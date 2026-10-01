Καιρός: Αγριεύουν τα φαινόμενα που θυμίζουν κακοκαιρία «Daniel» στην Κρήτη – Οι περιοχές που «χτυπηθούν» στην κορύφωση

Με την βιβλική καταστροφή στην Κρήτη, που αφήνει πίσω της έναν νεκρό, φαίνεται πως δεν ολοκληρώθηκε αυτό το ξέσπασμα του καιρού και μάλιστα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, το φαινόμενο δεν έχει κορυφωθεί ακόμα!

Η κατάσταση με τα φαινόμενα του καιρού χαρακτηρίζεται «αρκετά επικίνδυνη» τόσο ως προς τη ραγδαιότητα όσο και ως προς τη διάρκειά τους. Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ότι στα Ανώγεια της Κρήτης, έχει πέσει βροχή που κανονικά πέφτει σε 2,5 μήνες αλλά στην παρούσα κατάσταση έπεσε σε λιγότερο από 24 ώρες!

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Πολλές περιοχές της Κρήτης έχουν ξεπεράσει τα 190 εκατοστά βροχής ενώ καταγράφηκαν πάνω από 237 εκατοστά στο Τζερμιάδο Λασιθίου!

Αναμένεται κορύφωση

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα της Παρασκευής (2/10/26) και θα «χτυπήσουν» κυρίως το Βόρειο κομμάτι της Κρήτης και ορεινές περιοχές. Νομός Χανίων και Ρεθύμνου θα βρεθεί στην «καρδιά» των φαινομένων.

Αλλά και το Σάββατο (3/10/26) αναμένεται το μεγαλύτερο ύψος βροχής, σε κορεσμένα εδάφη. Επίσης, εκτός από την Κρήτη αναμένεται να «χτυπηθεί» το Νότιο Αιγαίο και σε «δεύτερο βαθμό» θα επηρεαστούν τα Δωδεκάνησα.

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Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων, μέσα από το γραφικό του Windy:

Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είναι σε ισχύ:

Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Κρήτη υπάρχει πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση έως το μεσημέρι της Παρασκευής (02-10-2026) και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή (2/10/26)

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του meteo.gr, τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά της χώρας, Σποράδες, Κυκλάδες Εύβοια και καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19 βαθμούς), 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 24 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι στο Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά τμήματα την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h).

Ηλιοφάνεια την Παρασκευή και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.

Σοκαριστικές εικόνες στην Κρήτη

Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα όσα συνέβησαν στην Κρήτη, με τις ισχυρές βροχές να προκαλούν πλημμύρες, ζημιές και μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις. Δρόμοι έχουν γεμίσει νερά, εγκαταστάσεις έχουν πλημμυρίσει και οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα έντονα φαινόμενα έχουν χτυπήσει αρκετές περιοχές του νησιού.

Νεκρός βρέθηκε ο 81χρονος κτηνοτρόφος που αναζητούνταν στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ο ηλικιωμένος είχε φύγει για να ταΐσει τα ζώα του και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, παρασύρθηκε στην προσπάθειά του να περάσει από σημείο όπου τα νερά είχαν φουσκώσει επικίνδυνα.

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο Ηράκλειο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Μαλάδες, Φοινικιά και Γούβες βρέθηκαν στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων, με μεγάλες ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται σε δρόμους και εγκαταστάσεις.

Ρέθυμνο: Κλειστοί δρόμοι στον Μυλοπόταμο

Κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι Λιβάδια – Γαράζο και Βένι – Απλαδιανά στον Δήμο Μυλοποτάμου, ενώ ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες κυκλοφορίας στη διαδρομή Αξός – Λιβάδα – Αΐμονας και κυρίως στο τμήμα μεταξύ Αξού και Λιβαδάς, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου, με έκτακτη ενημέρωσή του, καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής (1/10/26) και το Σάββατο (2/10/26). Σύμφωνα με την ενημέρωση, ακόμη εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στο σύνολο του Δήμου, ακόμη και στις πεδινές περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να κινηθούν σε κλειστούς δρόμους ή να διασχίσουν σημεία στα οποία έχουν συγκεντρωθεί νερά.

Παράλληλα, συστήνεται να παραμένουν μακριά από ρυάκια, ρέματα και χειμάρρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι πολίτες μπορούν να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ζητά, παράλληλα, η ενημέρωση να μεταφερθεί και τηλεφωνικά σε συγγενείς και γείτονες, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.