ΠΑΟΚ: Συγκίνηση στην Τούμπα με οπαδούς και οικογένειες στη θύρα 4

Ο ΠΑΟΚ έχει βυθιστεί στο πένθος από το θάνατο 7 οπαδών του στη Ρουμανία και η Τούμπα άνοιξε για να υποδεχθεί τους φίλους της ομάδας που ήθελαν να αποτίνουν φόρο τιμής στους νεκρούς.

Η θύρα 4 γέμισε με οπαδούς του ΠΑΟΚ και απλούς ανθρώπους που θέλησαν να αφήσουν ένα λουλούδι και να συμπαρασταθούν στις οικογένειες των νεκρών οπαδών.

Ανάμεσά τους και ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα ότι δυσκολεύτηκε να βγει από το σπίτι στο άκουσμα της είδησης του φρικτού τροχαίου δυστυχήματος.

Συγκινητικές εικόνες από την Τούμπα.