Ελλάδα

Θεοφάνεια: Οι μεγαλοπρεπείς τελετές για τον αγιασμό των υδάτων σε Πειραιά και Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες

Παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα η ρίψη του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι του Πειραιά - Ποιοι έδωσαν το παρόν στους εορτασμούς που έγιναν στο Κολωνάκι
Αγιασμός
Ο αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι του Πειραιά / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Με λαμπρότητα εορτάζονται σε Πειραιά και Αθήνα τα Θεοφάνεια. Πλήθος κόσμου και πολιτικών προσώπων, έδωσαν το παρόν στη τελετή αγιασμού των υδάτων, είτε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Αθήνας είτε στη Δεξαμενή Αθηνών.

Τα Θεοφάνεια στον Πειραιά εορτάστηκαν παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Η ρίψη του Τιμίου Σταυρού έγινε με πλοία του πολεμικού και του λιμενικού και παρουσία των Ελλήνων βατραχανθρώπων που απέδωσαν τιμές.

Λιμάνι
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Λιμάνι
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Λιμάνι
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Λιμάνι
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Λιμάνι
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί βούτηξαν στα νερά του λιμανιού, με τον πρώτο που κατάφερε να πιάσει τον σταυρό να δέχεται τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Πριν από την ρίψη του Σταυρού έγινε και Θεία Λειτουργία στον ναό της Αγίας Τριάδος, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.

Εκκλησία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Εκκλησία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Παρέλαση
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Δόμνα Μιχαηλίδου / Γιάννης Μώραλης
Δόμνα Μιχαηλίδου / Γιάννης Μώραλης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ιερέας
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Κωνσταντίνος Τασούλας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Εικόνα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ο Βασίλης Κικίλιας με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Γιάννη Μώραλη
Ο Βασίλης Κικίλιας με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Γιάννη Μώραλη / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Παρέλαση
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Λόγω των εκδηλώσεων για τα Θεοφάνεια, στην περιοχή υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μετατροπές στα δρομολόγια των τραμ.

Η τελετή στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων

Στην Αθήνα, η επίσημη δοξολογία για την εορτή των Θεοφανείων τελέστηκε, όπως κάθε χρόνο, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και των αρχών της πόλης.

Αγιασμός
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ιερείς
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Στρατός
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Στρατός
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Χάρης Δούκας
Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με τον Άγγελο Συρίγος / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Νικήτας Κακλαμανάκης
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμανάκης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Θάνος Πλεύρης
Ο Θάνος Πλεύρης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ιερέας
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Μεταξύ αυτών, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

