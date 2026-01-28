Ελλάδα

Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: Κεριά και λουλούδια έξω από το κατάστημα που εργαζόταν ο 30χρονος που σκοτώθηκε στη Ρουμανία

Συγγενείς των θυμάτων, τα οποία κατάγονταν από Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη είναι σοκαρισμένοι και απαρηγόρητοι - Κλειστό το μαγαζί στο οποίο εργαζόταν ένας εκ των 7 θυμάτων στη Ρουμανία
Ένα 24ωρο μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο 7 νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, όλη η Ελλάδα πενθεί τον χαμό τους, με συγγενείς και φίλους των θυμάτων να δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι οι αγαπημένοι τους δεν θα επιστρέψουν στις πόλεις τους.

Συνολικά 10 νεαροί επέβαιναν στο μοιραίο βανάκι που συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενη νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμο της Ρουμανίας, την ώρα που ταξίδευαν οδικώς από την Κατερίνη προς την Γαλλία, για να παρακολουθήσουν τον ΠΑΟΚ που θα αγωνιστεί αύριο Πέμπτη (29.01.2026) στη Λυών στα πλαίσια του Europa League.

Από το τροχαίο οι 7 Έλληνες οπαδοί σκοτώθηκαν ενώ οι 3 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Ρουμανίας. Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ επικρατεί θρήνος. Φίλαθλοι, στελέχη, παίκτες του ΠΑΟΚ αλλά και γείτονες και φίλοι των αδικοχαμένων παιδιών άφησαν κεριά και λουλούδια στην Τούμπα, έξω από τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους.

Συγγενείς των θυμάτων, τα οποία κατάγονταν από Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη είναι σοκαρισμένοι και απαρηγόρητοι. Και οι 5 οπαδοί ήταν κάτω ων 30 ετών. Παιδιά που δεν πρόλαβαν να ζήσουν την ζωή που ήθελαν, που έσπευσαν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, όμως δεν τα κατάφεραν.

Το κατάστημα στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης, όπου εργαζόταν ο 30χρονος Χρήστος, θύμα του δυστυχήματος, θα παραμείνει κλειστό λόγω πένθους. Η οικογένεια και οι φίλοι του νεαρού άφησαν κεριά και λουλούδια έξω από το κατάστημα, το οποίο είναι κλειδωμένο. Στην πόρτα έχει τοποθετηθεί πινακίδα που αναφέρει ότι δεν θα ανοίξει, όπως ήταν προγραμματισμένο. Το μαγαζί στο οποίο δούλευε ο 30χρονος που σκοτώθηκε στην Ρουμανία

Οι σοροί των επτά οπαδών έχουν ταυτοποιηθεί. Ο Βασίλης Μολντοβάνοφ, ο Βασίλης Πάλο, ο Χρήστος Ζέπος και ο Γιώργος Κεσανίδης είναι τέσσερις από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα. Όλοι τους κάτω από 30 ετών.

Τα ονόματα των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο της Ρουμανίας, αλλά και αυτό του οπαδού που έφυγε από τη ζωή στο άκουσμα της είδησης, γράφτηκαν σε φανέλες της ομάδας και τοποθετήθηκαν στην μπουτίκ της.

