Πιερία: «Τα ζώα ήταν η ζωή του» λέει ο αδερφός του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά την θανάτωση 1.000 προβάτων του

«Τα ζώα ήταν η ζωή του» λέει στο newsit.gr ο αδερφός του 53χρονου κτηνοτρόφου που βρέθηκε κρεμασμένος το πρωί της Παρασκευής (9.1.26) στην αποθήκη του σπιτιού του στη Βροντού Πιερίας.

Μια ανείπωτη τραγωδία έχει μουδιάσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία στη Βροντού Πιερίας με την απόφαση ενός κτηνοτρόφου να δώσει τέλος στην ζωή του εξαιτίας της θανάτωσης των ζώων του. Πριν από περίπου 25 μέρες ο άτυχος 53χρονος αναγκάστηκε να θανατώσει 400 πρόβατα και περίπου 600 αρνιά εξαιτίας της ευλογιάς των προβάτων, δηλαδή κόπους μια ζωής. Οι κοντινοί του άνθρωποι καθημερινά τον έβλεπαν να είναι στεναχωρημένος αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το τραγικό τέλος.

Ο αδερφός του 53χρονου κτηνοτρόφου που τον βρήκε απαγχονισμένο στον σπίτι του μιλάει συγκλονισμένος στο newsit.gr.

«Ναι, ο αδερφός μου ήταν πολύ στεναχωρημένος από την ημέρα που του θανάτωσαν τα ζώα του. Τον έβλεπα πολύ προβληματισμένο αλλά δεν είχα καταλάβει ότι ήταν τόσο επηρεασμένος αλλιώς θα τον έκλεινα στο δωμάτιο του για να μην γίνει αυτό. Το πρωί ξυπνήσαμε και ήπιαμε καφέ κανονικά μετά έφυγε και τον βρήκα στο κρεμασμένο στο σπίτι του. Δεν είχε αφήσει κανένα σημείωμα. Τα πρόβατα και τα αρνιά που του θανάτωσαν ήταν περίπου 1.000, ο αδερφός μου περνούσε όλη την ημέρα του με τα ζώα, ήταν η ζωή του», αναφέρει.

Λίγες ώρες πριν από το θλιβερό περιστατικό ο αδερφός του 53χρονου μιλώντας με φίλο του συζητούσε το πόσο πολύ είχε επηρεάσει τον άτυχο άνδρα η θανάτωση των ζώων.

«Δεν άφησε κανένα σημείωμα»

«Τον βλέπαμε που όλη την ώρα ήταν με τα ζώα του και περνούσε πολύ χρόνο μαζί τους, δεν προλάβαινε να κάνει κάτι άλλο. Εγώ χθες το βράδυ είδα τον αδερφό του και μιλήσαμε μου είπε ότι ο Χρήστος ήταν πολύ στεναχωρημένος. Εμείς ακούσαμε ότι το πρωί δεν είχε καταλάβει κάνεις ότι θα το έκανε και δεν τους άφησε κανένα σημείωμα. Κρίμα, το πρωί ο αδερφός τον βρήκε κρεμασμένο», λέει κάτοικος του χωρίου Βρόντου όπου και έμενε ο κτηνοτρόφος.

Οι αστυνομικές Αρχές που έχουν σπεύσει φαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή να έχουν αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και ερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος προέβη στο απονενοημένο διάβημα.