Κυψέλη: Η πρώτη δήλωση της οικογένειας της 38χρονης Λίζα που βρέθηκε νεκρή – «Αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη»

Ανακοίνωση εξέδωσε η οικογένεια της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης.

Στο μήνυμά τους, οι συγγενείς της Λίζα, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, αναφέρουν ότι η 38χρονη για τον θάνατο της οποίας κατηγορείται ένας 26χρονος Αφγανός, «ήταν ένας άνθρωπος με καλοσύνη, ισχυρές αρχές και ανιδιοτέλεια, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη στήριξη και τη βοήθεια ανθρώπων που είχαν ανάγκη».

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Η ανακοίνωση της οικογένειας της Ελίζαμπεθ «Λίζα» Τζέιν Ρος

«Μετά την πρόσφατη τραγική απώλειά μας, η οικογένεια της Λίζα επιθυμεί να κάνει την ακόλουθη σύντομη δήλωση.

Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Βιώνουμε βαθιά θλίψη και παρακαλούμε να μας δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μας, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή τη μεγάλη απώλεια».

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Προφυλακίστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τον θάνατο της Βρετανίδας

Στη φυλακή οδηγείται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 38χρονη Βρετανίδα Λίζα Ρος και έβαλε τη σορό της σε βαλίτσα, κρύβοντάς την σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων φέρεται απολογούμενος να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, καθώς σύμφωνα με το συνήγορο του ο φάκελος της δικογραφίας για τη σορό που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη είναι ελλιπής και θα περιμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία.

Παράλληλα, ο συνήγορος του 26χρονου υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια, προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, ώστε να ελεγχθεί αν η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

Προανακριτικά ο συλληφθείς φέρεται ωστόσο να υποστήριξε ότι βρήκε νεκρή την 38χρονη στο μπάνιο του διαμερίσματος που διέμενε στα Εξάρχεια, στο οποίο και ο ίδιος είχε πρόσβαση και αποφάσισε να τη βάλει σε βαλίτσα και να ξεφορτωθεί τη σορό για να «μην μπλέξει».

Η εξιχνίαση της δολοφονίας της Λιζα Ρος συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον για τα ξένα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα βρετανικά, με τα κορυφαία ειδησεογραφικά δίκτυα να έχουν στείλει αποστολές στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων για τη δημοσιογραφική κάλυψη της απολογίας του φερόμενου ως δράστη.

Οι δύο καταθέσεις «κλειδί» της συζύγου του 26χρονου Αφγανού

Υπενθυμίζεται ότι συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία της συζύγου του 26χρονου, που βοήθησε στο να οδηγηθεί στις αρχές και να ταυτοποιηθεί από το βιντεοληπτικό υλικό.

Στην πρώτη της κατάθεση, η σύζυγος του 26χρονου Αφγανού περιγράφει πώς γνώρισε την Ελίζαμπεθ μέσω εθελοντικών δράσεων και αναφέρεται στις τελευταίες επαφές που είχε η 38χρονη με τον κατηγορούμενο. Όπως υποστηρίζει, το βράδυ της 15ης Ιουλίου 2026 διαπίστωσε μέσω εφαρμογής γεωεντοπισμού ότι ο σύζυγός της βρισκόταν στο διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου, ενώ της είχε πει πως παρακολουθούσε ποδοσφαιρικό αγώνα σε καφέ.

Η ίδια αναφέρει ακόμη ότι μετά την εξαφάνιση της Ελίζαμπεθ στάλθηκαν μηνύματα από το κινητό της, τα οποία, όπως λέει, δεν έμοιαζαν με τον τρόπο που συνήθιζε να επικοινωνεί. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι δέχθηκε απειλητικά μηνύματα, γεγονός που της προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ίδιας και της οικογένειάς της.

Σε δεύτερη κατάθεσή της, λίγες ημέρες αργότερα, η μάρτυρας ανέφερε ότι αναγνώρισε σε φωτογραφίες από το προανακριτικό υλικό τόσο το αυτοκίνητό της όσο και τον σύζυγό της. Όπως υποστήριξε, τον είδε να εμφανίζεται σε καταγραφές από κάμερες ασφαλείας να κρατά βαλίτσα, να μεταφέρει αποσκευές και να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι σε σημεία που γνωρίζει από τη γειτονιά.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης σε μεγάλο χρηματικό ποσό που, σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχε στην κατοχή του ο κατηγορούμενος, καθώς και στην αγορά ενός νέου κινητού τηλεφώνου. Όπως είπε, εκείνος της είχε εξηγήσει ότι τα χρήματα προέρχονταν από συγγενικό του πρόσωπο που ζει στο εξωτερικό.