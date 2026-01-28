Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Συγκίνηση στην Τούμπα με οπαδούς και οικογένειες στη θύρα 4

Σε πένθιμο κλίμα η Τούμπα μετά τη νέα τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ
Οπαδοί του ΠΑΟΚ
Οπαδοί του ΠΑΟΚ στη θύρα 4 μετά την τραγωδία (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ έχει βυθιστεί στο πένθος από το θάνατο 7 οπαδών του στη Ρουμανία και η Τούμπα άνοιξε για να υποδεχθεί τους φίλους της ομάδας που ήθελαν να αποτίνουν φόρο τιμής στους νεκρούς.

Η θύρα 4 γέμισε με οπαδούς του ΠΑΟΚ και απλούς ανθρώπους που θέλησαν να αφήσουν ένα λουλούδι και να συμπαρασταθούν στις οικογένειες των νεκρών οπαδών.

Ανάμεσά τους και ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα ότι δυσκολεύτηκε να βγει από το σπίτι στο άκουσμα της είδησης του φρικτού τροχαίου δυστυχήματος.

Λουλούδια

Τούμπα

Συγκινητικές εικόνες από την Τούμπα.

