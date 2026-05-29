Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για τη 17χρονη ΑμεΑ που την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο – Κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Στη σύλληψη του οδηγού του λεωφορείου και μιας συνοδού προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη μετά την καταγγελία ότι ξέχασαν την 17χρονη ΑμεΑ κόρη της για δύο ώρες μέσα στο όχημα. Αμφότεροι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε η 52χρονη το απόγευμα της Πέμπτης (28.5.26) στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με ΑμεΑ, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της.

Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο, το οποίο θα τη μετέφερε στον τελικό προορισμό της.

Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει επί περίπου δύο ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς.

Μετά την αστυνομική έρευνα συνελήφθησαν ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και μία 46χρονη συνοδός, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.