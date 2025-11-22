Λουτράκι: Αποχώρησε από ζωντανή σύνδεση η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι την θώπευσε

Η δασκάλα από το Λουτράκι φάνηκε συνεπής στο ραντεβού της, αλλά όταν της δόθηκε ο λόγος να μιλήσει, εκείνη αρκέστηκε να πει πως δεν πρόκειται να συνεχίσει το όλο θέμα. Αποχώρησε εκνευρισμένη και ζήτησε να μην την ενοχλούν από εδώ και στο εξής οι δημοσιογράφοι.

Το ραντεβού της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» του Open με τη δασκάλα είχε δοθεί στο Λουτράκι. Όταν η εκπαιδευτικός πήρε τον λόγο, αρκέστηκε να πει: «Ό,τι ήταν να πω, το είπα στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου χθες. Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα σε κανένα άλλο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να πω ενώπιον όλων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το περιστατικό, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε: «Να πούμε αρχικά ότι είχαμε συνεννοηθεί με την κυρία να βγει από χθες. Είχαμε κανονίσει την ώρα, τον τρόπο, μιλάμε από το πρωί δύο ώρες. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυρία, ήθελε να κάνει τον θεατρινισμό της. Ήθελε να βγει στην τηλεόραση για να κάνει αυτό το show. Ντροπή σε μια εκπαιδευτικό που την καλέσαμε να δώσει διευκρινίσεις για αυτά που συνέβησαν».

Η Ιωάννα Μακέσκου συνέχισε το στο ίδιο ύφος: «Ήταν απαράδεκτη η στάση της και άκρως αγενής. Βγήκε να κάνει show, έδωσε την απάντησή της με αυτή τη στάση σε όλο τον κόσμο. Αυτό που βιώσαμε, σε μένα λέει πάρα πολλά για τον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα και αντιλαμβάνομαι τον ρόλο της μέσα στην τάξη. Μάλιστα μας είχε πει και την ώρα για να προλάβει να ξεκουραστεί».

Η δασκάλα από το σχολείο στο Λουτράκι, που κατήγειλε στην αστυνομία ότι ένας από τους μαθητές της ηλικίας 6 ετών την χάιδεψε στο στήθος, μίλησε την Παρασκευή (21-11-2025) στην εκπομπή Live News του Mega και μεταξύ άλλων ανέφερε πως «Είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, το έκανα για προστασία για μένα και τα παιδιά και το ίδιο το παιδί».

Η 55χρονη, ανέφερε ότι δεν επικοινώνησε ποτέ με τους γονείς του παιδιού, αλλά απευθύνθηκε στους συναδέλφους της, στον διευθυντή και στη συνέχεια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα, όταν είδε ότι από το σχολείο δεν ελήφθη σοβαρά το περιστατικό. Όπως είπε, μετά το περιστατικό, την προσέγγισε η μητέρα του 6χρονου και της μίλησε άσχημα «ήρθε η μαμά και αφού αντιλήφθηκε το περιστατικό μου μίλησε άσχημα για 10 λεπτά. Όταν δεν μπορούν οι γονείς να μας εμπιστευτούν και να προστατέψουν οι ίδιοι τα παιδάκια τους», είπε η εκπαιδευτικός.