Πειραιάς: Ελεύθεροι αφέθηκαν ο πλοίαρχος και ο α’ μηχανικός του Blue Star Chios που είχαν συλληφθεί για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου

Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α΄ Μηχανικού του πλοίου «Blue Star Chios» προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος στον Πειραιά.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (24.09.2025), όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του Blue Star Chios κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος – Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνταν για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο άτυχος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

«Ήταν το πρώτο του ταξίδι με το πλοίο»

Ο άτυχος Τάσος, έφτασε στο λιμάνι της Ρόδου προκειμένου να πιάσει τη βάρδια του στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δόκιμος ναυτικός στις 07:45 το πρωί της Τετάρτης (24/9/2025) βρέθηκε στη θέση του προκειμένου να συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό του ταξίδι με το Blue Star Chios.

Το πλοίο και βρίσκονταν εν πλω και περίπου 60 λεπτά πριν φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά, όταν η υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ του καραβιού τον εγκλώβισε. Αμέσως σήμανε συναγερμός και μόλις το πλοίο έφτασε στο Πειραιά, τον 20χρονο τον παρέλαβα ασθενοφόρο και τον μετέφερες χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον Τάσο.



Στη περιοχή της Δροσιάς της Χαλκίδας όπου ο 20χρονος μαζί με τους γονείς επικρατεί πένθος και θλίψη. Όλοι έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια για τον αδικοχαμένο νέο, ενώ η οικογένεια του δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει το κακό που τους βρήκε.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries

Ανακοίνωση για τον θάνατο του 20χρονου εξέδωσε ηBlue Star Ferries.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί», καταλήγει η ανακοίνωση.