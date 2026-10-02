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Καιρός – Ρήγου: Μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη, θυελλώδεις βοριάδες στην Αττική και θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Χριστίνα Ρήγου η συνεχής τροφοδοσία της Κρήτης με υγρό αέρα ευνοεί τη μεγάλη διάρκεια των ισχυρών καταιγίδων - Διαφορετικό το σκηνικό του καιρού στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα
Κακοκαιρία στην Κρήτη
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
Κώστας Χάλκος
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Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται και σήμερα Παρασκευή (02/10/2026) η Κρήτη, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σημαντικά από το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Ισχυρές και κατά διαστήματα επικίνδυνες καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού, με τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου να βρίσκονται στο «μάτι» του κυκλώνα.

Όπως εξηγεί στο newsit.gr η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου, η Κρήτη, που από το πρωί της Πέμπτης είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, βρίσκεται υπό την επίδραση ενός θυελλώδους βορειοανατολικού ρεύματος, το οποίο μεταφέρει ψυχρό και πολύ υγρό αέρα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, η συνεχής τροφοδοσία του νησιού με υγρό αέρα ευνοεί τη μεγάλη διάρκεια των ισχυρών καταιγίδων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές γύρω από τα ορεινά.

Κακοκαιρία στην Κρήτη
Photo / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη – Κορεσμένα τα εδάφη

Η πρώτη ημέρα της κακοκαιρίας έχει ήδη αφήσει πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη, ενώ οι ποσότητες νερού που αναμένεται να πέσουν έως και το βράδυ του Σαββάτου θα προστεθούν σε ήδη κορεσμένα εδάφη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς οι άνεμοι θα αρχίσουν να υποχωρούν.

Η κακοκαιρία επηρεάζει γενικότερα και το νότιο Αιγαίο, με πιο σποραδικές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα, κυρίως στη Ρόδο και το Καστελόριζο. Περισσότερες βροχές αναμένονται στις θαλάσσιες περιοχές.

Βροχή
Photo / Eurokinissi

Φθινοπωρινό σκηνικό στην Αττική

Πιο ήπια θα είναι τα φαινόμενα στην ανατολική ηπειρωτική χώρα. Στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές έως περίπου νωρίς το απόγευμα, κυρίως ασθενούς έντασης.

Το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο στην Αττική και το Σαββατοκύριακο, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς και λίγες βροχές το Σάββατο, κυρίως στα βόρεια του νομού.

Οι βοριάδες στο Λεκανοπέδιο θα είναι θυελλώδεις, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ έως και το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

«Πρόκειται για ένα εντελώς φθινοπωρινό σκηνικό και για την Αττική», σημειώνει η Χριστίνα Ρήγου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η περιοχή δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση συναγερμού με την Κρήτη.

Η χώρα χωρίζεται στα δύο

Την ίδια ώρα, διαφορετική θα είναι η εικόνα στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, όπου ο καιρός θα είναι περισσότερο καλοκαιρινός, με αίθριο σκηνικό και θερμοκρασίες που θα φτάσουν περίπου τους 25 με 26 βαθμούς.

Έτσι, ενώ στα ανατολικά και τα νότια η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 21 με 23 βαθμούς, στα δυτικά και τα βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική εικόνα μιας χώρας «χωρισμένης στα δύο».

Το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας, πάντως, παραμένει η Κρήτη, όπου τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν μέχρι και το Σάββατο.

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