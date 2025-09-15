Υπόθεση Novartis – Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης: «Δεν προέκυψε κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο για την ενοχή του» λένε οι δικηγόροι του

Γεγονός η πρώτη αντίδραση από τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη μετά τη δικαστική απόφαση για την υπόθεση Novartis. Υπενθυμίζεται ότι στον κουκουλοφόρο μάρτυρα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 μηνών, με αναστολή.

Μέσω των δύο δικηγόρων του, Ιπποκράτη Μυλωνά και Γιάννη Απατσίδη, για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση Novartis και την καταδίκη σε ποινή φυλάκισης του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «αποδείχθηκε ότι ορθά χαρακτηρίστηκε ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα, ενώ δεν προέκυψε κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο για την ενοχή του».

«Η επιβολή μιας μικρής, σχεδόν συμβολικής ποινής με αναστολή συνιστά κατά την άποψή μου μία ισχυρή ένδειξη της σαθρότητας της κατηγορίας, η οποία θα καταπέσει στο Εφετείο», τονίζει ο ένας από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισης, κ. Μυλωνάς.

Ο δεύτερος δικηγόρος του κ. Δεστεμπασίδη, κ. Απατσίδης σημειώνει τα εξής:

«Πρόκειται για μία απόφαση σε πρώτο βαθμό, εν μέρει καταδικαστική κι εν μέρει αθωωτική, το καταδικαστικό αποτέλεσμα της οποίας είχαν προδιαγράψει κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και την προτεραία της έκδοσής της, παραβιάζοντας το τεκμήριο αθωότητας».

«Ως Δικηγόρος είμαι ικανοποιημένος που αυτό που επιδίωκε το πολιτικό σύστημα, δηλαδή τον εγκλεισμό στη φυλακή ή τον βασανισμό μαρτύρων και Εισαγγελέων, δεν επετεύχθη. Ως Πολίτης όμως είμαι βαθιά απογοητευμένος που το μήνυμα που κάποιοι επεδίωκαν να εκπέμψει δόθηκε έστω και κουτσουρεμένο: Μην τολμήσει κανείς μάρτυρας που γνωρίζει να ανακοινώσει πιθανές πράξεις διαφθοράς. Αφενός ευελπιστούμε στον δεύτερο βαθμό, αφετέρου θα πράξουμε από κοινού με τον συνάδελφο κύριο Ιπποκράτη Μυλωνά καθετί επιβαλλόμενο σε κάθε ευρωπαϊκή και υπερεθνική Αρχή. Ίσως το ίδιο Μονομελές υπό άλλες συνθήκες και λιγότερες πιέσεις και υπόγειες απειλές, να απείχε από την επιβεβαίωση μίας αδυσώπητης Πολιτικής Δίωξης», πρόσθεσε.

Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης: Η δήλωση της υπερασπιστικής γραμμής

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (15.09.2025) ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση Novartis σε πρώτο βαθμό ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

«Κατά την πεντάμηνη ακροαματική διαδικασία αναγνώσθηκαν και τα Πληροφοριακά Σημειώματα του FBI που αναφέρουν χρηματισμό πολιτικών προσώπων.

Επίσης αποδείχθηκε ότι ο εντολέας μου κ. Δεστεμπασίδης ορθά χαρακτηρίστηκε ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα, ενώ δεν προέκυψε κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο για την ενοχή του.

Το Θ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο είχε αντίθετη άποψη και έκρινε όλως εσφαλμένα ότι οι καταθέσεις που έδωσε στην Ελλάδα, μετά από κλήση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ήταν ψευδείς.

Επίσης το Δικαστήριο ορθά έκρινε ότι σε έξι περιπτώσεις ο κ. Δεστεμπασίδης δεν τέλεσε ψευδή καταμήνυση και τον αθώωσε, ενώ σε τρεις άλλες περιπτώσεις φερόμενης ψευδούς καταμήνυσης το Δικαστήριο δεν τόλμησε να υιοθετήσει την ορθή εισαγγελική πρόταση και τον έκρινε ένοχο.

