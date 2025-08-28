Πιερία: Συγκλονίζει η γιαγιά της 9χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Οι γονείς της είναι σε σοκ, τα παιδιά φορούσαν ζώνη»

Ελπίδα δίνει μέσα από τα λόγια της η γιαγιά της 9χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία. Ενώ η 11χρονη αδελφή της συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο μέχρι και σήμερα (28.08.2025) η συγγενής της δήλωσε πως αν και έκανε εγχείρηση στα πόδια, τα ζωτικά της όργανα λειτουργούν καλά.

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Η 35χρονη μητέρα που οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο του με αποτέλεσμα να καρφωθεί πάνω σε δέντρο. Οι φωτογραφίες από τον τόπο της τραγωδίας σοκάρουν. Το αυτοκίνητο από την πρόσκρουση μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών και τίποτα δεν υποδηλώνει πλέον πως αυτά τα σιδερικά κάποτε ήταν αυτοκίνητο.

Η γιαγιά των κοριτσιών, μιλώντας στο newsit.gr, εξηγεί ότι η 35χρονη νύφη της πήρε το αυτοκίνητο για να πάει μαζί με τις κόρες της για ψώνια. Ο συγκεκριμένος δρόμος, όπως λέει, ήταν γεμάτος χαλίκια με αποτέλεσμα πάνω στην στροφή να την «πετάξει» εκτός πορείας και να πέσει στο δέντρο.

Όπως είπε, η 11χρονη εγγονή της συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αλλά τα όργανά της λειτουργούν καλά.

Όσον αφορά την ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας, και οι 2 γονείς βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. «Εγώ είμαι χειρότερα» σχολίασε.

Σχετικά με τις πληροφορίες που θέλουν τα κορίτσια να μην φορούν ζώνη, η γιαγιά τους διαβεβαίωσε πως φορούσαν.

«Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νύφη μου ήταν το δικό μου. Το πήρε η νύφη μου μαζί με τα δύο κορίτσια για να πάνε για ψώνια. Το άλλο το κορίτσι είναι στο νοσοκομείο. Της έκαναν εγχείρηση στα πόδια και ευτυχώς τα ζωτικά της όργανα λειτουργούν καλά. Και η νύφη μου και ο γιος μου είναι σε σοκ. Και εγώ είμαι ακόμα χειρότερα», είπε αρχικά

«Ο δρόμος ήταν γεμάτος χαλίκια και έτσι όπως η νύφη μου πήρε τη στροφή την πέταξε έξω, στο δέντρο. Εγώ γνωρίζω ότι τα παιδιά κάθονταν πίσω και φορούσαν ζώνη», συνέχισε η γιαγιά των κοριτσιών.

Για το τροχαίο δυστύχημα συνελήφθη η μητέρα τους αλλά μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη. Τόσο η μητέρα, όσο και ο πατέρας, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι έχασαν το παιδί τους τόσο άγρια και ξαφνικά και προσπαθούν να μαζέψουν όση δύναμη τους έμεινε για να συμπαρασταθούν στην μεγαλύτερη κόρη τους που δίνει μάχη για τη ζωή της.

Η οικογένεια που μένει μόνιμα στη Γερμανία επισκέφθηκε την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας. Ο άτυχος άνδρας που θρηνεί το παιδί του, με το που είδε το αυτοκίνητο κατεστραμμένο δεν άντεξε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.