Κεφαλονιά: «Ούτε έπινε ούτε έτρεχε», λέει φίλος του 23χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Δεν το χωράει ο νους τους σε φίλους και συγγενείς πως έφυγε έτσι ξαφνικά ο αγαπημένος τους Νίκος, όταν το αμάξι του έπεσε σε γκρεμό στην Κεφαλονιά.

Το τροχαίο έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής 12.09.2025, με τον 23χρονο να χάνει τη ζωή του στον δρόμο που ενώνει τον Πόρο με την Σκάλα στην Κεφαλονιά, όταν υπό συνθήκες που διευρευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και κατέληξε σε γκρεμό.

Συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες του, έχουν βυθιστεί στο πένθος με τον ξαφνικό θάνατο του χαμογελαστού νεαρού με την αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Φίλος του 23χρονου που έχασε τη ζωή του στην Κεφαλονιά μίλησε στο newsit.gr και είπε:

«Το παιδί δουλεύει σε ταβέρνα στην περιοχή έμενε στον Πόρο (Κεφαλονιάς) και πρέπει να γυρνούσε σπίτι του μετά την δουλειά. Δεν ήταν ένα ό,τι να’ ναι, παιδί ούτε έπινε ούτε έτρεχε… Πρέπει να έχασε τον έλεγχο δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα, η αστυνομία θα μας πει τι έγινε.

Το παιδί το βρήκε ένας ψαράς και ενημέρωσε το λιμενικό και την αστυνομία δεν το περίμενε κανείς. Αν και στην περιοχή δεν υπάρχουν φώτα ούτε για δείγμα όλοι τον σταυρό μας κάνουμε για να περάσουμε, τα βράδια δεν βλέπεις τίποτα.»

Το δυστύχημα, δεν έγινε άμεσα αντιληπτό, με τους οικείους του 23χρονου να τον αναζητούν για ώρες. Δυστυχώς, το όχημα του νεαρού, εντοπίστηκε από ψαρά ο οποίος ενημερωσε και τις αρχές.

Η πυροσβεστική βρέθηκε στο σημείο και ανέσυρε τη σορό του νεαρού άνδρα.

Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση και θα πραγματοποιηθεί νεκροψία / νεκροτομή.

Θλίψη για τον νεαρό ποδοσφαιριστή

Ο 23χρονος εργαζόταν κατάστημα εστίασης στη Σκάλα και είχε μεγάλη αγάπη από μικρός για το ποδόσφαιρο, με το οποίο ασχολιόταν και επαγγελματικά.

Ο πάντα χαμογελαστός όπως περιγράφουν Νίκος, την περασμένη χρονιά, αγωνιζόταν σε ομάδα της Αργυρούπολης στην Αθήνα και από φέτος θα επέστρεφε στην ομάδα των Πρόννων Κεφαλονιάς, στο νησί που στις ακαδημίες του ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.