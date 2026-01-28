Τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών

Σοκαρισμένο παραμένει το πανελλήνιο από τον τραγικό θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27.1.26) και ενώ ταξίδευαν για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στον αγώνα της στη Λιόν την Πέμπτη.

Από τους 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ, που επέβαιναν στο βαν που είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα και τραυματίστηκαν τρεις. Εκ των οποίων οι δύο έχουν τραυματιστεί ελαφρά ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας αλλά έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Οι σοροί των επτά οπαδών έχουν ταυτοποιηθεί. Ο Βασίλης Μολντοβάνοφ, ο Βασίλης Πάλο, ο Χρήστος Ζέπος και ο Γιώργος Κεσανίδης είναι τέσσερις από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα. Όλοι τους κάτω από 30 ετών.

Τα ονόματα των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο της Ρουμανίας, αλλά και αυτό του οπαδού που έφυγε από τη ζωή στο άκουσμα της είδησης, γράφτηκαν σε φανέλες της ομάδας και τοποθετήθηκαν στην μπουτίκ της.

Τραγικές φιγούρες του δυστυχήματος οι συγγενείς των επτά θυμάτων, που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι αγαπημένοι τους δεν θα επιστρέψουν σπίτι.

«Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Δεν βγαίνουν λόγια από το στόμα μας. Μας ενημέρωσαν χθες από την πρεσβεία για τον αδερφό μου. Δεν έχουμε κανένα άλλο νέο, περιμένουμε από την ΠΑΕ», είπε στο newsit.gr η αδελφή του ενός από τα θύματα που επιβιβάστηκε στο βαν από τη δυτική Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και προσπαθούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο σε αυτές τις δύσκολες ώρες για την οικογένειά μας», τονίζει.

«Πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι ο αδελφός μου είναι νεκρός»

«Πήρα τηλέφωνο τον φίλο του, που είχε τις αισθήσεις του, και μου είπε ότι ο αδελφός μου είναι νεκρός», είπε στο newsit.gr ο αδερφός του 30χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας, ενώ πήγαιναν για το παιχνίδι της ομάδας τους στη Λυών της Γαλλίας.

«Από το πρωί προσπαθώ να βγάλω άκρη, δεν είμαι καλά αυτή τη στιγμή. Με το που έμαθα τι έγινε, κάλεσα και μίλησα με το παιδί που είχε τις αισθήσεις του. Μου είπε ότι ήταν στο νοσοκομείο και του έκαναν εξετάσεις. Μου είπε ότι ο αδερφός μου πέθανε. Δεν τον ρώτησα κάτι παραπάνω, γιατί με το που μου το είπε δεν είχα κουράγιο να ρωτήσω τίποτα», πρόσθεσε ο αδερφός του 30χρονου.