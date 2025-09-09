Σεισμός στην Εύβοια: Νέο ντοκουμέντο από τη στιγμή των 5,2 Ρίχτερ – Κόσμος τρέχει πανικόβλητος για να σωθεί

Νέα πλάνα από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που χτύπησε τα ξημερώματα της Τρίτης (09.09.2025) την Εύβοια. Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτυπά» με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στους ανυποψίαστους πολίτες.

Στο ντοκουμέντο που τραβήχτηκε από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης και έβγαλε στη δημοσιότητα το eviaonline.gr φαίνονται 3 άτομα να κάθονται μέσα σε επιχείρηση στην Εύβοια, όταν ξαφνικά νιώθουν πως τα πάντα γύρω τους σείονται. Τότε ξεκινούν να φωνάζουν και να τρέχουν έξω από το κτίριο ώστε να προφυλαχθούν.

Δείτε το νέο βίντεο ντοκουμέντο:

Ο δυνατός σεισμός στην Εύβοια είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά και πέρα από την Εύβοια έγινε αισθητός στην Αττική και στα νησιά των Κυκλάδων.

Πέρα από το βίντεο ντοκουμέντο του newsit.gr στο οποίο φαίνεται σπίτι στα Βριλήσσια, χαρακτηριστικό του τρόμου που προκλήθηκε και στην Αττική είναι η αντίδραση των δημοσιογράφων της εκπομπής της ΕΡΤ, τη στιγμή που καταλαβαίνουν πως γίνεται σεισμός.

Η αντίδραση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ:

Ο #σεισμος βρηκε σε ζωντανη συνδεση τους δημοσιογραφους της ΕΡΤ.

Εκοληκτικη ψυχραιμια. pic.twitter.com/SqvNfj5qTj — Marka2(@Marka2free) September 8, 2025

Δείτε το βίντεο από σπίτι στα Βριλήσσια:

Σε παρόμοια θέση βρέθηκε και η δημοσιογράφος του MEGΑ Νίκη Λυμπεράκη που βρισκόταν στον «αέρα» της εκπομπής «Μεγάλη εικόνα» την ώρα του σεισμού.

Από τη στιγμή του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ, έχουν καταγραφεί πάνω από 20 μετασεισμοί, όλοι πολύ μικρότερης έντασης από τον πρώτο σεισμό.

Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, αναμένεται να ζητήσει να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη σεισμική δόνηση.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησε και η καταμέτρηση των ζημιών σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας.

Όπως κατέγραψε η κάμερα του evima.gr 15 σπίτια έχουν υποστεί εξωτερικές επιφανειακές ρωγμές στα Στύρα.

Ο δήμαρχος Καρύστου, μιλώντας νωρίτερα στο evima.gr ανέφερε πως η πρώτη καταμέτρηση δείχνει πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και πως τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά την Τετάρτη.

«Απίθανο να μην είναι ο κύριος σεισμός»

Ο Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στο newsit.gr για τον σεισμό στην Εύβοια εμφανίστηκε καθησυχαστικός αν και ανέφερε πως έγινε αντιληπτός σε Αττική, Τήνο, Σέριφο, στα Μέθανα, στην Σκύρο στην Βόρεια Αργολίδα.

Σχετικά με το γιατί ήταν τόσο έντονος στην Αττική, εξήγησε:

«Ήταν κοντά στην Αθήνα από Βόρεια Προάστια μέχρι τον Πειραιά, η απόσταση ήταν από 25 χιλιόμετρα μέχρι τα 50. Το λεκανοπέδιο ήταν πολύ κοντά στο επίκεντρο και για αυτό έγινε αισθητός.

«Ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και για αυτό έγινε αντιληπτό χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε μετασεισμούς και γι’ αυτό ανακοινώσαμε ότι θα γίνουν και άλλοι σεισμοί. Ένας σεισμός 5,2 R μπορεί να φέρει και άλλον σεισμό 4 με 4,5 ρίχτερ. Πόσω μάλλον που δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο βασικός σεισμός γιατί είναι μια περιοχή που δεν έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα και δεν φιλοξενεί μεγάλα ρήγματα» σημείωσε.

«Έχουν καταγραφεί πάρα πολύ μετασεισμοί είναι σίγουρα 20 ανιχνεύσιμοι, αλλά μπορεί να είναι εκατοντάδες αλλά να μην έχουν ανιχνευτεί. Αυτοί που έχουν γίνουν αντιληπτοί είναι 5 με 6», συνέχισε.

Το MeteoLiosia ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook βίντεο από την κάμερά του τη στιγμή του σεισμού!



Τelegram: https://t.co/55VQyHRCBI#σεισμος #Αττικη #ευβοια pic.twitter.com/YdCWt0jSP9 — Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) September 8, 2025

Επεσήμανε πως: «Είναι απίθανο να μην είναι ο κύριος σεισμός, δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί για τίποτα και πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως σβήνει η ακολουθία τις επόμενες ημέρες. Έχουμε την εντύπωση ότι είναι ένας μικρός και τυπικός σεισμός, που αν δεν είχε γίνει κοντά στο λεκανοπέδιο δεν θα είχαμε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Σκεφτείτε ότι τέτοιοι σεισμοί γίνονται κάθε μήνα στην Ελλάδα», ανέφερε συγκεκριμένα.