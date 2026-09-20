Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το μήνυμα που «καίει» την γιατρό για τη μέθη – Το ζευγάρι των κατηγορούμενων συναντήθηκε στον Κορυδαλλό

Όσο προχωρά η έρευνα για το τι συνέβη τη μοιραία Τετάρτη 09.09.2026 στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι και ο Γιώργος Μαζωνάκης ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς τα γεγονότα όπως τα περιέγραψαν κατά την απολογία τους φαίνεται να μην έπεισαν τις Αρχές.

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Με την έρευνα να συνεχίζεται ένα νέο στοιχείο προέκυψε από την έρευνα στα κινητά τηλέφωνα εργαζομένων του ιατρείου και έρχεται για να αξιολογηθεί από την ΕΛΑΣ που πραγματοποιεί την έρευνα για τον θάνατο του τραγουδιστή και αυτό είναι σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ένα μήνυμα εργαζόμενης προς συγγενικό ή οικείο της πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι στον τραγουδιστή «έδωσε μέθη» η γιατρός.

Το συγκεκριμένο μήνυμα, φέρεται μάλιστα να διαγράφηκε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, εντοπίστηκε μήνυμα εργαζόμενης που ανέφερε «Άστα… Η…. έδωσε μέθη», το οποίο φέρεται να σχετίζεται με τη γιατρό και τον Γιώργο Μαζωνάκη, που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο ιατρείο.

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Το μήνυμα φαίνεται πως αργότερα διαγράφηκε και πλέον εξετάζεται από τις αρχές, καθώς ερευνούν το ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στον τραγουδιστή πριν από τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε.

Από μόνο του, πάντως, το συγκεκριμένο μήνυμα δεν αποδεικνύει ότι πράγματι του χορηγήθηκε μέθη.

Οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η εργαζόμενη έγραψε κάτι που είδε ή αντιλήφθηκε η ίδια, πότε και σε ποιον έστειλε το μήνυμα, για ποιο λόγο το διέγραψε και αν υπάρχουν άλλες επικοινωνίες ή στοιχεία που μπορούν να επιβεβαιώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Η συνάντηση των γιατρών στον Κορυδαλλό και η αγκαλιά

Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί συναντήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, αφού η εισαγγελέας που εποπτεύει τις φυλακές έκανε δεκτό το σχετικό αίτημά τους.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΣΚΑΪ, η 56χρονη γιατρός μεταφέρθηκε από τις γυναικείες στις ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού με τη συνοδεία της εξωτερικής φρουράς.

Η συνάντησή τους κράτησε περίπου μισή ώρα και έγινε σε ειδικό χώρο επισκεπτηρίου, χωρίς διαχωριστικό τζάμι ανάμεσά τους. Κατά τη διάρκειά της αφαιρέθηκαν οι χειροπέδες τους και οι δύο γιατροί αγκαλιάστηκαν, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέτρα ασφαλείας για τους δύο κατηγορούμενους συνεχίζουν να παραμένουν αυστηρά, ενώ από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στις φυλακές, οι συγκρατούμενοί τους τους έκαναν να νιώσουν ότι είναι ανεπιθύμητοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις γυναικείες φυλακές είχαν αναρτήσει πανό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ οι κρατούμενες φώναζαν στην 56χρονη ότι «σκότωσε το καλύτερο παιδί».

Η 56χρονη γιατρός κρατείται σε θάλαμο στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών, ενώ ο 58χρονος γιατρός βρίσκεται σε μικρό κελί στην ανδρική πτέρυγα. Και οι δύο παραμένουν χωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους, ενώ κάθε μετακίνησή τους μέσα στις φυλακές γίνεται με αυξημένα μέτρα επιτήρησης.

Αύριο το πρώτο επισκεπτήριο στους γιατρούς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, την Δευτέρα 21.09.2026, ο 58χρονος γιατρός θα δεχτεί το πρώτο του επισκεπτήριο ο 58χρονος γιατρός, αλλά και η 56χρονη που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η προσαρμογή και των δύο φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη καθώς μετά από 3 ημέρες, δεν μπορούν ακόμη να αντιληφθούν ότι βρίσκονται μέσα στο κελί της φυλακής, κάτι που τους οδήγησε στο να κάνουν κάποια αιτήματα, όπως το να λαμβάνουν χρήματα, να έχουν τηλεόραση για να γνωρίζουν τι βγαίνει στη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η θέση των δύο γιατρών φαίνεται να είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη, καθώς μετά την προφυλάκισή τους, φαίνεται ότι τα «έριξαν» στο ΕΚΑΒ, με την απάντηση των διασωστών που έφτασαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, να είναι άμεση. Οι διασώστες «έδωσαν« τους γιατρούς, καθώς όπως είπαν, έδειξαν παραπλάνηση και πλήρη αδιαφορία με τα στοιχεία που απέκρυψαν αλλά και τον χρόνο που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, αλλά και τις ενέργειες που τους είπαν ότι είχαν κάνει.

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά και οικονομική διάσταση. Ο πρόεδρος της αρμόδιας Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, φέρεται να εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία γύρω από την οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών.

Τη Δευτέρα καταθέτει ο υπνοθεραπευτής

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του υπνοθεραπευτή από την Κηφισιά, ο οποίος αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο υπνοθεραπευτής συνδέεται με την έρευνα λόγω φωτογραφίας που φέρεται να έστειλε η 56χρονη γιατρός στο κινητό του, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, με το μήνυμα «Όλα καλά», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μία γυναίκα, πρόσωπο-«κλειδί» η οποία έκλεισε το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή.

Ο ίδιος έχει πει και φαίνεται ότι θα επαναλάβει και στις Αρχές ότι ο τραγουδιστής είχε προγραμματισμένο ραντεβού για τις 5 το απόγευμα με τον υπνοθεραπευτή, και για τον λόγο αυτόν φαίνεται ότι του έστειλε τη φωτογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να παρουσιάσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο με τη σειρά των γεγονότων, τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχθηκε, τις δύο επικοινωνίες με τη γυναίκα από το περιβάλλον του τραγουδιστή, αλλά και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.