Επειδή σήμερα το Δικαστήριο υπέπεσε στο πολύ σοβαρό σφάλμα να μην απαγγείλει ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ από το σκεπτικό της απόφασης, παραβιάζοντας το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την καθαρογραφή της απόφασης για να μελετήσω τις σχετικές νομικές σκέψεις και να αξιολογήσω την πειστικότητά τους.

Ο σχολιασμός μιας ποινικής απόφασης προϋποθέτει γνώση του κειμένου αυτής, δεδομένο που σήμερα παρανόμως ελλείπει.

Ήδη σήμερα ο κ. Δεστεμπασίδης άσκησε έφεση».

«Mακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νικήσουν τα νομικά επιχειρήματα»

Ελπίζω ότι το δευτεροβάθμιο τριμελές Δικαστήριο θα πράξει αυτό που, παρά το νόμο, ΔΕΝ έπραξε το Θ’ Μονομελές, δηλαδή να μελετήσει και να αξιολογήσει τα λεπτομερή νομικά επιχειρήματα που ανέλυσα στη διήμερη αγόρευσή μου, τα οποία απλά αγνοήθηκαν.

Η επιβολή μίας μικρής, σχεδόν συμβολικής ποινής με αναστολή συνιστά κατά την άποψή μου μία ισχυρή ένδειξη της σαθρότητας της κατηγορίας, η οποία θα καταπέσει στο Εφετείο.

Θα τελειώσω με μία ευχή: μακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νικήσουν τα νομικά επιχειρήματα και να μην κυριαρχήσει η πολιτική σκοπιμότητα εις βάρος της επιβολής του Δικαίου.

Ο εντολέας μου κ. Δεστεμπασίδης, που ήταν παρών σε όλες τις συνεδριάσεις του Θ’ Μονομελούς, θα ξαναπεί στην κατ’ έφεση δίκη την αλήθεια για το σκάνδαλο Νοβάρτις, δίνοντας πάλι την ευγενική μάχη του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος ασκεί το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και προστατεύεται κατ’ άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, με σκοπό την πλήρη αθώωσή του.

Αθήνα, 15-9-2025

Ο συνήγορος υπεράσπισης

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ

«Τεράστια ηθική δικαίωση για τον εντολέα μας Νικόλαο Μανιαδάκη»

Ο καθηγητής Νικόλαος Μανιαδάκης ουδέποτε υπήρξε μάρτυρας του προγράμματος whistleblowing στις ΗΠΑ και ουδέποτε έλαβε οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας μαρτύρων (κουκουλοφόροι) στην υπόθεση Novartis, διευκρινίζουν με δήλωσή τους, οι δικηγόροι του, Θεόδωρος Μαντάς και Ευστάθιος Σκαλούμπακας.

«Ιδιαίτερη ικανοποίηση προξενεί, επτά ολόκληρα χρόνια μετά, η σημερινή καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για τα αδικήματα της ψευδούς καταθέσεως και της ψευδούς καταμηνύσεως σε βάρος του εντολέως μας καθηγητή Νικόλαου Μανιαδάκη.

Να σημειωθεί ότι η άρση της ιδιότητας του προστατευόμενου μάρτυρα και η ποινική δίωξη σε βάρος του εντολέως μας, από τον τότε Εισαγγελέα Διαφθοράς, είχε στηριχθεί αποκλειστικά και μόνον στις καταθέσεις των δυο ανωτέρω μαρτύρων οι οποίες με την σημερινή καταδικαστική απόφαση σε βάρος τους κρίθηκαν εξολοκλήρου ψευδείς.

Η σημερινή απόφαση του ποινικού Δικαστηρίου είναι από την άποψη αυτή μια τεράστια ηθική δικαίωση για τον εντολέα μας Νικόλαο Μανιαδάκη.

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΜΑΝΤΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ. ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ»