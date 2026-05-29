Πανελλήνιες 2026: Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι το θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας – «Δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω, περνάω καλά»

Ικανοποιημένοι οι περισσότεροι υποψήφιοι, από το θέμα που τους έτυχε στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Πανελλήνιες. Το κείμενο για την μοναξιά φαίνεται πως «άγγιξε» τις ψυχές των μαθητών και στάθηκε αφορμή για να κοιτάξουν βαθύτερα μέσα τους και να δουν ποια είναι η πραγματική αιτία που πλέον είναι οι άνθρωποι είναι και νιώθουν τόσο μόνοι. Πολλοί ήταν και αυτοί που το έριξαν στο χιούμορ, ίσα ίσα για να σπάσουν το άγχος των εξετάσεων.

Βγαίνοντας από τις αίθουσες, οι υποψήφιοι χαρακτήρισαν τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας βατά και γρήγορα ξεκίνησαν να αλλάζουν απόψεις για την μοναξιά και την αποξένωση, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα, κατά την πρώτη ημέρα των Πανελληνίων. Κοινή διαπίστωση των περισσοτέρων ήταν πως τα social media αλλά και ο υπερβολικός χρόνος που περνά ο κάθε ένας στις οθόνες, οδηγούν στην αποξένωση, μιας και η τεχνολογία φαίνεται πως πλέον δεν συνδέει τους ανθρώπους αλλά τους απομακρύνει.

Αυτό που τόνισαν περισσότερο ήταν ότι το πραγματικό πρόβλημα της γενιάς τους δεν είναι η μοναξιά, αλλά η «έλλειψη της ουσίας».

Επική ήταν και η απάντηση ενός υποψηφίου που ανέφερε στις κάμερες πως δεν «είναι της μοναξιάς» και επιλέγει να βγαίνει έξω με φίλους και να περνά καλά.

«Καθόλου άγχος, τώρα θα δούμε. Τα θέματα αυτά τα περιμέναμε. […] Τι έγραψα για τη μοναξιά; Δεν είμαι τόσο της μοναξιάς. Βγαίνω έξω, περνάω καλά», τόνισε υποψήφιος.

Σε ερώτηση για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας, απάντησε ότι δεν τους χαρακτηρίζει καθώς «βγαίνουν έξω, παίζουν τάβλι στα ΚΑΠΗ».

«Τα social media φταίνε για τη μοναξιά»

Μια νεαρή υποψήφια, αν και βρήκε το θέμα προσβάσιμο, στάθηκε στον «μουντό» χαρακτήρα του, συνδέοντας το ευθέως με την ψηφιακή πραγματικότητα της εποχής, ενώ δήλωσε ανακουφισμένη για τη συνέχεια:

«Το θέμα ήταν βατό. Βέβαια δεν περίμενα το θέμα μοναξιά. Ήταν κάπως πολύ μουντό για τα συμβάντα που έγιναν, αλλά αυτό εντάξει. Περίμενα κάτι πιο χαρούμενο, ευτυχία ας πούμε. Αλλά το γράψαμε, αυτό. Έγραψα πως τα social media είναι ο κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό. Όσον αφορά τους στόχους μου, θέλω να περάσω ΠΑΔΑ, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το περισσότερο άγχος έφυγε στο πρώτο μάθημα. Τώρα τα υπόλοιπα δεν είναι κάτι, πιστεύω».

Στις κοινές λύσεις που μπορούν να βρεθούν ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές για την καταπολέμηση της απομόνωσης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για πραγματική, ζωντανή επαφή, αναφέρθηκε άλλος υποψήφιος.

«Κομπλέ τα θεωρώ τα θέματα. Θα μπορούσε και χειρότερα. Εγώ έγραψα ότι υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι που οι νέοι νιώθουν μοναξιά από τους ηλικιωμένους, αλλά οι τρόποι για να αντιμετωπιστούν είναι κοινοί. Ότι πρέπει να κάνουν περισσότερες δραστηριότητες οι νέοι, πρέπει να σταματήσουν να ασχολούνται τόσο πολύ με το κινητό τους και να κάνουν λίγο με τις δραστηριότητες και τις δουλειές τους και να περνάνε περισσότερο χρόνο μαζί τους».

«Μεγαλώσαμε μέσα στην τεχνολογία – Οι νέοι έχουν έλλειψη της ουσίας»

Ένας άλλος υποψήφιος μίλησε για το χάσμα γενεών αλλά και την έλλειψη ουσίας στους νέους:

«Το θέμα της έκθεσης ήταν αρκετά βατό. Μπορούσε να γράψει και κάποιος ο οποίος δεν είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο διάβασμα. Έγραψα πράγματα που μπορεί να τα γράψει ο καθένας, που μπορεί να φανταστεί και κάτι που δεν ήθελε ιδιαίτερη ανάπτυξη και τρόπο σκέψης. Καλά έγραψα πιστεύω. Και το φάσμα της ηλικίας και ο τρόπος που έχει μεγαλώσει ένας νέος της ηλικίας μας με έναν άνθρωπο που είναι λίγο μεγαλύτερος, είναι τελείως διαφορετικά. Καλώς ή κακώς είμαστε σε μια ηλικία που έχουμε μεγαλώσει μέσα στην τεχνολογία. μεγαλώσει σε έναν κόσμο ο οποίος παραπληροφορείται πολύ εύκολα και σε έναν κόσμο στον οποίο έχουν επηρεαστεί πάρα πολλές βασικές συνήθειες των στοιχείων, αρχές, τρόποι σκέψης.

Οπότε αυτό που μπορεί να συνδέσει τους ηλικιωμένους και εμείς δεν μάθουμε από τους παλιούς και να θυμόμαστε οι νέοι. Γενικότερα έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι από εμένα, γνωστούς, συγγενείς, παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι έχουν τη βοήθειά μου. Προσπαθώ να τους βοηθήσω όσο καλύτερα μπορώ και να μην υπάρχει αυτό το χάσμα το οποίο έχει δημιουργηθεί από την τεχνολογία. Για τους νέους, δεν θα το έλεγα μοναξιά. έλλειψη της ουσίας».