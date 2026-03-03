Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στην Κάρπαθο μεταφέρεται συστοιχία Patriot

Στην Κάρπαθο αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες (03.03.2026) συστοιχία Patriot, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για προληπτικό μέτρο που λαμβάνει η Ελλάδα λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και έχει θέσει όλη την περιοχή σε συναγερμό. Η απόφαση για την μεταφορά των πυραυλικών συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο, πάρθηκε την στιγμή που ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ταξιδεύει προς την Κύπρο, μετά την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου για τα drones που αναχαιτίστηκαν στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Οι δύο ελληνικές φρεγάτες, «Κίμων» και «Ψαρά» αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο, το πρωί της Τετάρτης, συνοδεία πλοίων του λιμενικού.

Δείτε πλάνα από τον απόπλου των δύο φρεγατών από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας:

Στην Κύπρο βρίσκονται ήδη 2 ζεύγη F-16.