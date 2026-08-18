Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Το ταξίδι του μέλιτος που έγινε εφιάλτης – Τα πιθανά αίτια της τραγωδίας με τους τρεις νεκρούς

Σε τραγωδία μετατράπηκε ο μήνας του μέλιτος για ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, καθώς το ταξίδι τους στη Σίφνο αποδείχθηκε μοιραίο για τους ίδιους, αλλά και για τον χειριστή του ελικοπτέρου που τους μετέφερε στο νησί.

Το ελικόπτερο συνετρίβη λίγο πριν προσγειωθεί στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας (17.08.2026) οδηγώντας στον θάνατο τον χειριστή του, αλλά και το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία.

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Νεκροί είναι ο Alexander Cromie και η Marie Ebert, καθώς και ο έμπειρος χειριστής Γιώργος Ράικος, ο οποίος προερχόταν από την Αεροπορία Στρατού.

Το ζευγάρι που έμενε στο Λονδίνο είχε αφήσει πίσω την καθημερινότητά του στη Μεγάλη Βρετανία, παίρνοντας μαζί του στις αποσκευές του όνειρα, χαμόγελα και προσδοκίες για τη ζωή που θα μοιράζονταν. Είχαν παντρευτεί μόλις 24 ώρες νωρίτερα, επισφραγίζοντας την αγάπη τους με τα ιερά δεσμά του γάμου, και είχαν επιλέξει την Ελλάδα, και συγκεκριμένα τη Σίφνο, ως τον ιδανικό προορισμό για να απολαύσουν το γαμήλιο ταξίδι τους. Σύμφωνα με τη Daily Mail το ζευγάρι ήταν κοντά στην ηλικία των 30 ετών.

Στο μεταξύ αναπάντητα παραμένουν τα αίτια της τραγωδίας με τους τρεις νεκρούς από την συντριβή του ελικοπτέρου.

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Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της Αεροπορίας Στρατού, Παντελή Φραγκούλη ως πιθανά αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο εξετάζονται η μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή.

Ο Παντελής Φραγκούλης μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις σχολιάζοντας το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως ανέφερε το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα.

Επισημαίνει μάλιστα ότι μεγάλη σημασία έχει εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, όπως επίσης παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές για το εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

Ο πραγματογνώμονας θεωρεί ως ένα ενδεχόμενο και το αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή του ελικοπτέρου.



Όπως ανέφερε, η ιατροδικαστική εξέταση θα μπορούσε να δείξει εάν ο πιλότος υπέστη κάποιο σοβαρό ιατρικό επεισόδιο, το οποίο ενδεχομένως επηρέασε τον χειρισμό του ελικοπτέρου.

Ο Παντελής Φραγκούλης στάθηκε, πάντως, στη μεγάλη εμπειρία του χειριστή, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και διέθετε σημαντική γνώση στον χειρισμό ελικοπτέρων. Όπως ανέφερε, ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα ήταν σε θέση να διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων. Ωστόσο, σε περίπτωση μιας ιδιαίτερα σοβαρής μηχανικής βλάβης, η ανάκτηση του ελέγχου του ελικοπτέρου θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και για έναν έμπειρο χειριστή.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί τόσο στην τεχνική κατάσταση και το ιστορικό συντήρησης του ελικοπτέρου όσο και στα ιατροδικαστικά ευρήματα που αφορούν τον χειριστή.