Καιρός – Ρήγου: Μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη, θυελλώδεις βοριάδες στην Αττική και θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται και σήμερα Παρασκευή (02/10/2026) η Κρήτη, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σημαντικά από το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Ισχυρές και κατά διαστήματα επικίνδυνες καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού, με τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου να βρίσκονται στο «μάτι» του κυκλώνα. Όπως εξηγεί στο newsit.gr η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου, η Κρήτη, που από το πρωί της Πέμπτης είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, βρίσκεται υπό την επίδραση ενός θυελλώδους βορειοανατολικού ρεύματος, το οποίο μεταφέρει ψυχρό και πολύ υγρό αέρα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, η συνεχής τροφοδοσία του νησιού με υγρό αέρα ευνοεί τη μεγάλη διάρκεια των ισχυρών καταιγίδων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές γύρω από τα ορεινά.

Photo / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη – Κορεσμένα τα εδάφη Η πρώτη ημέρα της κακοκαιρίας έχει ήδη αφήσει πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη, ενώ οι ποσότητες νερού που αναμένεται να πέσουν έως και το βράδυ του Σαββάτου θα προστεθούν σε ήδη κορεσμένα εδάφη. Τα φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς οι άνεμοι θα αρχίσουν να υποχωρούν. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η κακοκαιρία επηρεάζει γενικότερα και το νότιο Αιγαίο, με πιο σποραδικές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα, κυρίως στη Ρόδο και το Καστελόριζο. Περισσότερες βροχές αναμένονται στις θαλάσσιες περιοχές.

Photo / Eurokinissi