδυνα οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ακολουθούν άλλοι τρεις συναγερμοί:

Στις 15:23

Και διαδοχικοί στις 15:45

Το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί στις 15:46.

Μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, μεσολαβούν 35 λεπτά. Χάνεται και άλλος χρόνος και ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έχει ήδη «καταλήξει».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης πριν από την πλασμαφαίρεση

Οι αρχές έχουν ανοιχτό ένα ακόμη ενδεχόμενο αναφορικά με το τι συνέβη στον τραγουδιστή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, μέθη.

Εξετάζεται το αν του χορηγήθηκε κάποια ουσία πριν να υποβληθεί στη διαδικασία της πλάσμαφαίρεσης με το μηχάνημα. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στο ιατρείο δεν βρέθηκε κάποια φαρμακευτική ουσία, κάποιο σκεύασμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μέθη.

Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο, παραμένει πολύ πιθανό από τις αρχές και το μόνο που μένει είναι να αποδειχτεί.

Αυτό, επίσης, το θεωρούν ως μεγάλη πιθανότητα διότι λίγες ώρες μετά το θάνατο του τραγουδιστή, η γιατρός φέρεται να είχε πει στα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών, μια μέρα πριν το μοιραίο, στο ραντεβού που είχε μαζί του, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν σε υπερδιέγερση.

Μάλιστα, την ημέρα της θεραπείας, την Τετάρτη, είπε ότι ήταν ανήσυχος και εάν συνέβη αυτό, μένει να αποδειχτεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή που θα βγουν σε μερικές εβδομάδες.

Αποκαλυπτικές καταθέσεις

Ο κατηγορούμενος γιατρός ισχυρίζεται ότι δεν ήταν στο γραφείο την στιγμή που ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή. Στις 16:05 μάλιστα εμφανίζεται να βγάζει ηλεκτρονικό παραπεμπτικό σε ασθενή, ενώ ενώπιον του εισαγγελέα κατέθεσαν δύο μάρτυρες, μία γραμματέας και μία ασθενής του 58χρονου, οι οποίες υποστήριξαν ότι ο γιατρός ειδοποιήθηκε μετά τις 16:00.

«Υπάρχει μία κατηγορία ασθενών, η οποία δεν κλείνει τηλεφωνικά το ραντεβού, αλλά κανονίζουν απευθείας με τους γιατρούς και κατόπιν με ενημερώνουν για να τα καταγράψω», είπε η 28χρονη γραμματέας.

Για τη διαγραφή όλων των ραντεβού, για τον καθαρισμό του χώρου μετά τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη, αλλά πάνω από όλα για τις ενέργειες των γιατρών όταν η ιατρική πράξη στον Γιώργο Μαζωνάκη δεν πήγαινε καλά.

Η υδροθεραπεία μια μέρα πριν πεθάνει

Σοκαριστική είναι και η αποκάλυψη σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega, μια μέρα πριν πεθάνει τραγουδιστής, είχε κάνει υδροθεραπεία στην ίδια κλινική.

Πρόκειται για ένα στοιχείο που είχε αναφέρει η κατηγορούμενη γιατρός στην κατάθεσή της, η οποία μαζί με τον σύζυγό της κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η υδροθεραπεία είναι υδροκαθαρισμός του εντέρου. Ωστόσο, πρόκειται για μία διαδικασία της οποίας ο συνδυασμός με πλασμαφαίρεση είναι απαγορευτικός, σύμφωνα με γιατρούς.

Η υδροθεραπεία προκαλεί σοβαρές μεταβολές στα υγρά του σώματος, όπως λένε οι ιατροί και απώλεια ηλεκτρολυτών όπως νατρίου, καλίου. Η πλασμαφαίρεση αφαιρεί και αντικαθιστά μεγάλες ποσότητες πλάσματος.

Έτσι, αν ο οργανισμός είναι ήδη αφυδατωμένος ή με διαταραγμένους ηλεκτρολύτες, υπάρχει υψηλός κίνδυνος απότομης πτώσης της πίεσης, υπόταση, καρδιακών αρρυθμιών και αιμοδυναμική αστάθεια.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της γιατρού

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι οι φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της γιατρού και διαγράφηκαν.

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το newsit.gr, oι δύο φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και ειδικότερα στις 14:44 και στις 14:45, απεικονίζουν τον Γιώργο Μαζωνάκη αναίσθητo και καλωδιωμένο στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Ο γνωστός τραγουδιστής φορούσε κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα ενώ απεικονίζονταν με κλειστά τα μάτια και έχοντας το κεφάλι του προς τα δεξιά, δείχνοντας πως είναι αναίσθητος. Δεν έχει αποκαλυφθεί αν εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν νεκρός.

Η «άφαντη» κουβέρτα και το παντελόνι

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το περιερχόμενο των φωτογραφιών που τράβηξε η 56χρονη από τη στιγμή που ο ερμηνευτής ήταν αναίσθητος και συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στις 14:45 ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ότι είναι ξαπλωμένος στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης, έχοντας το κεφάλι του στραμμένο δεξιά και με κλειστά τα μάτια του. Είναι συνδεδεμένος με το μηχάνημα και από τα δύο χέρια, καθώς φαίνεται ότι αντλείται το αίμα του από τη δεξιά φλέβα.

Στην εικόνα, εντύπωση προκαλεί το δεξί πόδι του τραγουδιστή που κρέμεται από το κρεβάτι. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι ο ερμηνευτής φορούσε ένα σκουρόχρωμο παντελόνι, πράγμα που διακρίνεται από το δεξί του πόδι που κρέμεται. Ωστόσο, όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι διασώστες και το έχουν καταθέσει, τον βρήκαν με ένα T-shirt και ένα εσώρουχο. Δεν έγινε καμία αναφορά για το παντελόνι, πράγμα που δείχνει ότι κάποιος για κάποιο λόγο το έβγαλε από τον καλλιτέχνη.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη και «εξαφάνιση» μίας λαδί κουβέρτας. Στις φωτογραφίες που τράβηξε η γιατρός, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να είναι σκεπασμένος με μία κουβέρτα που φτάνει μέχρι τη μέση του τραγουδιστή και τον καλύπτει λίγο πιο πάνω. Στο τέλος της κουβέρτας, κάτω δεξιά στη φωτογραφία, φαίνεται ότι εξέχει το πόδι του Γιώργου Μαζωνάκη και από εκεί φαίνεται το παντελόνι που δεν βρέθηκε φορεμένο στον τραγουδιστή.

Εντύπωση όμως προκαλεί και το γεγονός ότι ούτε αυτή η κουβέρτα βρέθηκε από τις αρχές. Αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα, καθώς εξετάζεται το γιατί αποκρύφτηκαν τα δύο αντικείμενα και κυρίως γιατί δεν εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες της ΕΛΑΣ.