Βαρδούσια Όρη: Από ασφυξία ο θάνατος των 4 ορειβατών – Η χιονοστιβάδα και η μοιραία απόφαση που τους στοίχισε τη ζωή

Τα χνάρια των 4 ορειβατών που σκοτώθηκαν στα Βαρδούσια Όρη προσπαθούν να εντοπίσουν οι Αρχές, ώστε να καταφέρουν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στην παρέα των 4 που έφυγαν το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος της Φωκίδας για να φτάσουν στην κορυφή Κόρακας αλλά έχασαν άδοξα τη ζωή τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατός τους προήλθε από ασφυξία και όχι από χτυπήματα γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 4 ορειβάτες, ο Γιώργος Δ., ο Κωνσταντίνος Π., ο Θανάσης Κ. και η Δώρα Κ., θάφτηκαν κυριολεκτικά στο χιόνι και δεν έπεσαν από κάποιο ύψωμα στο δύσβατο μονοπάτι στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα.

Ωστόσο, οριστικές απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται εκτάκτως να γίνει σήμερα Κυριακή.

Τι συνέβη

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρέα των 4 με επικεφαλής τον Γιώργο Δ., που ζούσε στο χωριό Αθανάσιος Διάκος, ξεκίνησαν ξημερώματα ανήμερα των Χριστουγέννων για να φτάσουν στην κορυφή Κόρακας.

Ο καιρός ήταν καλός και έτσι οι 4 φίλοι εφοδιάστηκαν με τα απαραίτητα και ξεκίνησαν την ανάβαση.

Ωστόσο, κάποια στιγμή ο καιρός άρχισε να αλλάζει. Οι ίδιοι δεν εκτίμησαν σωστά το χιονόνερο που έπεφτε και συνέχισαν την πορεία τους.

Λίγα μέτρα πιο πάνω το χιονόνερο μετετράπη σε χιονόπτωση με αποτέλεσμα η ανάβαση να γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Σε αυτό το σημείο και άγνωστο για ποιο λόγο η παρέα των 4 πήρε μια μοιραία απόφαση και επέλεξε να συνεχίσει την ανάβαση.

Σε 200 μέτρα θα έφταναν εξάλλου στην κορυφή Κόρακας.

Δεν τα κατάφεραν ποτέ… Μια τεράστια χιονοστιβάδα ξεκόλλησε από το βουνό και τους καταπλάκωσε, θάβοντάς τους για πάντα κάτω από το χιόνι.

Μετά από μια μαραθώνια επιχείρηση οι σοροί των 4 μεταφέρθηκαν στην Ιτέα και από εκεί σε νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τους. Οι σοροί δεν έφεραν τραύματα και εικάζεται ότι πέθαναν από ασφυξία κάτω από μέτρα χιόνι.