Τραγωδία στις Σέρρες: Δεν ήταν μόνο η ταχύτητα – «Ίσως κάτι απέσπασε την προσοχή του οδηγού» λέει πραγματογνώμονας

Το βίντεο με το τροχαίο που έγινε το πρωί της Παρασκευής (7/8/26) στις Σέρρες και στοίχισε τη ζωή σε μια 43χρονη μητέρα και στον 24χρονο γιο της, ανέλυσε ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Παναγιώτης Σταμίρης, μιλώντας στην ΕΡΤ…

Σύμφωνα με τον κύριο Σταμίρη, το όχημα που οδηγούσε ο 24χρονος στην Σέρρες είχε αναπτύξει ταχύτητα, πιθανότατα μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη για το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι μόνο η ταχύτητα που οδήγησε στο θανατηφόρο τροχαίο.

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Αναλύοντας το σημείο που το αυτοκίνητο φαίνεται να βγαίνει από την πορεία του και να περνάει στο αντίθετο ρεύμα, λίγο πριν συγκρουστεί με το φορτηγό, ο πραγματογνώμονας σημειώνει: «Το όχημα εκτρέπεται αρκετά μακριά από το σημείο του ατυχήματος και εκεί που εκτρέπεται δείχνει ότι δεν το εκτρέπει η ταχύτητα. Ίσως κάποια απόσπαση προσοχής, ίσως μίλησε στο κινητό ή κάτι άλλο».

Όπως εξηγεί ο κύριος Σταμίρης «η αυξημένη ταχύτητα επηρεάζει στο πότε θα προλάβει να επαναφέρει το αυτοκίνητο και αν τον εκτρέπει επειδή έρασε την κρίσιμη ταχύτητα της στροφής. Από τη στιγμή που αρχίζει και φεύγει από το ρεύμα του και μπαίνει στο άλλο ρεύμα, δεν κάνει καμία προσπάθεια να επαναφέρει αλλά την κάνει αρκετή ώρα μετά που έχει παραμείνει στο άλλο ρεύμα.

Για αυτό λέω ότι ίσως να υπάρχει μία απόσπαση προσοχής ή η απειρία ενός οδηγού να μην αξιολόγησε σωστά την κατάσταση και να μην αντέδρασε έγκαιρα».

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Μεγαλύτερη των 80 χλμ/ώρα η ταχύτητα του μοιραίου αυτοκινήτου

«Σίγουρα η ταχύτητά του ήταν αυξημένη. Πιστεύω ότι ήταν πάνω από το όριο. Όταν λέμε η κρίσιμη ταχύτητα της στροφής, εννοούμε ότι ένα όχημα όταν κινείται έχει ένα όριο. Αν περάσει αυτό το όριο πάνω σε μια στροφή, τον εκτρέπει. Με βάση αυτό που βλέπω στο βίντεο αλλά και τη μαρτυρία του (άλλου) οδηγού που λέει ότι πήγαινε με 70 – 80 χιλιόμετρα και φαίνεται στο βίντεο να κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα από το αυτοκίνητο (των θυμάτων) εκτιμώ ότι ήταν παραπάνω τα χιλιόμετρα από τα 70 – 80» τονίζει ο πραγματογνώμονας.

Το γεγονός ωστόσο ότι φαίνεται να μην αντιδρά έγκαιρα ο οδηγός σε όσα συμβαίνουν, τον προβληματίζει: «Από τη στιγμή που το όχημα φεύγει προς το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, πριν ακόμα μπει, εκεί ο οδηγός θα μπορούσε αν είχε τεταμένη την προσοχή του να αρχίσει να επαναφέρει. Εμείς όμως βλέπουμε ότι μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, κινείται για κάποια μέτρα στο αντίθετο ρεύμα και μετά από αυτό αρχίζει να επαναφέρει.

Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: Ή άργησε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί ή λόγω απειρίας δε μπορούσε να αξιολογήσει την κατάσταση».

Τραγικό πρόσωπο και ο πατέρας της οικογένειας, που βρέθηκε λίγη ώρα μετά την τραγωδία, στο σημείο που έγινε το τροχαίο. «Τα έχασα όλα, κάτι με τράβαγε στην καρδιά μου», λέει ο άνδρας που έχασε σύζυγο και γιο.